Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Gustavo Canteros

Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Cassani

Sres. y Sras. Legisladores Provinciales y NacionalesSr. Intendente Municipal de la Ciudad de CorrientesSres. y Sras. Intendentes de ciudades vecinasSres. Ex GobernadoresSres. y Sras. Ministros del Poder Ejecutivo e integrantes del Poder JudicialSr. Arzobispo de la Arquidiócesis de Corrientes y autoridades religiosas de los distintos credosSres. Jefes de las Fuerzas de SeguridadAutoridades presentesCorrentinas y correntinosPero antes permítanme hacer una referencia a la situación del país. Las Intervenciones Federales, por suerte y gracias a Dios, ya son cosa de un pasado lejano para los correntinos. La última concluyó hace 18 años. Desde entonces Corrientes vive un tiempo de estabilidad institucional sin precedentes.

Pero casi como una rémora de esos tiempos, nuestros mandatos han quedado desfasados dos años de los nacionales. Como consecuencia, muchos de nuestros gobiernos provinciales inician sus gestiones con un presidente y lo terminan con otro.Más allá de las ponderaciones y críticas que podamos hacer a su gestión, Mauricio Macri fue un Presidente amigo de los correntinos que contribuyó a nuestro desarrollo.Sus ministros y el propio presidente nos visitaron innumerables veces, vinieron con proyectos y obras importantes y voy a hacer un reconocimiento público de la relación colaborativa que tuvimos durante su mandato.Solo quiero mencionar los avances en materia turística con la creación del Parque Nacional Iberá, el inicio de las tan esperadas obras de la Autovía 12, la apertura del paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas, las 375 obras que se motorizaron a través del Plan Belgrano, y un viejo anhelo de los correntinos: el reconocimiento de regalías de las represas de Yacyretá y Salto Grande.Reconocerlo es una forma de ser justos y agradecidos.Pero hoy la Argentina tiene nuevo presidente y nos toca a quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos del país y la Provincia construir un nuevo vínculo que resulte tan o más beneficioso para todos.Escuché con agrado el discurso de asunción del presidente Alberto Fernández, especialmente cuando se refirió a sumar esfuerzos, derribar barreras, unir a los argentinos y construir un país federal.Los argentinos tenemos viejos y nuevos desafíos vinculados a los tres ejes que nos trazamos al inicio de esta gestión y que son: el desarrollo, la modernización y la inclusión social.Dichos desafíos trascienden a nuestra provincia y estoy seguro que se pueden aplicar a todo el país.No son desafíos radicales ni peronistas. Como dije, son de todos y como siempre nos van a encontrar a los correntinos poniendo la inteligencia, los brazos y el corazón para superarlos con éxito.¡Porque Corrientes somos todos, pero la Argentina también somos todos!Los que nacimos en esta tierra pusimos cuerpo y alma en el nacimiento de la Patria de la mano del General San Martín, lo volvimos a hacer en Malvinas con nuestros héroes y nuestros mártires, y lo hacemos todos y cada uno de los días trabajando por el bien común.La situación del país no es fácil. No es necesario que lo describa, todos lo sabemos.Para proyectar un futuro venturoso necesitamos una economía con estabilidad y crecimiento. De eso no hay dudas. La estabilidad es un pre requisito. Es difícil planificar un país, una provincia, un municipio, una PyME o incluso una familia, en un contexto de alta inflación. Es difícil crecer sin crédito o con tasas de interés muy elevadas. Es complejo convocar inversiones sin una moneda estable.Son todas problemáticas que exceden lo que un gobierno provincial puede hacer, por lo tanto esperamos que la política económica implementada por el Presidente dé sus frutos.Los correntinos haremos lo que esté a nuestro alcance para colaborar, apoyando lo bueno y marcando los errores. La sinceridad y la buena fe son requisitos indispensables para una buena convivencia política.Ahora me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo imaginamos el futuro de Corrientes si el contexto nacional nos acompaña.Hablemos del punto de partida.Corrientes ya lleva muchos años de estabilidad política y financiera. Nuestras instituciones funcionan con normalidad. Está plenamente vigente la división de poderes. Hay seguridad jurídica. Pero además, tenemos una economía sana, nuestros números están equilibrados y hasta arrojan superávit fiscal. Tenemos un banco público fuerte que financia a nuestros emprendedores. Ofrecemos un marco legal apto para desarrollar negocios. Tenemos herramientas fiscales de promoción. Somos fuertes en forestación, ganadería, arroz, cítricos, yerba mate, horticultura y turismo.También disponemos de recursos humanos de calidad formados en nuestras universidades.¿Entonces qué más podemos hacer para que Corrientes crezca?Muchas cosas y vamos a hacer un breve repaso.Quizás de todo lo hecho durante el año que pasó lo que más entusiasmo me generó fueron los contactos con otros países para abrir mercados, aprender y atraer inversiones.Eso es algo totalmente novedoso para nuestra provincia.Salimos al mundo a buscar oportunidades como nunca antes se había hecho. Ese es un rasgo distintivo de esta gestión.Y déjenme contarles algo de esos viajes: el mundo nos recibió con interés y excelente predisposición.El primer gran viaje de 2019 fue a China, un país de 1.300 millones de habitantes donde visitamos tres provincias que probablemente la mayoría de los argentinos jamás hayamos escuchado nombrar: Heilongjian, Liaoning y Shandong.Para que tengan una idea, cada una de ellas tiene más habitantes que nuestro país.Son mercados enormes y cuentan con recursos disponibles para invertir y ayudarnos a crear no sólo más y mejores empleos para los correntinos sino que esas inversiones traerían también nuevos tributos para financiar obras y servicios para toda la comunidad.Hace poco reinauguramos el frigorífico Tomás Arias, nuestro mayor frigorífico, modernizado mediante el aporte de capitales chinos. Ahora se llama La Muralla China pero esperamos que lejos de ser una muralla sea un puente para recuperar nuestra cuota Hilton y para exportar carnes a Oriente.También visitamos Letonia donde estuvimos analizando cómo potenciar nuestros puertos, tan importantes en una provincia rodeada de ríos.Y Finlandia, un país donde son expertos en el negocio de la madera, uno de los de mayor potencialidad en Corrientes. Pero además Finlandia tiene la mejor educación del mundo y si algo nos va a permitir construir un futuro esperanzador es la educación. Tenemos mucho que aprender de los finlandeses.En línea con este pensamiento tomé la decisión de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque entendemos que el conocimiento es la gran llave del futuro. Vamos a trabajar codo a codo con nuestras universidades para fomentar tanto la investigación de base como la creación de conocimiento aplicado a las necesidades de nuestra provincia, para formar recursos humanos, darle valor agregado