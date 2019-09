Mucho dolor e impotencia de una familia de barrio Centenario por lo que atravesaron durante estos tres últimos días, vecinos muy preocupados luego de conocer lo sucedido intentan hacer algo para que los responsables tomen las medidas necesarias y así evitar otro caso similar.-

Una familia de barrio Centenario atravesó la peor situación este último fin de semana cuando un animal de la calle Corina A. de cadenas ataco a otro, el animal que para sus duelos no representa peligro, para muchos y la mayoría de los que viven en esa cuadra consideran que es todo lo contrario, se trata de un perro de la raza PITBULL que mato ya a tres perros del vecindario.-

Este animal ya ataco a tres perros y sus duelos aun no toman dimensión de la que podría hacer su mascota, ataca a un niño del barrio, hasta el momento no existe ninguna denuncia sobre esta situación por lo que ni el municipio, ni la policía pueden actuar, seguramente cuando una persona sea la victima recién allí quizás los relatos sean otros.-

Existe una gran posibilidad que vecinos realicen una nota y junten firmas para que el animal se llevado de forma definitiva a otro hogar para evitar el ataque a una persona, la nota seria llevada al municipio, también los vecinos especulan que esa acción sería inútil porque los dueños trabajan en el municipio y podrían tener cierta protección.-

¿Los pitbull son peligrosos por naturaleza o por sus amos?

Los animales que mato el pitbull pertenecieron a la familia Gamboa el animal ingreso a la propiedad y lo ataco dejándolo mal herido muriendo horas después, los dueños no pusieron un solo peso por los gastos, el segundo animal fue atacado en la vereda de la familia Roldan, de este hecho no tenemos conocimiento si hubo acercamiento disculpas de los dueños del pitbull y si cubrieron algunos gastos, el más reciente perteneciente a la familia La Rosa, los dueños gastaron en veterinario pero no hubo devolución de parte de los dueños del animal, también existieron otros ataques pero a este medio no le consta.-

Hay muchos debates sobre si los perros pitbull son agresivos por naturaleza o por la educación.