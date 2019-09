En Mariano I. Loza, Valdés acompañó al pueblo en su aniversario y ratificó un fuerte apoyo para impedir el desarraigo de los más jóvenes.-

El mandatario provincial encabezó la ceremonia central por el 126° aniversario de la fundación de la localidad conocida como Estación Solari, en el Departamento de Mercedes. En la oportunidad, aseguró que la Provincia continuará aportando en materia de salud pública, educación y caminos en la comuna, “para que los jóvenes se formen y forjen su futuro”. En materia salarial, remarcó que “el mes que viene volveremos a aumentar el salario para proteger el poder adquisitivo” de los empleados estatales.Gobernador Valdés

“Estuvimos varias veces aquí en Solari”, comenzó diciendo el gobernador Valdés para realizar un repaso por las obras del Gobierno provincial en la localidad. Una de ellas, el Banco de Corrientes: “Era necesario para la comodidad de todos. No importa si es rentable o no, sino que los vecinos trabajen más cómodos, cobren sus sueldos aquí y accedan a otros cuantos servicios”.

“También visitamos la escuela cabecera, donde fuimos muy bien recibidos por los docentes y nos pusimos al tanto de las necesidades. Sé que ahora están terminadas esas obras y seguiremos invirtiendo en más establecimientos educativos para nuestros alumnos”. En esa misma línea, Valdés se refirió a las flamantes carreras de Enfermería, Profesorados y Magisterios que se abrieron recientemente en la zona: “Muchas familias no podrían mandar a sus hijos a estudiar a otro lado, hacemos un gran esfuerzo para que lo puedan hacer en su localidad, para que también trabajen y forjen su futuro aquí”.“La misma pasión que sentí en la escuela la sentí en el hospital”, dijo el mandatario agradeciendo la labor del personal y ratificando más inversiones para mejorar la salud pública.Sobre la repavimentación de la Ruta Provincial N°24, el Mandatario declaró que fue un gran esfuerzo para que “estemos conectados y que pueda salir la producción”. Enfatizó además en que este tipo de caminos no solo beneficia a la actividad agropecuaria sino a los pobladores rurales, para que accedan fácilmente a la educación y salud.“Intendente, no me olvido del convenio que suscribimos y ni bien podamos, vamos a prolongar las calles de Solari”, le dijo a Ovelar y luego, dirigiéndose al pueblo de Corrientes: “Dificultades tuvimos siempre a lo largo de nuestra historia, pero lo que nos caracterizó es la fuerza y la convicción para salir adelante. No bajen los brazos, que nuestras decisiones, por más difíciles que sean serán para seguir acompañándolos”.“Intendente, cuente conmigo. Solari, cuenten con el Gobierno que juntos vamos a construir el futuro que todos queremos, muchas gracias y feliz cumpleaños”, finalizó el jefe de estado provincial.Inversión salarial“Hoy tenemos una provincia en orden, bien administrada, con total responsabilidad, por eso el mes que viene volveremos a aumentar los sueldos para proteger el salario y el poder adquisitivo” de los empleados estatales, remarcó el mismo durante su alocución.