Las entradas populares costaran $150 para la última noche de los corsos en la ciudad de Mercedes, por el revés de las noches anteriores y el fracaso anunciado de la edición 2020, la comisión intenta cautivar publico reduciendo el valor de las entradas para el sábado próximo.-

Manotazo de ahogado, los miembros de comisión ante el fracaso de la edición 2020 intentaron agudizar el ingenio para poder obtener una ganancia positiva que hasta el momento todo demuestra que NO, a pesar de la inyección de dinero del municipio la comisión no supo administrar los recursos provocando así el peor de los espectáculos de los últimos treinta años de carnaval.-

Con todo prácticamente servido, en bandeja, hubo muchas desprolijidades y hasta posible fraude del espectáculo, la edición 2020 tiro al abismo el carnaval artesanal de la ciudad, gracias a un grupo de personas no aptas para la organización del evento quiso mostrar que en 45 días se puede hacer un buen carnaval, quedo demostrado que esto no sucedió según la planificado, el resultado para la mayoría fue el peor de los últimos 10 años, la mayoría de las personas coincidieron que el carnaval no tuvo que realizarse en Mercedes.-

Deudas y cuentas que no están bien claras, carencia de personería jurídica y muchos vacíos legales lograron que este carnaval sea el peor que pudo verse en el sambódromo.-

Para que nuestro carnaval no muera hace falta oxigenación en la dirigencia y sobre todo cuentas claras, la deuda que adquiere cada presidente de cada institución, no es una deuda personal es una deuda de toda la comparsa, el que está a la cabeza debe saber que si hay papeles o mejor dicho “personería jurídica”, la deuda seria de la comparsa y no de la persona que está a la cabeza.-

Esta situación que es común en todas las comparsas hace que se lleve adelante una práctica inadecuada y sucia, donde estas personas se adueñan de plumas, materiales y de instrumentos etc. etc. etc.-

Yo quiero el carnaval, pero no quiero que este sistema viciado siga, oxigenación, reglas claras para que nuestros carnavales no sucumba, el carnaval es todo el año, no esperen dadivas de nadie y si las cosas no se hacen bien desde un principio sucede este desagradable resultado.-