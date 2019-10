Con una importante inversión de la empresa de origen asiático, el Mandatario provincial concretó este martes uno de los objetivos fundamentales de su gestión, como es recuperar en la Provincia la industria frigorífica, y lo hizo poniendo en marcha la planta más importante que en ese rubro existió en Corrientes, el ex Frigorífico “Tomas Arias”, que en su momentos de esplendor empleaba a 400 personas y hoy reinicia con 126 operarios, con la perspectiva cierta de crecer rápidamente y superar aquella cifra.

El Mandatario provincial destacó que “este es el camino, somos una potencia ganadera, no era adecuado que no pudiéramos procesar uno de nuestros principales productos, hoy estamos dando valor agregado a la carne, como lo hemos hecho con el arroz, los cítricos y la madera, y esto significa trabajo y oportunidades”.

Entre sus expresiones aseguró que “siento felicidad y le doy un fuerte aplauso al señor Yi, que ha hecho posible esta reapertura y que lo ha hecho en un momento complejo del país, con gran esfuerzo y arriesgando su capital. Antes de llegar a esta instancia dialogué con varios empresarios y empresas, que no quisieron asumir los riesgos de invertir, por ello quiero resaltar el compromiso de Yi y su familia, que con su esfuerzo han hecho posible que su empresa La Muralla China, nos hiciera vivir esto de reabrir esta extraordinaria planta”.Asimismo recordó que la primera conversación sobre Corrientes, la posición del Estado, y el interés de la apertura de la planta y la respuesta fue positiva, que hubo de parte de los inversores chinos.





Por otra parte, resaltó especialmente a Ernesto, de quien dijo que “fue uno de los que hizo posible el resguardo de la zona, ya que a pesar de no recibir remuneración, fue uno de los que protegió los bienes y los instrumentos de la planta, y espero pacientemente 9 años que llegue esta oportunidad, sin su protagonismo y de otros compañeros no hubiéramos podido avanzar con la reapertura”. Agregando: “Se puede decir que Ernesto creía en una Argentina mejor y tuvo su recompensa y ahora tenemos que entre todos seguir por este camino”.





Gustavo Valdés en relación a las noticias de los medios sobre la relación y viajes a China que decían que se trataba de “un cuento chino”, manifestó que “hoy estamos aquí abriendo el frigorífico para todos los correntinos, porque lo hicimos posible juntos y lo que es mejor es que el Gobierno solo aportó gestiones y colaboración en las mismas, en todos los ámbitos, porque el sector privado, el inversor puso 100% de los recursos para poner en marcha esta planta, que funciona por todos los que creyeron en nosotros, como el Gobierno nacional, y vamos a poner lo mejor para que funcione”.



El Gobernador también agradeció a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), “cuyos profesionales hicieron posible que se puedan concretar estas acciones, ya que fue clave su aporte, para rescatar y darle calidad a una actividad, en la que la Facultad de Veterinaria, es número 1 en el país, y ello es una muestra que de esto si sabemos los correntinos, y nos pusimos a trabajar juntos, acá están los resultados”.



Indicó que “tenemos que hablar hacia dónde ir, nosotros tenemos que creer y levantarnos y no es lo mismo pensarlo de una manera y hacer cualquier cosa en política, cuando uno gobierna con rencor como si el Estado fuera para castigar o premiar, el Estado se equivoca como por ejemplo cuando uno cierra la exportación de carne. Esos momentos de no dejar salir la carne al exterior ha quedado en el pasado, hoy estamos recuperando los puestos de trabajo y acciones. Venimos de varios desencuentros y tenemos que lograr que Corrientes le de valor a su materia prima porque somos el tercer stock ganadero y si las plantaciones de soja siguen creciendo, podemos incluso en poco tiempo ubicarnos en segundo lugar en materia de stock ganadero, por eso este tipo de industrias son estratégicas y generan puestos de trabajo y desarrollo”.