a nuestra producción y generar nuevos nichos de mercado.Ya hemos hablado de esto el año pasado. Vivimos en un mundo que está cambiando y nosotros tenemos que acompañar esos cambios para no quedarnos afuera.Por eso tenemos que repensar la educación. Quiero que este año convoquemos a los mejores especialistas del país y del mundo para que nos ayuden a repensar la educación. Ese será uno de los desafíos que nos vamos a plantear.El otro punto donde el Estado puede hacer un gran aporte a la radicación de inversiones y la generación de empleo, es la creación de una infraestructura adecuada de caminos, puentes, energía, telecomunicaciones.No nos sobran los recursos, pero parafraseando a Gandhi les quiero decir: no somos lo suficientemente ricos como para darnos el lujo de no invertir en educación y yo agregaría en infraestructura.Y les voy a dar un ejemplo. Vivimos en un mundo interconectado, para trabajar, estudiar y divertirnos necesitamos Internet de alta velocidad en todos los puntos de la Provincia. Por eso creamos TelCo la empresa provincial de telecomunicaciones que a través de una red de fibra óptica está llevando el servicio de Internet adonde no llegaba o adonde llegaba mal o caro.La red de fibra óptica nos permitirá incluir a quienes hoy no disponen del servicio.En este caso, como en muchos otros, estamos trabajando mancomunadamente con los municipios y las empresas privadas de toda la Provincia.Porque para nosotros Corrientes Somos Todos no es un simple slogan. Corrientes Somos Todos es una política de Estado.No nos importa de que signo sean los Intendentes, son Intendentes correntinos, representan a vecinos correntinos y solo por eso ya merecen todo nuestro respeto y nuestra colaboración.Lo dije en la campaña electoral, lo repetí ante esta Asamblea, y trato de que se vea reflejado en la acción cotidiana: quiero que mi gobierno sea un gobierno de unión.En ese sentido quiero recordarles que el año próximo culmina el Plan Estratégico Participativo 2021 que guía a nuestra provincia desde hace 10 años. Consecuentemente debemos trabajar en lo que denominamos Corrientes2030 que incluye un nuevo Plan Estratégico Participativo y un nuevo Pacto Correntino para el Crecimiento y el Desarrollo.Corrientes2030 es una herramienta de planeamiento estratégico participativo a través del cual todos tendremos la posibilidad de repensar el futuro y aportar nuestro granito de arena. Para eso el PEP tiene mecanismos, plazos y metas concretas.Esto a algunos puede sonarles un tanto abstracto, pero les recuerdo que sin planeamiento estratégico navegaríamos a la deriva. Solo quien tiene un Norte claro puede llegar a buen puerto.Queremos que Corrientes2030 incluya cuestiones novedosas, que sea un reflejo de los tiempos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que impulsan tanto la Comunidad Internacional como el Gobierno Nacional; el Plan Maestro del Iberá; el Desarrollo de la Red de Parques Industriales; la comunicación digital; y muy especialmente las cuestiones de género.Del Me Too para acá ya nadie puede dejar de pensar la sociedad de otra forma que no sea de un modo igualitario, con paridad de género, donde todos tengamos los mismos derechos y desterremos para siempre la violencia hacia las mujeres.El año pasado asistimos por primera vez a un proceso electoral paritario y yo estoy seguro de que esas mujeres que accedieron en forma igualitaria a cargos legislativos van a hacer un aporte sustantivo al Congreso y a la sociedad.Ahora quiero invitarlos a revisar algunos de los principales logros del año que pasó. Enseguida voy a hacer un repaso área por área, pero antes quiero compartir algo que me alienta a seguir porque estamos obteniendo resultados.Como ya fue dicho al inicio de la gestión nos propusimos tres ejes de trabajo: desarrollo, modernización e inclusión.Y cuando los objetivos están claros las acciones se van alineando.Mientras preparaba este discurso vi con mucha satisfacción que hemos ido concretando una gran cantidad de acciones modernizadoras, que nos están ayudando a crear un nuevo perfil de nuestra provincia; a incorporar tecnología; a capacitar a nuestra gente; a industrializar nuestros procesos agregándole valor a nuestra producción; a conectarnos con el mundo…Como ustedes saben soy orgullosamente correntino y como tal defensor de nuestra historia, de nuestras tradiciones, amante del chamamé y el carnaval… son cosas que los correntinos llevamos en la sangre y nunca debemos perder. También somos una provincia ganadera, de gente que trabaja la tierra, y todo eso nos dio una identidad.Es decir, tenemos tradición, pero también tenemos que abrirnos al cambio, al progreso, por eso es importante modernizarnos.Voy a mencionar apenas algunas de las modernizaciones logradas:La creación y puesta en marcha de TelCo la empresa provincial de telecomunicaciones que está interconectando nuestras ciudades con fibra óptica.La instalación de 600 video cámaras coordinadas con el 911.La conexión de las escuelas a Internet: ya conectamos el 60% de las rurales y el 85% de las urbanas.La instrumentación de un sistema digital de monitoreo dual para la prevención de la violencia de género y familiar.El Plan de Transformación Digital 2020 del BanCo que incluye la idea de “banco sin papeles”.La incorporación este año de 60 nuevos cajeros de autoservicio que se suman a los 203 existentes.La digitalización de documentos, catastro y sistemas de administración en todos los niveles.La ampliación del Instituto de Cardiología con la incorporación de la tecnología más moderna del mundo.Todo esto tiene que hacernos sentir orgullosos.Somos tradición y futuro a la vez.Ahora bien, para hablar de la gestión deberíamos empezar por las finanzas que son la llave que posibilita todo lo demás.Y en ese sentido, y a pesar de las dificultades que nos plantea el contexto económico nacional: Corrientes es una provincia fiscalmente sana:Nos encontramos dentro del tercio de las provincias menos endeudadas del país.Contamos con una baja exposición al riesgo cambiario dado que apenas el 12% de nuestra deuda consolidada es en moneda extranjera.La mayor parte de esa deuda son créditos blandos e incluso subsidiados de organismos multilaterales de crédito.Y el 100% de la deuda restante es con un solo acreedor: el Sector Público Nacional.Los préstamos solicitados en 2019, tanto como los incluidos en el presupuesto 2020, son exclusivamente para obras de infraestructura. Que quede claro: no son para financiar gastos corrientes.Los servicios de la deuda representan apenas el 3,4% de los ingresos corrientes, muy lejos del tope del 15% que establece como regla el Régimen de Responsabilidad Fiscal.Si lo comparamos con los gastos totales de la Provincia representan el 3%.Hemos logrado reperfilar la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial por un monto de 2.187 millones de pesos pasando de una tasa variable a una fija del 25% y con plazo de gracia para intereses y amortización del capital.En cuanto a los salarios de la administración pública, en promedio tuvieron un