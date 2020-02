El pasado, viernes 8 de febrero, una parte de ex-bomberos que en algún momento de su vida formaron parte de la gloriosa institución, se reunieron a rememorar y a compartir momentos de camaradería, con la presencia de miembros fundadores.

Este grupo denominado "LA VIEJA GUARDIA Sargento Ayud. Ramón González" se constituyó como lugar de fraternidad y contención para compañeros que lo necesiten.

Concluyeron: "aún no estamos todos pero nos pusimos como meta reunirnos con asiduidad e ir sumando a todos los que formaron parte de Bomberos"

Desde Oran Salta habló Ciro Federico Cebra Flores ex bomberos mercedeño



Yo me fui de mi tierra por que no soportaba quedarme solo, hacia un mes que mama falleció y bueno. Siempre fuimos los dos...y ella ya no estaba...los recuerdos de ella me mataban y yo sabía que no podía bajar los brazos ...tenía que seguir adelante...y bueno la gendarmería fue una opción.

“Sabía que me iba a ir lejos y que lo mejor era comenzar de nuevo ...y bueno me metí ahí ...no fue por vocación!

“mi vocación era ser bombero ....extrañe tanto eso una vez que estuve lejos y solo....pero fueron esos valores y esos recuerdos lindos de estar rodeado de gente buena la que me dio fuerza en momentos difíciles....me equivoque muchas veces ....me tropecé caí ...muchísimas veces ...pero jamás perdí mis valores y siempre que me levante fui más fuerte....haber sido bombero y más aún bombero voluntario de Mercedes es la mejor insignia y premio que llevo en mi corazón y mis recuerdos....no crean que cuando los veos en fotos a todos trabajando con la ambulancia, o en el hospital yo nos lo pienso...al contrario los alientos y veo que Uds. han podido ser lo que yo quisiera ser...!

“estar trabajando en lo que Uds. están trabajando ...porque eso quería ser yo ....servir a los demás ...salvar vidas ...ayudar al que necesita....les mando un re abrazo a cada uno de Uds. mis hermanos...y sepan que esta video llamada me emociona y me llena de felicidad....porque sé que un grupo de personas que son fueron y serán héroes por siempre en mi Mercedes se acuerdan de mí y me llaman....

“yo estoy lejos y casi familia no tengo ...mi familia son mi mujer y mis hijos...pero es feo extrañar Mercedes y no ser importante para nadie...los re quiero muchachos y gracias por todo”

Escribió un ex bombero que está en Orán Salta. Ciro Federico Cebra Flores