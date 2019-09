El gobernador Gustavo Valdés, encabezó esta mañana en Casa de Gobierno el acto de presentación de los programas “Sistema Integral de Gestión y Actualización Catastral” y “Modernización de la Gestión del Registro de la Propiedad Inmueble en Corrientes”. Lo hizo junto al secretario de Provincias y Municipios de la Nación, Alejandro Caldarelli, con quien además firmó un convenio para obras en el Hospital Escuela y la construcción de diez establecimientos educativos.

En el marco de dichos programas, suscriptos entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Corrientes -con carácter de no reintegrable para la Provincia-, el Sistema Integral de Gestión y Actualización Catastral consiste en la actualización y disponibilidad inmediata de la información territorial. Esto ofrecerá mayor precisión en la calidad de los datos en cuanto a tamaño de parcelas, número de edificaciones y viviendas, espacios verdes, sector productivo y áreas protegidas, entre otras, al igual que la modernización de la Gestión del Registro de la Propiedad Inmueble.

En cuanto al Sistema de Información Registral, contribuirá a la implementación del folio real electrónico, inscripción de documentos notariales, judiciales, administrativos y la publicidad registral, además de garantizar la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias.En la oportunidad, también se firmaron sendos convenios mutuos de asistencia financiera y adhesión entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y la Provincia de Corrientes. Estos acuerdos estarán destinados a la ampliación del Hospital Escuela -por un monto de mayor a los 16 millones de dólares- y a la construcción de diez escuelas –con una inversión de 400 millones de pesos-.Gobernador Valdés“Cuando iniciamos la gestión trazamos tres ejes fundamentales, uno de ellos es la modernización del Estado, que implica muchas cosas, no solamente cambiar la visión que nosotros tenemos de la Provincia, sino también invertir, hacer edificios nuevos”, comenzó diciendo el gobernador, agregando como ejemplos a las nuevas instalaciones del IPS, BanCo y el IOSCOR.“Pero no tiene que ser solo estructura, modernizar implica aplicar herramientas tecnológicas para que pueda haber transparencia y que el ciudadano acceda fácilmente a una visión de su catastro”.Valdés ironizó que tiempo atrás “Catastro era una catástrofe”, con buenas técnicas pero sistemas obsoletos, limitando la labor de sus empleados.“Otra de las decisiones que tomamos fue aumentar dos pisos, porque no teníamos que hacer únicamente IPS y IOSCOR, para poder poner Catastro en un nuevo edificio con una nueva tecnología, es un antes y un después para el área”, señaló.Sobre el Registro de la Propiedad Inmueble, Valdés dijo que a la hora de hacer un trámite “todos los ciudadanos deberíamos tener la misma velocidad, 48 o 24 horas, porque debemos tener un sistema de registración que sea ágil, ligero, para todos y a la misma tarifa, y para eso tenemos que hacer dos cosas: invertir y dotarle al Registro de la Propiedad Inmueble de todo un edificio nuevo, por eso le otorgamos un piso en el edificio nuevo”.Además el mandatario informó que actualmente ya hay 70km de fibra óptica distribuidos por la ciudad, conectando distintas dependencias estatales entre las que se incluyen estas dos áreas.Valdés agradeció a Caldarelli por el convenio de obras en el hospital y la construcción de escuelas. “Nosotros necesitamos tener quirófanos de calidad, porque el Hospital Escuela es nuestro símbolo y esta es una inversión en salud pública. Por otro lado, es fundamental que invirtamos plata en educación, nos vamos a ir quedando, y diez escuelas nuevas para los correntinos es realmente fenomenal”, finalizó.