incremento del 40% llegando en algunos casos hasta el 60%.Los aumentos los trasladamos también al sector pasivo beneficiando a jubilados y pensionados.Buscamos salvaguardar al máximo de nuestras posibilidades el poder adquisitivo del empleado público sabiendo que esos fondos se vuelcan al consumo interno dinamizando la producción y el comercio local.Además, hemos mantenido la planta de personal sin incrementos, salvo en aquellos casos donde por cuestiones operativas resultó indispensable como en la creación de nuevos establecimientos educativos o de salud.La disciplina fiscal nos ha permitido cumplir una vez más con el pago de salarios en tiempo y forma, lo que les da tranquilidad y previsibilidad a las familias de los empleados públicos.Prueba de esto ha sido el pago en el mes de enero del adicional de 6.000 pesos que muy pocas provincias han podido enfrentar. Incluso el gobierno nacional pagó 4.000 pesos y en dos tramos.Durante el año que pasó el Fondo de Desarrollo, Garantía, Sustentabilidad y Anticíclico tuvo un crecimiento mayor que la inflación.Dentro de una política proactiva de apoyo a nuestras empresas y a las personas, los correntinos disponemos de una herramienta fundamental como es el Banco de Corrientes.El BanCo, que cada día está más fuerte, viene desarrollando un plan de modernización de sus procesos, de incorporación de tecnología y de ampliación de su alcance regional, muy dinámico.Uno de los desafíos tiene que ver con la inclusión financiera. A través de la Tarjeta Joven todos los años miles de jóvenes acceden a sus primeras cuentas bancarias, a una tarjeta de débito y como consecuencia a una operación más segura, transparente y beneficiosa que incluye descuentos en comercios y servicios.En esa misma dirección, este año pensamos llegar con el BanCo a Loreto y San Carlos que no disponen de servicios bancarios.Como siempre decimos, el Banco de Corrientes invierte en los lugares donde ningún otro banco público o privado invierte, para que todos los correntinos tengan los mismos derechos.El BanCo ya cuenta con una red de 203 cajeros automáticos y cabe destacar que el 70% de las transacciones totales se realizan a través de los cajeros automáticos.En cuanto a la asistencia a las familias, a través del BanCo los correntinos pudieron acceder a plazos de gracia en créditos personales y utilizando las tarjetas de crédito y débito, a descuentos especiales y a planes de pago en cuotas.Y las empresas accedieron a créditos con las mejores tasas del mercado, en algunos casos incluso subsidiadas.Y si hablamos de modernización no puedo dejar de mencionar que próximamente el BanCo tendrá su nueva sede en el edificio más moderno y sustentable de la Provincia y que algunas de sus sucursales empezarán a incorporar cafeterías y a ofrecer espacios de coworking para que los clientes puedan desarrollar reuniones de negocios.Hacer obras en un contexto complejo como el actual es particularmente difícil, por eso quiero destacar algunos logros que tienen que ver con el desarrollo y que mejoran la vida de los correntinos:Red de Parques Industriales:Adquirimos los predios para la instalación de los Parques de Bella Vista, Ituzaingó y Curuzú Cuatiá, que se suman al predio ya adquirido en Paso de los Libres. Con ellos Corrientes va a pasar de las 137 hectáreas que teníamos al inicio de la gestión a 1.306 hectáreas. Un incremento del 850%.Quedan pendientes las adquisiciones en Juan Pujol y Virasoro y el desarrollo de la zona industrial de Santo Tomé.Si a eso le sumamos los parques de gestión municipal de Capital, Goya, Mocoretá, Monte Caseros, La Cruz, San Carlos y Virasoro, la provincia va a contar con una importante Red de Parques Industriales para impulsar un desarrollo sustentable y sostenido.Quiero destacar que la totalidad de nuestros parques industriales, las nuevas estaciones transformadoras, los puertos, las obras privadas como las estaciones de Biomasa de Santa Rosa y Virasoro, y las obras públicas de infraestructura, cuentan con la aprobación ambiental en cumplimiento de la Ley 5.067.Nueva Sede AdministrativaComo cualquiera que circule por la 3 de Abril puede observar, los tres edificios de la nueva sede del Banco de Corrientes, el Ioscor y el IPS, avanzan a paso redoblado. Es más, les hemos agregado dos pisos a cada uno para poder sumar nuevos usos como Catastro y el Registro de la Propiedad.Estamos construyendo los edificios más modernos de la provincia, ambientalmente sustentables, serán los primeros en cumplir las normas internacionales LEED. Brindarán un hábitat de trabajo confortable a los empleados y permitirán atender mejor al público.Edificios escolaresEn este inicio de clases estamos inaugurando 34 nuevos edificios escolares y hemos realizado tareas de ampliación y puesta a punto en otros 400.Instituto de CardiologíaOrgullo de los correntinos. Repito, orgullo de los correntinos. Hemos incorporado 5.000 metros cuadrados nuevos al edificio, en lo que constituye una verdadera refundación. Pero además lo hemos dotado de la más moderna tecnología. Ampliamos, remodelamos o construimos el Servicio de Emergencias, la Unidad Coronaria, la Terapia Intensiva, el sector de Medicina Nuclear, los de Ecocardiografía y Diagnóstico por Imágenes y otras construcciones anexas. Todo se hizo con la mayor calidad.No hay un hospital más moderno en la Argentina.Y es para destacar que el Cardiológico nos iguala: allí no hay ricos y pobres, se atiende a todos por igual.Les doy un par de cifras. Se realizaron 110.000 consultas ambulatorias de las cuales más de 17.000 fueron emergencias. Alcanzamos el récord histórico de 4.200 pacientes internados. Se realizaron 1.388 cirugías cardiovasculares de las cuales 256 fueron a niños.Y un dato más para el orgullo de todos: se llevan realizados 21 trasplantes de corazón y a fin del año pasado se realizó el primer trasplante de corazón y riñón al mismo paciente. El Instituto de Cardiología es uno de los poquísimos lugares del país donde puede realizarse una cirugía de tan alta complejidad.Bien por nuestros profesionales, felicitaciones.Hospital Oncológico Anna Rocca de BonattiInauguramos en Curuzú Cuatiá el Hospital Oncológico. Queremos agradecer la importante donación de la señora Elena Bonatti y señalar que para el funcionamiento del mismo el Estado provincial deberá invertir todos los años una suma similar a la donación para solventar los gastos de personal, medicamentos, insumos y otros rubros.Señalo estos dos logros del área de salud, pero no son los únicos. Hemos hecho inversiones en infraestructura por 135 millones de pesos en distintos hospitales, como el nuevo Hospital de Lavalle. No los detallo en honor a la brevedad.Nueva Unidad Penitenciaria y ComisaríasLa construcción de la Unidad Penitenciaria de San Cayetano, que esperamos inaugurar a comienzos del año próximo, va a ser un ejemplo para la región. Fue concebida con un diseño moderno, abierto, tipo campus, cumpliendo con las recomendaciones de las normativas nacionales e internacionales para personas en estado de reclusión. Los antiguos pabellones