El gobernador Gustavo Valdés junto al intendente capitalino, Eduardo Tassano, inauguraron el nuevo Paseo de compras zona Norte que está ubicado entre las avenidas Raúl Alfonsín y Laprida, y las calles Sánchez de Bustamante y Caracas del barrio San Gerónimo. Dicho lugar viene a dar solución laboral para los puesteros de la Rotonda que sufrieron la pérdida de su lugar de trabajo junto con sus mercaderías el 5 de abril de 2018.

Al momento de tomar la palabra, el gobernador Valdés manifestó su alegría por esta nueva obra diciéndoles primeramente a los presentes y puesteros que “nadie está exento de tener una desgracia y la desgracia a veces llega y tratamos de buscar una respuesta” y esa desgracia llegó: “Con mucho dolor a ese lugar que tanto querían ustedes que habían sido trasladados a su vez de otro lugar”.Luego, remarcó que intentaron reconstruir en el mismo lugar pero: “Lamentablemente no lo pudimos hacer, el terreno no era nuestro y no lo querían vender” pero se buscó otra alternativa y que “gracias a Dios, a través del ministerio de Coordinación y también con en el instituto de vivienda de la provincia de corrientes encontramos un terreno, un lugar, incluso mejor”.

Seguidamente, haciendo un paralelo con las fiestas les dijo a los feriantes que “hoy este lugar, es un regalo de navidad para todos los puesteros” y junto al intendente: “Venimos haciendo intendente de muchas obras para la ciudad de Corrientes y nos comprometimos a para mejorar los espacios públicos y para mejorar sobre todas las calles”.Por último, Valdés llamó a los nuevos dueños de casa a partir de mañana a que “cuiden su lugar, es un lugar que costó muchos recursos al estado de la provincia de Corrientes, manténgalo limpio y ordenado y que sea un ejemplo de cómo mejoramos nosotros nuestras condiciones de vida” y enfatizó que “ésta va a ser la última inauguración del año y espero que este dos mil veinte luego de tantas dificultades que tuvo y tiene la Argentina logremos sobreponer para que el año que viene sea un buen año” concluyó.