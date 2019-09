El Gobernador de la Provincia y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, concretaron en la fecha la inauguración de un enripiado de 95 kilómetros que une las rutas provinciales 13 y 15, y que vincula diferentes parajes de la localidad de Caá Catí, obra que fue acompañada por instalación de alumbrado en poblaciones que carecían de la misma, como así también de tanques de agua, y el suministro del servicio a las familias.

Ambos funcionarios coincidieron en que la mejora en el camino está destinada a dar un vuelco a la calidad de vida de los habitantes de la zona, dado que permitirá el traslado de la producción, es una zona con una actividad agropecuaria y forestal, también facilita el acceso a los establecimientos escolares, a los de salud, y garantiza el vínculo entre los habitantes, aún en días de lluvia. Gustavo Valdés destacó el aporte de la Nación para concretar la obra, pero fundamentalmente el contenido federal que el presidente Mauricio Macri le dio a su gestión, que hizo que Corrientes recibiera recursos y obras como nunca antes había ocurrido.

En un acto realizado sobre la ruta 13 frente al edificio de la Escuela Provincial 489, “Irene Niella de Gordiola” en el paraje San Martín del Departamento de General Paz, encabezado por el gobernador Gustavo Valdés y el ministros de la Nación Luis Etchevehere, quienes estuvieron acompañados por el vice-gobernador de la provincia Gustavo Canteros, el ministro de la Producción Jorge Vara, de Seguridad Juan José López Desimoni, de Obras Públicas Claudio Polich, el intendente local Jorge Meza, jefes comunales de la zona, docentes, estudiantes, productores y una multitud de vecinos de localidades aledañas.Entrega de Equipamiento escolar y regularización dominialEl mandatario provincial hizo entrega en la oportunidad de la carpeta a la directora de la Escuela 489, en la que constan el equipamiento e insumo que se entregó en la oportunidad a la institución, consistentes en mobiliarios, equipos deportivos, útiles escolares, insumos de mantenimiento y limpieza entre otros elementos.Asimismo, dos familias de la zona recibieron los certificados de inicio del trámite de regularización dominial de los predios en los que viven y algunos desarrollan sus actividades productivas. El mismo consiste en generar las condiciones para que cada familia logro la titularización de los mencionados predios, para lo que el Estado Provincial les financia los trámites y les brinda el asesoramiento necesario para que desarrollen todo el proceso, todo ello en el marco de un plan provincial que lleva adelante el Ministerio de la Producción.Obra esperada y de alto impacto socialEl enripiado de estos “caminos rurales” tienen un alto impacto, no solo en lo que a la vinculación y circulación se refiere, sino en todo lo que cambia y mejora la calidad de vida de los que viven en la zona, por ejemplo, de una u otra manera ayuda a la comunicación terrestre las localidades de Berón de Astrada, Ita Ibaté, Lomas de Vallejos y Caá Catí, y también genera mejoras para conectarse con Mburucuyá. A pesar de las algunas de las conexiones entre estas comunidades están asfaltadas, estos caminos acortan distancias y garantizan la vinculación entre los vecinos y les genera mejores perspectivas para sacar su producción, para asistir a las escuelas, hay por ejemplo 464 estudiantes que no van a perder más clases por las lluvias y eso significa mejores condiciones de aprendizaje. También merced a la obra en el camino, se concretaron obras de alumbrado, de conexión de agua, mejoramiento de frentes de cementerios y desagües. En concreto una obra que apuntó a mejorar la calidad de vida de los correntinos que viven en esta zona rural y un compromiso por parte del Gobernador, de seguir mejorando y hacer que todos los habitantes de Corrientes tengan oportunidades de progreso y de vivir mejor. La obra fue financiada el 70 por ciento por la Nación y el 30 por la Provincia de Corrientes.Gobernador ValdésEl gobernador de la Provincia al hacer uso de la palabra expresó: “Quiero destacar la enorme satisfacción que me produce estar en acto, acompañado por el ministro Etchevehere, que, si el presidente vino once veces a Corrientes, Ud. ministro vino más de 20 veces a acompañar a los correntinos”Agregando: “Es bueno destacar porque no es habitual ver a tanta gente, a tantos intendentes, en la inauguración de un ripio, quiere decir que lo que hizo en el presidente Macri con esta ruta y el ex gobernador Ricardo Colombi que lo iniciaron, es muy importante y tenemos que destacar y decir gracias señor Presidente por lo que hicieron con esta ruta, el mandatario nos decía que tenemos que hacer una obra para cambiar en serio, y que es eso, es hacer una obra que sea perdurable en el tiempo, por ejemplo aquí podríamos haber pasado una máquina, sino nuestro objetivo es electoral, pero eso tiene corta vida. Invertir en una ruta como ésta, a precios de hoy tal vez este en el orden de los 200 millones de pesos, con lo que tal vez podríamos a haber dispuesto esa inversión en lugares donde brinde un redito electoral mayor. Pero a nosotros nos interesan las personas, los correntinos que trabajan, que se esfuerzan, los que estudian, los que quieren vincularse con el mundo del progreso. En ellos pensamos, y esta obra no es solo un camino, es toda una transformación en la calidad de vida de los que viven en esta hermosa zona de la provincia. Y eso es cambiar para siempre. Este camino no es el final, es el principio de la evolución de toda la zona”.Finalmente, el gobernador Valdés, destacó que Macri elevó los ingresos de Corrientes del 23 por ciento a un 43, y que fue el presidente que más recursos puso en su proyecto federal en el país, es decir no solo para este distrito sino para todas las provincias.Asimismo, destacó el proceso que se vive en toda la zona rural, con mejores caminos, vinculación a través de internet en las escuelas, el acceso a la salud, el mejoramiento para la comercialización de la producción, entre otros aspectos, que ponen de relieve que todos los correntinos tienen que tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida y aspirar al progreso. Al respecto sostuvo que la columna del mismo es la educación y agradeció a todos los docentes que trabajan en la zona rural, porque sabe del esfuerzo que ello les demanda.