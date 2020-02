El ministro secretario General de la Gobernación y dirigente radical, Carlos Vignolo descartó en declaraciones a Radio Dos que haya un debate interno en la UCR y afirmó que “lo importante es la marcha del Gobierno” a la vez que aseguró que “no molestan” las reuniones políticas que el ex gobernador Ricardo Colombi realiza en el interior.

“No molestan están yendo con ministros a ámbitos comunes”, señaló sobre las reuniones políticas que el ex gobernador Ricardo Colombi realiza en el interior. y consideró que “sería lamentable que antepongamos intereses propios ante un proyecto general, lo más importante es la marcha del Gobierno”.

A esto, agregó que “la UCR no comienza el debate interno, acompañamos al Gobierno, porque la consigna son los ciudadanos y debemos ir resolviendo los temas”, expresó.“Tenemos que insistir en esa línea, porque nos debemos al compromiso que hicimos con la gente”, remarcó el funcionario.Por otra parte, reconoció que “se piensa en 2021 porque estamos en política, pero este es un año no electoral, no hay ninguna razón para adelantar alguna posición”.Finalmente, como posición personal, el dirigente radical sostuvo que “deberían eliminarse las elecciones intermedias para eliminar conflictividad y hacerse cada cuatro años, renovación completa”.