comunitarios darán paso a celdas para dos personas. El predio de 20 hectáreas que permitirá alojar a 500 reclusos contará con biblioteca, talleres para oficios, aulas de capacitación, huertas, espacios para el desarrollo de los distintos credos y el deporte.La idea es que quienes ingresen, una vez cumplidas sus penas, egresen como mejores personas y que no vuelvan a delinquir nunca más.La inversión en seguridad incluye también nuevas comisarías y destacamentos y una Escuela de Formación Policial.Y quiero destacar muy especialmente la construcción de dos comisarías de la Mujer en Capital, una en Paso de los Libres y otra en Goya. Luego continuaremos con las de Ituzaingó y Esquina.Combatir la violencia de género es una prioridad para nuestro gobierno, recordemos que el año pasado en la Argentina una mujer fue asesinada cada 24 horas.También inauguramos cuarteles de bomberos en Loreto, Villa Olivari, Gobernador Martínez, Mariano I Loza y recuperamos el de Colonia Carolina.Este año tenemos planificados y presupuestados 17 nuevos edificios policiales y 20 refacciones a edificios existentes.PuertosEn abril pasado comenzamos las obras del Puerto de Itá Ibaté y ya fueron seleccionados los terrenos para el Nuevo Puerto de Corrientes y para el de Ituzaingó y pronto estaremos efectivizando las compras de los mismos. También avanzamos con el de Lavalle.ViviendasEn estos dos años 6.174 familias mejoraron su calidad de vida. Son más de 25.000 personas. De esas familias 2.364 han obtenido viviendas nuevas o mejoras sustanciales en las existentes.Pero la acción del INVICO no se limita a la construcción de viviendas ya que las inversiones se potencian notablemente cuando se vuelcan a infraestructura barrial que impacta en más familias, a través de la construcción de redes de agua potable, cloacas, tendidos de energía eléctrica, desagües pluviales, alumbrado público, cordón cuneta, veredas y enripiado de calles.En estos dos años se adjudicaron por sorteos absolutamente transparentes 1.295 viviendas y se reservaron cupos para familias con discapacidades.Estamos iniciando otras 405 viviendas; gestionando 660 ante el Gobierno Nacional, que forman parte de un total de 2.109 que integran los nuevos proyectos. De estas, 370 están proyectadas en madera y son parte del proyecto de desarrollo foresto industrial de la Provincia.En parte esto ha sido posible porque el Instituto está llevando un plan de modernización de la gestión que implicó por ejemplo una optimización del recupero que ha registrado su mayor incremento histórico: un 71% más que en el año anterior.Proyectos ejecutivosA través de la Unidad de Coordinación de Proyectos Ejecutivos estamos llevando adelante más de 50 emprendimientos con financiamiento de organismos como el BID. Son proyectos que antes se hacían mediante consultoría externa y ahora se hacen con recursos propios. Esto, además de poner en valor los recursos humanos correntinos, significa un fuerte ahorro de dinero que podemos destinar a más proyectos.Entre otros podemos mencionar el denominado Travesía Urbana de la Ruta Provincial 5 entre la Rotonda de la Virgen y Laguna Brava; Proyectos Urbanísticos Integrales para Colonia Liebig, Gobernador Martínez y San Cosme; la Renovación Urbana de Itatí y muchos más en lo que representa un cambio en el modelo de gestión.Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos UrbanosNuestro plan provincial fue aprobado por Nación. Este año vamos a dar comienzo a la obra del Complejo Ambiental Goya, al tiempo que vamos a seguir asistiendo a los municipios más pequeños. Es una forma de mejorar el hábitat y potenciar la actividad turística.Obras hidráulicasTerminamos una de las obras más esperadas por los vecinos de Lavalle como son las defensas costeras para evitar la erosión sobre el río Paraná; y el acondicionamiento del arroyo Barrancas que nos permitirá incorporar a la producción una superficie de 100.000 hectáreas en los departamentos de Sauce y Esquina.Quiero destacar y agradecerle a esta Asamblea la sanción por unanimidad de la Ley 6.496 de fomento a la industria celulósica.Obras sanitariasFirmamos el contrato para la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Capital.Realizamos los proyectos ejecutivos de saneamiento en el marco del Plan Iberá en Concepción, San Miguel, Loreto, Palmar Grande, Loma de Vallejos, Caa Catí, Villa Olivari y Mburucuyá.Estamos construyendo las plantas de tratamiento y las redes para Yapeyú y Empedrado que eliminarán el 95% de la contaminación que hoy se vuelca en nuestros ríos.PerforacionesEn estos dos años de gestión llevamos realizadas 1.152 perforaciones para abastecer de agua potable a pobladores rurales que beneficiaron a unas 25.000 personas y desde el inicio del plan son 8.478 pozos que utilizan 200.000 pobladores.Obras vialesFinalizamos la repavimentación de 113 kilómetros de las rutas provinciales 94, 71, 24 y 6.Se encuentra en ejecución la pavimentación de 40 kilómetros de la ruta 40.Llamamos a licitación para la reconstrucción y repavimentación de 80 kilómetros de la ruta 126 en el tramo Sauce – Curuzú.En Capital, mediante un convenio con la Municipalidad, finalizamos por administración, reduciendo los costos un 40%, 25 cuadras de pavimento de hormigón armado. Y están concluidas 2 de las 3 etapas de la pavimentación y desagües pluviales de 33 cuadras de las calles Margaritas, Nueva Valencia y Sor María Asunta Pítaro.Realizamos 8.000 metros lineales de cordón cuneta; bacheos de calzada en el casco céntrico y zonas periféricas; la repavimentación de la avenida Sarmiento; y enripiamos 1.300 cuadras. En total en la Ciudad de Corrientes invertimos más de 360 millones de pesos en acondicionamiento de calles.En Capital, ya se encuentra operativa la planta de asfalto adquirida recientemente que nos permite hacer más cuadras a más bajo costo.Estamos haciendo a nuevo la Plaza 25 de Mayo, poniendo en valor un lugar emblemático de nuestro casco histórico, dotándola de equipamiento moderno, Internet libre, accesos para discapacitados y luminarias de última generación.En el interior reconstruimos a nuevo cinco puentes de madera y alcantarillas y puentes de hormigón en Mercedes, Empedrado y Goya.En Ituzaingó hicimos el acceso a la planta de Biomasa, al puerto y al futuro parque industrial.Y concretamos una gran cantidad de obras que forman parte del Plan Iberá, como el aeródromo Yasi Vera, la puesta en valor del acceso a Carlos Pellegrini y su pista de aterrizaje.Finalmente, quiero destacar el mantenimiento y la conservación de la red vial terrada en una longitud de 11.000 kilómetros.Para este año tenemos previstas obras viales por 20.000 millones de pesos.EnergíaEntre las principales obras realizadas quiero destacar:El Cierre Norte y la Estación Transformadora Pirayú que permitió energizar el corredor Ituzaingó – Corrientes brindando calidad y robustez de suministro a las localidades intermedias de: Paso de la Patria, Ita Ibate, Yahapé, San Cosme, Itati e Itá Ibaté, entre otras.La Estación Transformadora Goya Oeste, que incorporó 30 Megavatios