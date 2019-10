Ambos coincidieron en destacar la importancia de la cultura emprendedora, como parte del desarrollo. “Estos emprendimientos, serán sin dudas grandes proyectos, generadores de trabajo”, enfatizó Valdés.

El gobernador Gustavo Valdés y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, acompañaron en la mañana de este viernes el acto de entrega de premios correspondientes a la 10ª edición del Corrientes Emprende, desarrollado en el Espacio Andes, ubicado sobre avenida Maipú al 3.800 de la ciudad de Corrientes.

Tanto el mandatario provincial como el jefe de gabinete, entregaron premios del certamen que promueve la cultura emprendedora en toda la provincia y que contó este año con más de 800 inscriptos, 56% de la Capital y 44% del interior.De todos fueron preseleccionados 20 proyectos, 45% de Capital y 55% del interior, predominantemente de los sectores de turismo, manufactura, industrial, servicios profesionales y culturales. Asimismo, se premió a ganadores de ediciones anteriores que continúan con sus emprendimientos.Corrientes Emprende es un programa dirigido a toda la Provincia que consiste en un concurso de planes de negocio, elaborados por emprendedores correntinos que hayan o no puesto en marcha su actividad empresarial. Y apunta a la creación e implementación en el mercado de nuevas empresas y emprendimientos; la promoción de nuevas oportunidades de negocios y de la generación de efectos contagio hacia el resto de la economía local en materia de innovación y desarrollo y la generación de nuevos puestos de trabajo, y fortalecimiento del tejido productivo.





Los emprendendores preseleccionados luego de una convocatoria pública, contarán con una capacitación en formulación de planes de negocios y aspectos fiscales y legales, en el cual durante todo el proceso de 12 talleres irán desarrollando su propio plan con el acompañamiento de los capacitadores. A los emprendedores seleccionados le serán asignados un tutor quien los acompañara durante el proceso de presentación y defensa ante el comité de evaluación, para determinar los ganadores



Corrientes Emprende es producto de una fuerte articulación público-privada, de distintos estamentos del estado, áreas y sectores de la población, que han volcado su esfuerzo, predisposición y experiencia en cada una de las actividades realizadas a los fines de cumplir con los objetivos del proyecto. Los organismos participantes por el Gobierno Provincial, son el Ministerio de Producción, Ministerio de Hacienda y Finanzas, Ministerio de Coordinación y Planificación, Ministerio de Industria Trabajo y Comercio, el Instituto de Fomento Empresarial Sociedad de Economía Mixta(IFE SEM) y Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Instituto de Cultura de la Provincia, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y su agencia de innovación y desarrollo AGENTIA, el Banco de Corrientes S.A., el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Dirección General de Rentas (Ctes), Polo IT, Universidad de la Cuenca del Plata y CAME Joven.



Gobernador Valdés



Al hacer uso de la palabra, el gobernador Valdés ponderó la labor de cada uno de los emprendedores, señalando que son protagonistas del “cambio que queremos para la provincia, a través de la cultura del trabajo, el esfuerzo propio, la creatividad y las ganas de desarrollarse más allá de cualquier dificultad”.



“Estos emprendimientos que quizás hoy sean pequeños, sin dudas mañana serán grandes proyectos, generadores de trabajo”, dijo el mandatario y subrayó que el Programa lleva entregados más de 12 millones de pesos en líneas de créditos, contando con la participación de más de 800 equpipos en diversos rubros.



“Con incentivos, y en articulación con el sector privado y las cámaras empresarias, fomentamos la cultura emprendedora. Esto nos permite contribuir con las nuevas ideas, porque toda la inversión hecha en las iniciativas y los sueños genera desarrollo económico”, acotó.



Tras poner de relieve el acompañamiento permanente del Consejo Federal de Inversiones y el despliegue del Instituto de Fomento Empresarial, en la puesta en marcha y el éxito que tiene el Programa, “brindando un instrumento importante para toda la provincia”.



Además, el mandatario recordó que dicho programa está ensamblado “Emprendedores Somos Todos”, al que consideró como una “formidable herramienta” que tiene el Gobierno de Corrientes brindada a través del Banco de la Provincia de corrientes. La misma permite ayudar a aquellos que tienen la iniciativa de salir a construir, emprender, o trabajar en cuestiones del bienestar general, fomentando el empleo.



“Nosotros hacemos un monitoreo de los emprendimientos, ya que tenemos aspectos que siempre procuran, y estos deben de mantener contacto con organismos del Estado, y con lugares donde podemos ayudar a los emprendedores”, aseveró Valdés.



A su vez, Valdés puso de relieve que el Gobierno genera línea de créditos a través de rentas propias de la Provincia -mediante el Banco de Corrientes- generamos fondo anticíclico siendo fundamental para tener respaldo a grandes escalas en inversiones.



En tanto que en declaraciones a la prensa, el Gobernador declaró que “se pretende invertir en Santo Tomé más de 50 millones de dólares para que puedan llevar adelante un emprendimiento de generación de energía a partir de biomasa” y añadió que “existen otros proyectos que los estamos haciendo a través de un respaldo sólido, con una provincia bien administrada, con finanzas saneadas en equilibrio”.



Asimismo, Valdés sostuvo que el gobierno Nacional apunta a la reactivación de la hidrovía, “lógica fundamental en el comercio internacional donde los números internacional muy finos, cuando uno tiene una ventaja logística la tiene que utilizar porque genera una serie de oportunidad al mundo”.



“Es el río Paraná donde nosotros tenemos que activar los puertos, por eso estamos trabajando en cuatro, que espero que podamos hacerlo antes de fin de año, tenerlos activados de a uno por lo menos, y así poder construir ventajas logísticas para que Corrientes pueda sacar su producción”, remarcó, dejando en claro la necesidad de concretar el nuevopuerto de Corrientes, trabajar en la construcción del de Ituzaingó, reactivar el de Itá Ibaté, hacery terminar el de Lavalle” y continuó: “es grande la inversión que tenemos que hacer que se va a ver reflejado en el presupuesto”



“Uno de los ejes que nosotros pusimos como gobierno es el desarrollo pero también la tecnología y Corrientes se tiene que modernizar, y tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente generando empleo, que es una de las grandes preocupaciones que tienen los ciudadanos”, prosiguió expresando Valdés.



Y en el marco de las obras públicas, adelantó que el lunes venidero se van a entregar 100 viviendas en Mercedes y en breve se pondrá el funcionamiento la planta de jugos en Mocoretá, al igual que el ex Frigorífico Tomás Arias, “lo que nos va a abrir nuevos caminos de exportación al mundo”.