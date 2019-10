El gobernador Gustavo Valdés encabezó la entrega de las 350 casas que el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) construyó en el barrio Santa Catalina. “Lo hemos logrado” y “estamos ante acciones que brindan dignidad a los correntinos”, afirmó allí ante los adjudicatarios y aseguró que este nuevo sector de la Capital provincial “va a seguir creciendo” con “más viviendas para que los correntinos puedan tener techo de calidad”.

También anunció en la ocasión que el Gobierno provincial construirá dos avenidas de acceso al lugar, escuelas primaria y secundaria, una comisaría, la nueva Escuela de Policía y una parroquia, destacando el parque industrial en la zona, "donde queremos generar mano de obra para nuestros jóvenes".Al hacer uso de la palabra, el gobernador Gustavo Valdés ante este marco con emoción dijo "lo hemos logrado" y "estamos ante acciones que brindan dignidad a los correntinos". También reconoció la labor de los trabajadores "que hicieron posible que estas familias disfruten de un techo digno".A su vez, Valdés sostuvo que "este predio va a seguir creciendo"; de esta manera, se comprometió a "seguir haciendo más viviendas para que los correntinos puedan tener techo de calidad". Seguidamente, el primer Mandatario destacó que por parte del Gobierno provincial "hicimos posible la obra dura" e instó a los adjudicatarios a sumarse al Plan de arborización, con el que cuenta la Municipalidad de Corrientes "para que podamos contar con sombra acorde y respetar las normas de plantación", aseguró.En la oportunidad, el Gobernador anunció la construcción de una Parroquia y de una escuela primaria y secundaria, donde las obras arrancarán desde el 2020. Y en referencia al acceso a Santa Catalina, Valdés dijo que "es complicado el acceso al barrio por lo tanto vamos a estar haciendo la avenida enganchando desde la Maipú hasta la entrada al barrio" y que "con los vecinos le vamos a poner el nombre".En referencia a esto contó que "hablaba con el ministro de Obras sobre la necesidad del pavimento y me dijo primero vamos a hacer la avenida de ingreso porque necesitamos ingresar y transitar con calidad" y lo otro que "tenemos proyectado es conectar de la entrada del ex Regimiento de Santa Catalina hacia Alta Gracia" y lo vamos a estar "haciendo para ustedes, el Gobierno de la provincia de Corrientes, cooperando con la Municipalidad de la ciudad".Por otra parte prosiguió develando que se va a estar construyendo: "La comisaría porque necesitamos tener seguridad". Además, estamos construyendo en lo que "es el ex Regimiento de Santa Catalina la nueva escuela de policía de la provincia de Corrientes, donde vamos a tener todos nuestros cadetes, seguridad, movimiento y mayores posibilidades para todos".Luego, describió que "cuando uno ingresa por la mano izquierda hay un largo camino que en este momento es un cordón-cuneta con un ripio, ese camino conduce al tan ansiado Parque Industrial" y desde allí es "donde queremos generar mano de obra para nuestros jóvenes y para nuestras familias".Por último, les pidió a los vecinos que de ahora en más tendrán una tarea mucho más difícil que "les estamos pidiendo que paguen las cuotas ya que ese pago permitirá a que más correntinos puedan tener viviendas y tener un techo digno" concluyó.