Existe una preocupación generalizada en la ciudad por el servicio de recolección de residuos que brinda el municipio, hay zona, barrios de la ciudad que la recolección no se cumple en tiempo y en forma y en el peor de los casos en su totalidad.-

Un grupo de vecinos de barrio San Pedro, muy preocupados decidieron hacer público el reclamo porque a pesar de recurrir a las autoridades municipales, la solución aun no llega, una vecina en contacto con la 89.5MHz dejo bien en claro “ el municipio no le da repuesta no soluciona el inconveniente de un mini basural que prolifera en calle Batalla de Salta y Guayaquil en barrio San Pedro”.-

“Hemos realizado el reclamo al municipio, también hablamos con los recolectores y el encargado, pero hasta el día miércoles la basura lleva ya 15 días sin ser levantada, y va en pleno crecimiento.-

“Estamos agobiados por la situación, hay chicos, ancianos y muchas familias que están en riesgo”, se trata de un foco de contaminación, el servicio siempre anduvo bien y desconocemos cual es la cuestión de fondo por lo que nuestras autoridades hacen oído sordos a los reclamos.-

Pedimos una solución y realmente ya estamos hartos que nos tengan de un lado para el otro buscando la solución, deben prestar atención y al menos recorrer los sectores donde hay inconvenientes, la idea es que ellos con nuestros impuestos se ocupen por los menos de los servicios esenciales, la recolección es una de ellas dijo la vecina de barrio San Pedro en una entrevista radial hecha por Patricia Ramirez.-