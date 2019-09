La Escuela 83 "José Manuel Estrada" vivió un sábado de fiesta y reencuentro al realizar LA PRIMERA FIESTA DE EX-ALUMNOS "SIEMPRE 83".

En otra acción prevista en el intenso programa de festejos del 125° Aniversario de esta casa de estudios, los ex- alumnos, acompañados por los directivos y docentes de la Institución se convocaron para vivir una noche de emociones, diversión, baile y mucha alegría al revivir momentos de su paso por la Escuela primaria y reencontrarse con ex compañeros que no veían, en algunos casos, desde hacía veinte o treinta años; coronando su Reina y Rey, Príncipe y Princesa, “Miss y Mister simpatía”, los más divertidos, los "terribles" de la clase y la Seño “Miss elegancia”.

El gimnasio del Establecimiento se vistió de fiesta y tuvieron también la presencia de los Concejales que llevaron un presente para la Institución y regalaron una de las tortas que se degustaron esa noche. Amenizaron la fiesta DJ Lalo (Gentileza de Municipalidad de Mercedes) y Sociedad Anónima (gentileza de los Concejales Condado, Meza y Gómez).