brindando una oferta eléctrica para el desarrollo agro-industrial eliminando costosos y antiguos generadores diésel con el consiguiente beneficio ambiental.La instalación de 115 transformadores rurales llevando energía a más de 600 familias de Goya.La vinculación de la central de generación con biomasa de Virasoro al sistema interconectado nacional (SADI) para contar energía limpia en la matriz energética provincial.Desarrollo hidrocaburífero:Finalizamos las obras que permiten consolidar al sistema de transporte y distribución de GNC en las áreas de los gasoductos de aproximación, permitiendo acceder a un combustible económicamente atractivo para transporte, uso industrial, comercial y doméstico.La alimentación troncal a la localidad de Curuzú Cuatiá y Mercedes y redes de distribución para más de 1.750 usuarios.La conexión del primer secadero de arroz (empresa ADECO AGRO y COPRA) como emprendimientos de Presupuesto Participativo.Energías Renovables:Finalizamos las obras que contribuyen a una mayor inclusión social mediante el acceso a energía en zonas rurales aisladas.Instrumentamos el Programa de Eficiencia Energética, financiado por CFI capacitando a Foresto Industrias, Hoteles y Citrícolas para acceder a una línea de crédito del CFI para implementar las soluciones propuestas.Pusimos en marcha el Proyecto PERMER Nación de asistencia a 200 familias rurales para la reposición y puesta en servicio de sus sistemas fotovoltaicos domiciliarios, 205 boyeros eléctricos y 150 sistemas residenciales de suministro de energía para servicios básicos.La electrificación del Paraje Malvinas beneficiando a 110 familias, 5 escuelas, un centro de salud y un puesto policial.La iluminación eficiente y de bajo consumo para 9 clubes deportivos rurales.Proyección 2020Vamos a encarar un estudio para establecer un Plan Maestro de Desarrollo Energético Provincial 2020-2030 a fin de contar con una herramienta que permita la gestión y ejecución de obras de energía de manera programada, eficiente y armónica teniendo en cuenta las necesidades de crecimiento de la demanda eléctrica.Desarrollo eléctrico:El creciente aumento y récords de demanda de energía en la Provincia nos impone orientar y fortalecer obras del sistema de transporte y transformación en Alta Tensión en el corredor de la Ruta 118 hasta RN 12. Se priorizarán y gestionarán obras necesarias para consolidar la capacidad de transporte, transformación y suministro de energía en parques industriales, para la producción agrícola y en poblaciones deficitarias, así como, para vincular a la red provincial con las de provincias vecinas a fin de contar con alternativas adicionales de puntos de suministro.Desarrollo hidrocaburífero:Consideramos prioritario el cruce del río Paraná del Gasoducto Norte para lograr un desarrollo armónico de la red de gas natural en nuestra región.Asimismo, las obras a encarar estarán orientadas a fortalecer el sistema de transporte y distribución de la red de gas a nivel provincial, considerando estratégica la sustitución de combustibles fósiles por GNC.Desarrollo de energías renovables:Las obras procurarán una mayor inclusión social en el acceso a la energía en zonas rurales aisladas. Nos proponemos construir miniredes; promover el bombeo solar para usos doméstico, agrícola y ganadero; instalar biodigestores para generación de biogás; y el aprovechamiento solar térmico para uso doméstico.Continuaremos con las instalaciones de sistemas fotovoltaicos en 75 escuelas aisladas de la red y 700 viviendas rurales.Como podrán ver, a pesar de las dificultades, en Corrientes la obra pública tuvo un fuerte impulso. Eso es consecuencia de finanzas fuertes y sanas y de un compromiso estratégico con el desarrollo y el futuro.Pero no solo las obras impactan en la calidad de vida, así que los invito a hacer un repaso de los avances en los distintos rubros que tienen que ver con lo social.Empecemos por la Educación, motor permanente de transformación, desarrollo e inclusión social. En ese sentido procuramos cerrar la brecha digital para que todos nuestros estudiantes y docentes tengan acceso a Internet y puedan utilizar esa herramienta para estudiar.Cuando asumimos este desafío contábamos con el 15% de nuestras escuelas rurales conectadas y el 55% de las urbanas. Hoy, alcanzamos el 60% de las rurales y el 85% de las urbanas.Como apuntamos a una educación de calidad el año pasado ofrecimos 557 cursos gratuitos de capacitación a los que asistieron 32.000 docentes.Estamos combatiendo la deserción escolar a través del Programa Asistiré que ya trabaja sobre el 10% de las escuelas realizando un seguimiento personalizado de los alumnos en riesgo, con excelentes resultados que nos estimulan a llevarlo a más escuelas.En materia de infraestructura nos proponemos realizar este año otras 400 obras de refacción integral y ampliación de escuelas, con especial énfasis en posibilitar la incorporación de niños y niñas a las salas de 4 años; en este inicio de clases, vamos a inaugurar 34 escuelas nuevas de todos los niveles; y próximamente pondremos en valor 20 escuelas emblemáticas.A través del Plan Alimentario Corrientes le damos todos los días una alimentación saludable al 85% de los estudiantes que asisten a los establecimientos públicos.Trabajamos en un programa de educación en contexto de encierro que tuvo 201 egresados de nivel primario y 439 de nivel secundario. Una vez más, queremos que egresen de los penales y no vuelvan.Podría hablar de los planes de terminalidad “Yo sí puedo”; de la educación domiciliaria y en hospitales para chicos con problemas de salud; del Plan de Lectura; de la Educación Vial. Pero me voy a detener un instante en un tema de gran actualidad como es la ESI, la Educación Sexual Integral.En Corrientes nos hemos declarado una provincia Pro Vida, bueno, no hay mejor herramienta para luchar contra el aborto, el embarazo infantil, adolescente y el abuso sexual, que la educación. Por eso en Capital y Goya estamos monitoreando la tarea de los docentes de 96 colegios para brindar la mejor educación, aprender y corregir. Y lo traigo a este discurso para desacralizar el tema, para que esté en la consideración pública, para que hablemos, porque es la única forma de desterrar los flagelos que afectan la vida de nuestros hijos.Les quiero mencionar algo muy lindo, muy gratificante, y es que el año pasado pudimos presentar el libro “Corrientes y yo”, una publicación elaborada por docentes correntinos para brindarles a sus colegas una herramienta para hablar con sus alumnos de lo que no está en los manuales de alcance nacional que son: nuestra historia, mitos y leyendas, para enseñarles nuestra cultura y nuestra identidad.Para completar el repaso de las cuestiones educativas, quiero agradecerles a todos y cada uno de los componentes del sistema educativo provincial que nos posibilitaron una vez más alcanzar los 180 días de clase que marca la ley.Parece algo normal, pero cuando vemos la cantidad de días que se pierden en otros distritos no podemos menos que alegrarnos. Es un logro de todos, del