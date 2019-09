El heredero de Affur Evento, Juan Martin confirmaba que el día sábado los stands de la rural de Mercedes estarían completos, además el empresario remarco que hace tres años mantienen el mismo valor en los espacios para las empresas y expositores.-

Juan Martin comentaba que el costo de la entrada para la muestra es de 100 pesos y los chicos hasta los 8 años no pagan, también se refirió que el sábado 7 recién se podrá ver en plenitud la rural ya que ese mismo día terminan de instalarse todos los stands.-

“Hace tres años que mantenemos los mismos precios, a pesar que en esta edición algunas grandes empresas no participaran, debo decir que hay otras que decidieron estar presente”, a comparación de otras rurales, de otras ediciones nosotros queremos que la gente asista y que se genere un flujo, no me gusta tener una rural vacía, sin gente, dijo Juan Martin.-

En relación a la veta de las entradas para el baile ganadero la misma comenzaran a venderse a partir de las 16:00 y el valor es de 250.-