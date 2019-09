El mandatario provincial encabezó la apertura de un nuevo establecimiento secundario; esta vez, en el barrio Islas Malvinas de la mencionada ciudad del sur correntino. En la oportunidad, agradeció al presidente Mauricio Macri por los recursos nacionales recibidos para concretar el edificio. En otro orden de temas, destacó una serie de obras que se realizarán con fondos de la represa de Salto Grande.

Detalles de las obrasEl edificio cuenta con hall de acceso con espacio semicubierto; secretaría, dirección, archivo, office, sala docente, preceptoría y baños; SUM; cocina, despensa, cantina, sanitarios; centro de recursos multimediales y pedagógicos; 12 aulas comunes; 6 núcleos sanitarios para discapacitados y maestranzas; dos TUM; depósito; sala de tanque de bombeo, torre tanque de reserva y galería semicubierta.Gobernador ValdésEl Mandatario pidió en primer lugar disculpas por su demora, argumentando que pese a la lluvia “tenía que estar para inaugurar este hermoso establecimiento, en honor a tantos docentes y alumnos que siempre van a clases, llueve o truene”.

Luego, agradeció al presidente, Mauricio Macri por los aportes de Nación a la Provincia para la construcción del edificio: “Todo esto lo hicimos juntos Nación, Provincia y Municipio, sin mezquindades porque esa es la forma de trabajar. Ningún país sale delante de otra manera”.“Los argentinos tomamos una decisión política a principios del siglo pasado, la de romper el esquema que concentraba el conocimiento en la gente de mayores recursos, a través de iniciativas como la Reforma Universitaria y la Ley 1420 (de educación común, pública y gratuita)”, dijo Valdés, a la vez que recordó que también un siglo atrás en Corrientes se crearon alrededor de 200 escuelas.Dirigiéndose a los alumnos del novel colegio, les dijo que “aprovechen esta oportunidad de no tener techo en sus conocimientos, valoren esta inversión que el Estado está haciendo por ustedes”. Agregó que espera que para el año próximo funcionen el total de 12 aulas del establecimiento en doble turno. Por ello alentó a los profesores a que no bajen los brazos, porque “merece la pena educar a tantos jóvenes para mejorar el futuro de todos”.“Intendente, estaremos acompañando cada paso de Monte Caseros para tener una universidad y que estos chicos no tengan que migrar a una ciudad más grande como hicimos nosotros y en cambio estudien en sus casas rodeados de sus afectos”, le dijo a Olivieri. Valdés finalizó instando a “trabajar y estudiar por 100 años más de educación pública, gratuita y laica del pueblo correntino”.