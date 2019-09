“No me entra tanta alegría en el pecho dijo Ema Rodríguez la primer reina de la diversidad de nuestra ciudad.-

El desfile fue organizado por la comparsa Itá Pucú en las instalaciones del Hotel Turismo, con esta foto Ema público un agradecimiento que dice:

Con esta foto quiero dejar todos los agradecimientos!!! Primero y principal Ami amiga @ursuramz por la confianza y el Cariño de siempreeeeeeeeeee!! Sin vos y tu acompañamiento esto no sería igual!! Gracias x esa hermosa amistad y cariño gracias por darme fuerzas y animarme

@yesicaavancini9214 por el maquillaje

@boutiquebonita1 por la ropa!! Y a todos los que estuvieron atrás @baguesisis @lara_avancini12 sin ustedes esto no sería lo mismo!!!

Gracias @madelon_15 por Pensar en mi desde el primer momento!!

No me entra en el pecho tanta alegría!! Todavía no lo puedo creer!!

¡¡PRIMERA REÍNA REPRESENTANTE DE LA DIVERSIDAD MERCEDES CORRIENTES!!

FELIZ FELIZ.. HOY GANÓ LA INCLUSIÓN, GANO LA MINORÍA, GANO EL AMOR!! POR QUE SI ES AMOR NO IMPORTA DE DNDE VIENE!! QUE NADIE TE DIGA QUE NO PODES!!

foto crédito FB: Emma Rodriguez