La academia recientemente abierta en nuestra ciudad está ubicada en barrio Comunicaciones y se llama “Volar Alto” de la Prof. Yanina Espinoza situada en Mza. J Casa 4 por calle Tucumán.-

En relación a la reciente apertura de la academia Yanina realizo un comunicado dirigido a toda la comuna mercedeña, el mismo dice:

Soy la Profe Yanina Espinoza...me dirijo a toda la comunidad...con el fin de informar...q he formado una NUEVA ACADEMIA DE DANZA...Q LLEVA EL NOMBRE "VOLAR ALTO" nos encontramos en Barrio Comunicaciones mza J casa 4 por Calle Tucumán

Cabe destacar que me he DESVINCULADO de la ACADEMIA EXPRESARTE

Sin otro particular, me despido con un cálido abrazo....



Profe Yanina Espinoza

Directora de la Academia de Danza "Volar Alto"