El intendente de Felipe Yofre adelanto a DiarioMercedes.COM que la tormenta que azoto el lunes a gran parte de la provincia particularmente centro sur causo tremendo daños en esa localidad, hubo desprendimiento de techos y corte de conductores eléctricos.-

Leonardo Aguirre sostuvo que el fuerte viento daño algunos lugares como ser el polideportivo y algunas viviendas de vecinos, el intendente remarcó que posterior al desastre causado por los fuertes vientos el equipo se puso a trabajar y hacer un informe del daño que dejo el temporal el lunes 30 de diciembre.-

Una vecina del Pueblo De Felipe Yofre posteo en Facebook:

En las horas de la tarde de hoy del día de fecha se produjo un tornado en mi Pueblo de Felipe Yofre ! Donde fui afectada por daños materiales; en la cual quiero destacar y Felicitarlo al sr Intendente y al toque q le llame se trasladó inmediatamente a mi casa sabiendo q soy una persona sola !

Y me dio la solución inmediata como corresponde como es el !!! No dudo un segundo en venir siendo la Autoridad Máxima de mi Pueblo De Felipe Sr Intendente no hay palabras de agradecimiento por su atención! Ya que sabiendo q desde hace tres meses q quede sin mi compañero !( fallecido . Sr. nuevamente muchas gracias y acá están los hechos cuando uno necesita no son palabras ! Como muchas personas lo quieren ensuciar yo no !!!!! Gracias y todavía se comprometió en volver a hacer lo q paso en mi domicilio !!!!