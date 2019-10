El gobernador de la provincia abrió el X° Encuentro Provincial de Parlamento Juvenil y 1° Encuentro Provincial de Centros de Estudiantes. En la oportunidad, estimuló a los adolescentes a involucrarse en participación ciudadana. Al terminar el evento, se refirió a diversos temas del sector energético y productivo.

La jornada tuvo lugar en el estadio de básquet de la mencionada entidad deportiva, donde alrededor 1800 jóvenes se dieron cita. Se tratan de representantes de gestión estatal y privada de colegios secundarios de toda la provincia, electos en instancias progresivas previas, institucionales y zonales, que debatirán en el día de la fecha en comisiones para redactar el documento provincial que llevarán al Encuentro nacional, a realizarse en el mes de octubre, en la ciudad de Buenos Aires. En este marco, además, referentes de los distintos centros de estudiantes intercambiarán experiencias y definirán diversas acciones.



Gustavo Valdés

Al hacer uso de la palabra, el mandatario provincial les manifestó inicialmente a los alumnos que “cuando uno es joven tiene la sensación de que es irrompible, no tiene miedo, y nosotros tuvimos los mismos sueños; sólo que antes de 1983 los jóvenes no podían reunirse porque era un acto de desacato para las autoridades nacionales, era indignante, no se podía hablar de lo que pasaba”, por lo tanto “imagínense si cambió la política”.





Continuando, Valdés dio cuenta que en este contexto “la participación de los jóvenes es fundamental para toda sociedad; tenemos que organizarnos y trabajar juntos para tratar la problemática que ustedes necesiten”. “Participen en los partidos políticos sin miedos, no importa cuál sea el partido, el estado le da una oportunidad increíble: la posibilidad de aprender, nos da el conocimiento, nos da el poder”, añadió el mismo, estimulando a los más chicos.



Siguiendo, el titular del Ejecutivo expresó a los presentes que “tienen la oportunidad de ser lo que quieran, este es el momento, con el conocimiento, con el estudio, con la dedicación y con el trabajo lo van a poder llevar adelante”. “Fórmense, ayuden, propongan, traigan propuestas, que juntos seguramente vamos a cambiar las cosas”, adicionó el Mandatario, felicitando a los jóvenes por su participación e instándolos “a dialogar y debatir”, ya que “es el camino de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.