gobierno provincial que hace un gran esfuerzo por mantener niveles salariales dignos y pagar en tiempo y forma; de los docentes que colaboran siendo razonables en sus demandas; de los alumnos que se comprometen con su propio futuro; y de las familias que acompañan permanentemente este proceso.Saquemos pecho, lo estamos haciendo entre todos.En Cultura, hace pocos días asistimos a dos de los eventos más importantes y sentidos para los correntinos:La Fiesta Nacional del Chamamé y el Carnaval.Magníficos, con artistas de primer nivel, con comparsas que cada día despliegan más talento y con un marco de público impresionante.Quiero contarles que hemos tomado la decisión de construir un nuevo “Chamamesódromo”. El viejo y querido Anfiteatro Cocomarola ya ha cumplido su ciclo y nuestra fiesta se merece un nuevo ámbito acorde a la importancia que ha alcanzado, con mayor capacidad, más moderno y con mejores comodidades. Queremos hacer un nuevo anfiteatro en el predio donde hoy funciona el Corsódromo y acercar esas dos grandes pasiones: chamamé y carnaval.Pero la Cultura en Corrientes es mucho más que estas dos grandes fiestas. Vamos a reeditar una vez más nuestra Feria del Libro; el Taragüi Rock que se ha constituido en el principal festival rockero del NEA con artistas invitados de todo el país y un escenario abierto a nuestros artistas locales; también vamos a hacer la segunda edición de Arte Co que es el primer mercado de arte que funciona en Corrientes.Y seguimos incorporando nuevas ofertas culturales como el Museo de la Cultura Guaraní, el Museo de Arte Contemporáneo Ñande MAC, el Museo de Arte Sacro de Loreto, el Museo Histórico de Villa Olivari, la restauración del Museo de Artesanías de Corrientes y de la Capilla Mboicuá de San Miguel. Y en el marco del Plan Iberá inauguramos 5 Centros de Interpretación en Concepción del Yaguareté Corá, San Miguel, Loreto, Mburucuyá y Chavarría.Para un pueblo con tanta identidad cultural, con una historia tan rica, con tantos talentos que siguen creando, la cultura no hace otra cosa que reconocernos y valorizar lo que somos.Ahora hablemos de salud. Trabajamos en la prevención y en la atención, facilitando el acceso de todos los correntinos a una salud de calidad.Como dijimos, construimos, ampliamos y equipamos nuestros centros de atención. Invertimos 135 millones en obras y 150 millones en equipamiento.Voy a destacar algunas cuestiones tal vez no tan conocidas:La puesta en marcha del Plan Sistemático de Modernización de Centros de Salud en todos sus Niveles. Nos hemos planteado una estrategia digital de salud 2020-2030. Esto implicó incorporar a la provincia al marco nacional Telesalud. La georreferenciación, el uso de GPS, el desarrollo de un Tablero de Comando, la configuración de un sistema de facturación para el recupero a través de las prepagas y obras sociales, la telecardiología y la conexión a la red metropolitana de fibra óptica.Quiero destacar que la Planta de Elaboración de Medicamentos Genéricos (PLAMECOR) está trabajando al límite de su capacidad a fin de optimizar la inversión del Estado en medicamentos.Y en ese mismo sentido van las Tarjetas Mbareté y Mbareté Mamá que en la práctica funcionan como tarjetas de débito que permiten a los beneficiarios de escasos recursos adquirir medicinas y productos para sus hijos pequeños en la red de farmacias.En tanto seguimos avanzando con el Programa + VIDA para el tratamiento y la recuperación de adictos. Este año vamos a crear al menos 4 centros de día en el interior, a realizar 5 foros regionales en colaboración con los municipios, vamos a seguir articulando planes de prevención y asistencia con el SEDRONAR, vamos a fortalecer los Programas de Alumnos y Docentes Preventores. Nos preocupa el problema de la droga y sabemos que no se combate exclusivamente desde las fuerzas de seguridad.Para completar el panorama, digamos que el IOSCOR ha destinado el 90% de su presupuesto anual de 4.460 millones de pesos a gastos de salud, gastos que se realizan en su gran mayoría en el territorio provincial a través de una red de prestadores públicos y privados oxigenando de este modo al sector.A pesar de que el IOSCOR destina una parte importante de su presupuesto a medicamentos y que este ha sido uno de los rubros que más aumentó el año pasado como producto de la devaluación, pudimos sostener las prestaciones sin atrasarnos en los pagos a los proveedores.El IOSCOR tampoco ha sido ajeno al programa de modernización que alentamos desde el gobierno. Ya hemos puesto en marcha un sistema de autorizaciones de internación online en 5 clínicas y sanatorios, lo que implica agilidad y comodidad para pacientes y prestadores y esperamos extenderlo este año.Y estamos implementando un sistema de digitalización de órdenes médicas y recetario electrónico con el objetivo de que la atención pueda realizarse en forma directa entre el prestador y el afiliado sin necesidad de que tengan que concurrir a la obra social.También hemos firmado convenios con distintos prestadores adquiriendo en forma anticipada servicios, lo que les permite financiarse, programar sus prestaciones y equiparse adecuadamente. A su vez el hecho de que se equipen hace que puedan prestar servicios de mayor complejidad en el interior evitando engorrosos traslados a los pacientes.En materia previsional, el IPS ha cumplimentado el convenio suscripto con ANSES referido a la carga de la historia laboral de los beneficiarios lo que nos coloca en una situación de privilegio ante ese organismo y acceder a una deuda pendiente y a la firma de un nuevo convenio de asistencia financiera.En el área social continuamos trabajando con distintas herramientas para ayudar a quienes más lo necesitan:El Programa Alimentario Provincial asiste a las familias con alimentos deshidratados y frescos, alimentos para celíacos y copas de leche, a través de comedores públicos y organizaciones de la sociedad civil en 67 municipios.El Programa Sapucay contribuye a mejorar la calidad alimentaria mediante tarjetas magnéticas que permiten adquirir productos de primera necesidad en comercios de proximidad sin intermediarios.Hace pocos días firmamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación para distribuir 52.458 Tarjetas del Programa Alimentar que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre y tiene una modalidad similar a nuestro Sapucay.Continuando con los subsidios, en Corrientes están vigentes las tarifas sociales de Agua y Energía a las que se suman las Tarjetas Verdes que proveen un beneficio adicional, que se completa con la ya mencionada Tarjeta Mbareté para adquirir medicamentos.Nosotros tenemos el compromiso de complementar el Plan Argentina Contra el Hambre, sobre todo con las mujeres embarazadas, ya que solo contempla 1.700 casos y sabemos que en Corrientes hay más de 20.000 embarazadas.Próximamente vamos a reestructurar todas las tarjetas sociales vigentes en la Provincia y vamos a presentar una tarjeta propia, para de esta manera acompañar el esfuerzo que hace la Nación.Como parte de la política de inclusión