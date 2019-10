Cambiando buscar la imagen que dejó en la gira terminada el viernes, Comunicaciones recibirá el lunes 14 en su estadio a La Unión de Formosa. El equipo de Ariel Rearte viene de cuatro derrotas consecutivas recibiendo muchos puntos en cada uno de los juegos algo que era bastante impensado si uno tiene en cuenta que el fuerte de la temporada anterior fue la defensa.

El partido se jugará a las 21.30 en el estadio ubicado en las calles Entre Ríos y Buenos Aires y será dirigido por Javier Mendoza, Leandro Lezcano y Enrique Cáceres. Actuará como Comisionado Técnico Armando Cichanowsky.

Ambos equipos vienen de jugar el pasado viernes en Formosa donde el triunfo le correspondió a los locales por 102 a 99.



Comu no ha tenido un buen torneo hasta aquí y ya piensa en el inicio de la Liga. Es por eso que el cuerpo técnico ha decidido preservar a los jugadores que tienen algunas molestias para no agravar las mismas. Es por eso que en el último juego no estuvieron Safar y Bortolín con una contractura, Gerlero y Crawford ambos con un esguince de tobillo. Sumados a Cequeira que se recupera de la operación en la rodilla. Es por eso que para el juego del lunes se esperará hasta último momento para determinar quien está en condiciones de afrontar el mismo.

Comu está en el cuarto lugar del Grupo A con cuatro un partido ganado (Estudiantes) y cuatro perdidos. Por su parte La Unión está un escalón más arriba, en el tercer lugar con dos ganados y tres perdidos.

Entradas

El valor de las entradas será de $ 150 y las boleterías estarán abiertas desde las 20.30

Luciano Guerra: “Tenemos que ser un bloque sólido en defensa”

El base U 23 que llegó esta temporada al aurinegro y que está teniendo muchos minutos en la competencia se refirió a la gira que terminó el viernes en Formosa.

¿Qué balance haces de la primera gira que te tocó hacer con el equipo?

Si bien la gira no fue en cuanto a resultados lo que esperábamos en este momento cuando el equipo pierde dos o tres partidos seguidos es cuando tiene que demostrar carácter y tiene que salir a revertir la situación creo que esto nos sirve para seguir creciendo como grupo. Tener partidos en los cuales se pierde por uno o dos puntos cuesta levantarse pero tenemos que aprender de lo malo que se hizo y afianzar las cosas positivas porque hubo cosas positivas que se hicieron bien y por eso tenemos que seguir adelante. Un par de partidos que perdamos no tiene que ser un freno para nosotros porque este es un equipo no tiene techo.

¿Cuáles son las claves para revertir este momento adverso sobre todo en lo defensivo?

Justamente como mencionas creo que la parte defensiva es algo clave en este momento. Tuvimos partidos con marcadores en 100 puntos o casi 100 puntos eso es un llamado de atención. Más allá de que nuestra ofensiva estuvo bien porque también marcamos cerca de ese número tiene que haber un trabajo en equipo en defensa para poder ser un bloque mucho más sólido y tener más comunicación. Creo que una vez que logremos eso va a ser una ayuda muy grande para el equipo porque hay jugadores que tienen un nivel altísimo y si fusionamos entre todos va a ser algo muy bueno.

¿Cómo te sentís cumplidos los primeros cinco partidos en el Súper 20 y que diferencias notas con la Liga Argentina?

La verdad que me siento muy contento muy bien por ahí un poco de sabor amargo por los resultados, pero bueno hay que tener la cabeza fría y seguir trabajando en eso. Después del Super 20 sabemos que tenemos la Liga pero tenemos que concentrarnos en estos partidos que quedan intentar jugar de la forma en que nosotros queremos porque sabemos que lo podemos hacer Así que estoy contento, al principio estaba ansioso quería que todo empiece ya y ahora en el Torneo estoy muy contento formar parte de este equipo”

Respecto a las diferencia, la principal con la liga Argentina es la dinámica con la que se juega es un estilo de juego bastante fluido y ahí se nota mucho. Más allá de eso, el margen de error es mucho más chico porque cada vez que cometes un error lo pagas porque hay jugadores que técnicamente son superiores.

¿Qué mensaje le dejas a la gente antes del juego de mañana?

Pedirle que nos sigan apoyando, va a ser una temporada larga y no tengo dudas que te equipo va a estar para objetivo grandes así que los esperamos en la cancha.