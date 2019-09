El gobernador Gustavo Valdés inauguró en la mañana de este jueves numerosas obras del Plan Nacional Hábitat, que se ejecutaron a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) en los barrios San Ramón, Sarmiento y Esperanza de Goya.

Los trabajos que se realizaron tienen que ver con reordenamiento e infraestructura urbana, mejoras habitacionales, energía eléctrica, espacios públicos, playón deportivo, cloacas, agua potable, entre otros, que benefician en forma directa a 355 familias.

Las tareas que se llevaron adelante consisten en 30 mejoras, que incluyó la construcción de 14 módulos básicos para relocalizar familias para apertura de calles y reordenamiento urbano, y 16 mejoras habitacionales en lote propio. Entre la infraestructura finalizada se encuentran tres cuadras de apertura de calles: pasaje Cocalito, pasaje Sin Nombre que es la continuación de Monseñor D`Andrea, y pasaje en Equipamiento Comunitario y Playón Deportivo.Además se ejecutaron 5 cuadras de rectificación en las calles San Juan, pasaje Eucalipto, pasaje Timbó y pasaje Carabelas, como así también cuadras de perfilado y rebaje en las calles Cialzeta, República de Líbano, y en los pasajes Cocalito, Eucalipto y Carabelas. Se etendieron 6 cuadras de red de agua potable y 17 cuadras de red cloacal.Equipamiento Comunitario y Playón DeportivoSe construyó a nuevo un Equipamiento Comunitario y Playón Deportivo, que comprende sector de juegos para niños, sector con artefactos aeróbicos, gimnasio al aire libre y plaza; además de un Playón Multiuso totalmente cercado, con iluminación y todos los accesorios complementarios para la práctica de fútbol, básquet y vóley.Asimismo se habilitaron tres cuadras de red eléctrica en Media Tensión con 4 estaciones transformadoras nuevas, 16 cuadras de red eléctrica Baja Tensión y alumbrado público.Se llevaron adelante 18 cuadras de cordón cuneta y la misma cantidad de veredas nuevas. Entonces partir de ahora, 233 lotes contarán con los servicios seguros de agua corriente, cloaca y energía eléctrica.“Nos llena de orgullo que estemos inaugurando esto que esperamos tanto, que renegamos tanto, porque es la forma de trabajar, preocuparnos, no largar una obra y dejar que marche como sea”, expresó Valdés al tomar la palabra en el acto que tuvo lugar en la esquina de las calles Bicentenario y Timbó, en el barro San Ramón. Y agradeció a las familias beneficiarias de las obras, “porque esperaron, soportaron, porque salieron un día de lluvia con la tierra dada vuelta y los zapatos en la mano, pero cambiamos el problema”.Recordó que dicha zona “tenía el 20% de cloacas y hoy tiene el 100%, donde ningún vecino ni la Municipalidad va a tener que gastar nada para conectarse a la red”. Y continuó: “Tenían problema de luz, no se podía conectar nada, ya que las conexiones eran clandestinas y de mala calidad, mientras que hoy el 100% de 400 familias tiene luz eléctrica en condiciones”.En este sentido también agradeció al presidente Mauricio Macri, “porque esto es cambiar, y no nos está pasando solamente en Goya, nos está pasando en el barrio Santa Teresita de Bella Vista, con una inversión de 64 millones de pesos; en los barrios Bañado Sur, Quilmes, Patono, Santa Marta, de Capital, donde se destina 99 millones de pesos, como así también en La Olla con 235 millones, y en el Cocal, con una inversión de 30 millones de pesos, entre muchos otros frentes de obras en todo el territorio provincial”.Por último, el Gobernador aseguró que “estamos invirtiendo realmente en los lugares donde tenemos que cambiar: esto es gobernar para mejorar la situación y la calidad de vida de miles de habitantes y correntinos”. Y en referencia a Goya, reiteró que “vamos a cumplir ese compromiso que hicimos en campaña, las 200 cuadras de asfalto para la ciudad, porque estaba desatendida, nos recuperamos y fueron ustedes los que hicieron posible esto”.