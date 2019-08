Una contribuyente conto lo que padeció en la dirección municipal de tránsito para retirar la motosecuestrada en un procedimiento, luego de haber pagado la correspondiente multa, debió soportar algunas burlas y chistes de muy mal gusto de una parte del plantel de agentes.-

La infractora abonó una suma aproximada de $3000, para poder poner nuevamente en circular la unidad retenida por tránsito, el rodado es una Brava 110cc.-

La mujer comentaba que desde las siete de la mañana estuvo presente con la documentación para que le entreguen la unidad, esa espera tuvo una duración de 4 horas aproximadamente porque los encargados no podían encontrar la moto.-

Aquí la cuestión, es que además de esa espera muy prolongada, la infractora soporto burlas y oídas de algunos funcionarios, uno de ellos dijo, “Esa moto, la entregamos la semana pasada a un muchacho”, otro “La moto no está, no la encontramos” y así una serie de goce de nuestros agentes.-

La cuestión seria que desde la jefatura de seguridad, que abarca las áreas de tránsito y GUM no pueden permitir que este tipo de actos sucedan, además deben accionar los mecanismos para que ese trámite sea rápido, o en su defecto aceitar mejor la localización de las motos secuestradas que son llevadas a los distintos depósitos.-

La mujer muy molesta y casi desmoralizada, comentaba a Patricia Ramírez que no se puede esperar tanto tiempo para que el personal entregue la moto, tienen que tener una base de datos con todos los procedimientos y retenciones realizadas, como así también un detalle mensual de los rodados que son relocalizados en los diferentes galpones que el municipio alquila, como así también un detalle de las unidades y la ubicación dentro del recinto.

La moto fue retenida el 6 de agosto y retirada el 26 alrededor de las 11:00 después de una amarga experiencia de la propietaria.-

Quizás nuestras autoridades no se calienten cuando lean esta nota, pero experiencias como la que relatamos hay muchas, irregularidades que no salen a la luz de hechos que son solucionados internamente y cubiertos con el impuesto de toda la comunidad mercedeña, estamos frente a posibles irregularidades graves porque los rodados secuestrados no están bien resguardados.-