quiero señalar con respecto al sector LGTBQ que implementamos FINES Diversidad para que puedan completar sus estudios. Ya hay 40 alumnos en este programa. Con el mismo sector estamos trabajando en operativos de salud, campañas de prevención, testeos voluntarios de HIV y creamos consultorios médicos amigables con la diversidad a los que asisten 300 personas. Ya es conocido que dentro de Tekové Potí tenemos programas de deporte y recreación específicos y la primera colonia de vacaciones LGTBQ que posibilitó que muchas personas de la comunidad asistan por primera vez a una pileta de natación. Estamos trabajando por la inclusión y en contra de la discriminación con diversas organizaciones del sector como ATTA, OTRANS, LOHANA y 100% Diversidad.El Deporte también forma parte de las políticas sociales del Gobierno Provincial. El año que pasó a través de los Juegos Correntinos participaron unas 80.000 personas: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y personas con discapacidades. Fue una verdadera fiesta del deporte y también de la cultura. Los juegos abarcan toda la provincia lo que nos compromete a asegurar viajes, traslados, hospedajes, alimentación, indumentaria, elementos para la práctica de los distintos deportes, es decir, es un enorme despliegue en el que se involucran los participantes, sus entrenadores y las familias.Los finalistas participaron de los Juegos Evita en Pinamar y Mar del Plata donde nuestros representantes obtuvieron 71 medallas.Concebimos el deporte tanto como una actividad formativa y recreativa como de alta competencia. Nos da orgullo tener campeones, pero el principal objetivo es formar personas sanas, que incorporen la aceptación de reglas, que cuiden sus cuerpos, que se diviertan, porque de esta forma campeones somos todos.Tenemos muchos programas que no voy a detallar pero sí les quiero mencionar el Albergue Deportivo que puede recibir hasta 120 deportistas y cuya capacidad estuvo colmada todo el año. Más de 6.000 deportistas se alojaron en sus instalaciones.Un aspecto que nos preocupa, como a toda la comunidad, es la Seguridad. Ya lo dije, estamos trabajando en el equipamiento de nuestras fuerzas, en la incorporación de tecnología de comunicaciones y video cámaras (911), en actualizar la flota de vehículos y motos, en capacitar a nuestros agentes. En ese sentido, estamos construyendo el Centro Formativo Policial que reúne en un mismo predio las escuelas para cadetes, oficiales y suboficiales (vamos a inaugurar en estos días los pabellones dormitorios para 150 cadetes). Renovamos en forma total la currícula incorporando 14 manuales del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial, que es un programa de formación consensuado entre todas las jurisdicciones del país que busca profesionalizar la formación. Vamos a llamar a concursos de profesores para cubrir los cargos. En colaboración con la UNNE vamos a hacer que las materias jurídicas sean dictadas por profesores de esa universidad. Hemos logrado que el título con que egresan los Suboficiales tenga validez nacional.Y vamos a redoblar esfuerzos para mejorar la seguridad vial que se cobra más vidas al año que cualquier delito. Tenemos que mejorar las rutas, pero sobre todo tenemos que trabajar en educación vial, en controles de velocidad y alcoholemia, en el uso de cinturones de seguridad y lograr que todos tomemos conciencia que cada año mueren en las rutas correntinas cientos de personas. En 2019 en el país fallecieron 6.627 compatriotas en accidentes de tránsito, 19 muertos por día, y en Corrientes sufrimos 237 muertes que en muchos casos son muertes evitables producto de la imprudencia.Como ya mencioné una de nuestras preocupaciones es la violencia contra las mujeres. Por eso creamos por Decreto el Primer Centro de Atención Jurídica Integral a las Víctimas de la Violencia de Género, el cual cuenta con abordajes multidisciplinarios. También aprobamos un Protocolo de Actuación que establece pautas para la atención diferenciada para mujeres que sufren violencia psicológica, física, sexual y/o económica. Y podemos asistirlas a través de una Línea Telefónica Gratuita, el 137, que tiene una guardia las 24 horas.Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos venimos trabajando en el Programa de Regularización Dominal destinado a otorgarles los títulos de propiedad a los pobladores de barrios carenciados que tengan 20 años o más de ocupación.Este es un paso fundamental para la mejora de la calidad de vida de los habitantes que con los Títulos de Propiedad pueden invertir con mayor seguridad en sus viviendas, acceder a un crédito y desde el Estado podemos hacer obras como la apertura de calles y el tendido de servicios públicos.Y una vez más, este ministerio hizo su aporte al proceso modernizador del Estado. El Registro Provincial de las Personas ya cuenta con más de 100 puestos de trabajo destinados a digitalizar Actas de Nacimientos, Defunciones, Matrimonios, Uniones Convivenciales y Actas de Reconocimientos. Y eso se complementa con el equipamiento digital para los trámites de DNI y Pasaportes. Próximamente vamos a estar entregando Actas Digitales a través de la web lo que constituye un gran avance y una enorme comodidad para el ciudadano ya que vamos a erradicar las largas colas en el Registro Civil.En el mismo sentido la Inspección de Personas Jurídicas ya constituyó 250 Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) que cuentan incluso con Libros Digitales, lo que nos convierte en pioneros en el NEA.Para continuar quiero detenerme un instante en los avances en materia de producción, industria y turismo.Caminos RuralesEn 2019 invertimos 444 millones de pesos para enripiar y mejorar el estado de 600 kilómetros de rutas provinciales y caminos rurales a través del Fondo de Desarrollo Rural. Y desde el comienzo de la gestión llevamos mejorados 1.500 kilómetros.Puerto de LavalleFinalizamos el 70% de la escollera norte, el frente, los caminos de acceso al predio, las 2 hectáreas destinadas para la playa de operación, y todas las obras de infraestructura básicas para su funcionamiento. Durante el 2020 gestionaremos el financiamiento para la construcción del Muelle y Defensa Costera longitudinal, cuyo costo estimado es de 5 millones de dólares.ForestalCon 568.000 hectáreas de bosques implantados, Corrientes es la provincia de mayor superficie de bosques cultivados del país. Asimismo, más del 40% de la superficie forestal se encuentra certificada.Este es el sector con mayor potencial de crecimiento de la provincia ya que en la actualidad solamente se industrializa el 28% de la oferta.Además, Corrientes posee el primer Parque Foresto Industrial y contamos con más de 700 industrias destinadas a explotar madera. Producimos e industrializamos 1,4 millones de toneladas de rollos al año y generamos 2,1 millones de toneladas de tablas y perfiles. Durante el 2018 y el 2019 se plantaron aproximadamente 40.000 nuevas hectáreas con Pinos y Eucalyptus.Plan Ganadero IIFinalizada la primera etapa del Plan Ganadero 2010-2020, donde el