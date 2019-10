Si explotó una bomba en la sede del partido Cambio Solidario, fue el propio presidente, Víctor Cemboraín quien la hizo estallar dejando al descubierto a Diego Martin Tape Caram por el presunto delito de malversación de fondos.- VER VIDEO

Víctor Cemboraín actual presidente del partido Cambio Solidario brindo una conferencia de prensa que sorprendió a todo los simpatizantes y hasta el propio gabinete de gobierno de Caram.-

La denuncia mediática que hizo Víctor Cemboraín, el pasado martes dejo al descubierto una lista de 74 personas que perciben un plan social que supera los 713 mil pesos mensuales, dicha lista figuran personas que perciben un sueldo de cerca de 10 mil pesos.-

Cemboraín acuso a Diego Martin Caram por el desvió de fondos y además pidió la expulsión del espacio de todos los traidores, también apunto contra Caram cuando supo el sueldo mensual que percibe cercano a los 150 mil pesos.-

Nos costó mucho llegar a la intendencia,, y hoy estas personas no están dejando mal porque nuestra filosofía es de servir a la comunidad, y no servirse de la política como se presume hoy, lo está haciendo l intendente municipal, dijo Cemboraín.-

En una nota realizada por Patricia Ramírez, el ex intendente de Mercedes dijo: “A mí me daría vergüenza, con la crotera que hay que el intendente cobre esa plata como sueldo, Se me caería la cara de vergüenza y hoy mismo estaría pidiendo licencia para que la justicia investigue.-

Con es conferencia que dejo enmudecido a todos, Víctor Cemboraín disparo munición pesada contra su propia gente porque salieron del camino, también afirmó que no es bueno que el gobierno de turno tenga la mayoría de concejales.-

En estas elecciones pido que sepan elegir porque hay muy buenas personas que buscan un espacio en el concejo deliberante.-