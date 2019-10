El intendente Diego Martín Caram, a través de una carta pública, marcó su postura de aclarar los hechos planteados por Cemboraín en conferencia de prensa, poniéndose a disposición de la Justicia y del Concejo Deliberante de Mercedes, ante declaraciones que consideró “infundadas” y una denuncia “falsa” que se lo acusa de malversación de fondos públicos. Lo hizo en estos términos.

{loadpositiom face}Queridos vecinos: “En las últimas horas me he visto obligado a enfrentar acusaciones infundadas y por tal motivo, como lo he hecho siempre en mi vida, me pongo a disposición de todos ustedes y del Concejo Deliberante, para tratar de echar luz a los momentos que hemos vivido hace unas horas”.

“Me es necesario negar firmemente los comentarios públicos vertidos por Víctor Manuel Cemborain el día de la fecha en horas de la mañana, tanto en lo que concierne a mi persona como al equipo de trabajo que me acompaña en la gestión municipal de la ciudad de Mercedes”.“Quiero expresar mi solidaridad con las personas, hombres y mujeres, ajenas a esta cuestión que se han visto expuestas públicamente ante estas circunstancias, y reafirmo mi postura de que la lista que ha sido presentada en la conferencia de prensa del día de la fecha es falsa y ninguno de ellos se hallan ligados laboralmente a la gestión del Gobierno Municipal de Mercedes”.





“De igual modo, reafirmo mi postura de hombre de la política y servidor público, por lo cual pongo a disposición mi recibo de sueldo y el estudio normativo y legal de la liquidación de haberes que percibo por el desempeño de mis funciones”.



“Me pongo a disposición de la justicia junto a todos los funcionarios que me acompañan, expresándoles mis sinceros deseos que esta cuestión se esclarezca”.



“Pongo a conocimiento que se ha iniciado un sumario de investigación interna, para recopilar todo información pertinente y para que esté al alcance de quienes lo requieran”.



“Les llevo la tranquilidad de que nuestra tarea seguirá adelante, la administración municipal seguirá trabajando como cada día y, sobre todas las cosas, estaremos al lado de cada vecino, como lo hicimos siempre”.



“En lo personal, mi profundo agradecimiento por la solidaridad de la sociedad de Mercedes y la provincia; los dirigentes de Cambio Solidario, Partido Radical, Partido Liberal, Partido Autonomista, Partido Nuevo, Concejales, candidatos de otros frentes, funcionarios municipales, provinciales y nacionales. Les pido disculpas por este momento que nos toca atravesar como comunidad”.