objetivo principal fue la financiación de incorporación de tecnologías de insumos. A partir del 2018 se definió una segunda etapa para fomentar y generar la formación de grupos de productores ganaderos, con el objetivo de aumentar un 50% la productividad de las 5 millones de cabezas de actuales.A la fecha existen 10 grupos CREA y 31 grupos Ñande que se encuentran trabajando con el fin de generar agregado de valor en origen, producir novillos y vacas gordas para abastecer a una industria frigorífica correntina de ciclo completo.Fortalecimiento de la cadena de la carneLa Provincia cuenta con un stock de 5 millones de cabezas de ganado bovino cuya principal actividad es la cría, con una producción anual de 1,2 millones de terneros. Entre el año 2018 y el 2019, se faenaron en la provincia un 17 % más de cabezas, incremento que refleja un resultado positivo de las políticas , aprovechando la posibilidad latente de exportar a nuevos mercados emergentes.Desarrollo de nuevas cuencas citrícolas limoneras200 pequeños productores fueron beneficiados mediante la entrega de 100.000 plantines cítricos, con el fin de generar una fuente de ingresos adicional a estas familias.Programa del Productor a la MesaEl objetivo principal fue acercar a los productores fruti-hortícolas a los consumidores de la ciudad, evitando de esta forma los intermediarios en las cadenas de comercialización. Ya realizamos 18 ferias itinerantes.Desarrollo ruralEn 2019, 12.500 productores recibieron asistencia técnica, insumos y herramientas para la implantación de más de 2.300 hectáreas de cultivos de sementera baja, hortícolas y de recursos forrajeros.Teniendo en cuenta que la formación en oficios rurales es fundamental, ya que son en la actualidad un escollo en el desarrollo debido a su virtual desaparición, se realizaron 55 capacitaciones beneficiando a más de 2.000 personas. En 2020se prevé atender, además, todas aquellas demandas que surjan con motivo del cambio de paradigmas tecnológicos.En materia de Comercialización se llevaron adelante 16 Remates de Pequeños Productores, beneficiando a más de 1.000 de ellos a través de la comercialización de 21.000 cabezas.La irrupción de nuevas tecnologías presenta nuevos desafíos. Un objetivo es la creación de un Banco de Carbono que puede comercializarse como “Bonos Verdes” y el logro de productos ecológicos trazables para mercados diferenciados, es decir, carne certificada con un plus de valor agregado.IndustriaEn consonancia con las políticas de parques industriales, ofrecimos asistencia técnica y financiera a empresas y emprendedores en el marco de la Ley n° 5470 de “promoción de inversiones”, que si las sumamos a otras herramientas como FODIN, FIDEICOR, FIPAR, FODIMA nos permiten seguir fortaleciendo el sector privado.Distrito tecnológicoEstamos trabajando con la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste en el desarrollo del Primer Distrito Tecnológico de la Provincia. El mismo estará ubicado en el Campus Libertad y es muy importante para impulsar un sector de una enorme potencialidad productiva y exportadora.Sello CorrentinoEl programa, creador de la marca HECHO EN CORRIENTES, prepara un proceso de actualización que incluye el Club de Emprendedores, incubadoras y aceleradores de empresas, buscando así la sinergia necesaria entre el sector público y privado en el ámbito del nacimiento de nuevos emprendimientos.TurismoComo sabemos el turismo es una de las industrias que más crece en el mundo y que mejores posibilidades de expandirse tiene en nuestra provincia.En cifras, el turismo en la Argentina contribuye con 3,7 puntos del PBI, abarca un millón de puestos de trabajo, representa el 5,4% del empleo y es el cuarto sector en la lista de mayores generadores de divisas.Desde el Gobierno Provincial impulsamos el turismo como política de Estado, porque es una herramienta de desarrollo y generación de empleo, especialmente para regiones que de otra forma les resultaría muy complejo crecer. Tenemos un gran potencial basado en nuestra naturaleza y nuestra cultura y debemos aprovecharlo.Hace unos años Corrientes tomó la decisión de impulsar el desarrollo sustentable del Iberá. Creamos el Plan Maestro de Desarrollo del Parque Iberá y venimos trabajando sin pausa para promover el turismo en la región.Pero las cosas no suceden porque sí, realizamos cuantiosas inversiones en caminos, provisión de energía, Internet, creación de centros de interpretación, museos, capacitación de recursos humanos para el turismo receptivo, como guías y guardaparques, creando la red Cocineros del Iberá, asistiendo a congresos y exposiciones, reinsertando especies en peligro de extinción y lo hacemos trabajando en forma conjunta con el sector privado.El concepto de “producción de naturaleza” es un instrumento muy interesante que venimos aplicando para que el recurso turístico se potencie. En Corrientes estamos reintroduciendo una amplia variedad de especies de las cuales la más impactante es el yaguareté, pero también lo hacemos con osos hormigueros, guacamayos colorados, pecarís, etc.Y una vez más la modernización se vuelve un requisito indispensable para crecer. Hoy el 80% de las operaciones comerciales del sector turístico se realizan en forma online, lo que nos lleva a desarrollar herramientas informáticas capaces de captar esos negocios. Actualmente ofrecemos compra de permisos de pesca, una guía bilingüe del inversor, la guía del Parque y 28 paquetes turísticos en 44 localidades.También funcionan 44 oficinas de atención a turistas y un Observatorio destinado a acopiar información estratégica para poder planificar las acciones futuras.Esta, señores legisladores, en definitiva, ha sido una apretada síntesis de lo realizado en el año que pasó y de lo que tenemos proyectado para este año.Detrás de todas y cada una de estas acciones hay horas de trabajo responsable, inteligencia, planificación y corazón. Todos quienes integramos este equipo de gobierno tenemos un compromiso irrenunciable con mejorar la calidad de vida de los correntinos.Pero nunca nos sentimos solos, siempre entendimos la construcción de futuro como un proceso colectivo que nos involucra a todos: a los funcionarios políticos, a los médicos, las enfermeras, los docentes, los policías, a los técnicos y los obreros, pero también a quienes hacen sus aportes desde las cámaras empresarias, los sindicatos, las ONGs. Los que estamos en el oficialismo y quienes están en la oposición.Y a los miles y miles de correntinos que se levantan cada día para ir a trabajar. Porque el futuro se construye trabajando.Lo decimos y repetimos desde el primer día:Corrientes somos todos. Todos para poner el hombro y todos para gozar de los resultados.Solo con el compromiso del más de un millón de correntinos podremos alcanzar los objetivos que estoy seguro todos compartimos: desarrollar la provincia, modernizarla y construir una sociedad que nos incluya a todos.Muchas gracias y a seguir trabajando.Dejo formalmente inauguradas las Sesiones Ordinarias de esta Legislatura correspondientes al año 2020.