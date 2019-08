El gobernador, Gustavo Valdés junto al intendente de Concepción del Yaguareté Corá, Lucio Fernández, reinauguraron el centro de interpretación del Iberá; recorrieron el centro cultural “Marily Segovia Morales” haciendo entrega de equipamientos gastronómicos a beneficiarios del programa “Emprendedores somos todos”. Acto seguido, visitaron el camping Carambolita y culminó la jornada recorriendo la hostería ´El Tránsito´, ratificando “el trabajo mancomunado poniendo en valor la cultura y el turismo”.

En horas de la mañana, se concretó la reinauguración del Centro de interpretación del Iberá de dicha localidad, la finalidad consistió en dotarlo de coherencia estética y panelería moderna que reemplazaron a la existente. A su vez, se desarrolló una maqueta del macrosistema del Iberá donde se podrá reconocer los espejos de agua más importante, las poblaciones tierras altas y las rutas que se pueden transitar en la localidad.

Asimismo, se continuó con la habilitación del centro Cultural “Marily Morales Segovia”, ubicada en el predio del Peón Rural; ejecutada por el Instituto de Cultura de la Provincia, que se espera que contemple las actividades culturales de la zona como, por ejemplo, cursos, talleres y un aula que cuenta con equipamientos de cocina que fueron entregados a beneficiarios del programa “Emprendedores somos todos”, para que puedan desenvolverse en el área.El gobernador al hacer uso de la palabra primeramente afirmó que “siempre hay un punto de partida, pero hay un momento en el que las cosas se comienzan a acelerar” y en la misma dirección dijo que “comenzamos a pensar para que Concepción cambie y tomamos la decisión política de cambiar una localidad, es muy importante”.Además, afirmó que “la decisión tomada en su momento con Ricardo Colombi y Sergio Flinta y con los intendentes que pasaron a lo largo de las gestiones” hoy “vemos que la transformación y el cambio no es fácil, lleva su tiempo exigirle a un gobierno que cambie en solo 3 años es difícil” pero: “La única forma de cambiar es tomando las acciones correctas para que la gente termine siendo beneficiaria de esta obra de gobierno”.Seguidamente comentó sobre lo que el gobierno desarrolla en materia de infraestructura cultural cuando expresó que “en su momento se comenzaron a encarar obras que tienen que ver con infraestructura, con un montaje de obras que tiende a recibir el turismo” y es por eso que “así como comenzamos a llevar adelante luego del programa Iberá 1, el programa Iberá 2”.“Hoy vemos que el Iberá a lo largo y a lo ancho de cada uno de los puntos que tenemos para entrar y visualizar nuestra fauna y flora y esto está dando sus resultados”.Luego, el primer mandatario detalló los beneficios que trajo el programa Iberá 2 a la localidad de Concepción al decir que “se viene realizando en esta localidad, vemos cómo va rindiendo sus frutos y hoy estamos terminando la ruta provincial N° 6 que era un compromiso con la comunidad y con una inversión de 40 millones de pesos”.En un mismo sentido resaltó la necesidad de apertura de ingresos a la localidad cuando se refirió a que “estamos abriendo los sobres para hacer la ruta 22 que también es necesario” y esto beneficiará a la: “Producción, al turismo y además nos va a estar comunicando a todos nosotros”.“Hoy inauguramos esto que tiene que ver con 2 programas en primer lugar “Emprendedores Somos Todos” y que se encuentran relacionados con el Estero del Iberá, porque nuestra gastronomía está dando que hablar y mucho a nivel país y en la Feria Masticar hicieron roncha como decimos los correntinos” y también: “Hoy estamos inaugurando esta infraestructura para que sigamos teniendo calidad gastronómica para que podamos aprender tal vez, lo que nos enseñaban nuestras abuelas o lo que aprendemos en nuestras casas para seguir aprendiendo”.En un mismo sentido, Valdés remarcó que “el mundo está cambiando y tenemos que resguardar la cultura porque nos están viniendo a ver qué cocinamos, cómo lo hacemos, a los Esteros, a nuestros Gauchos porque nosotros no fingimos, nosotros somos así, y ese es un gran valor que tenemos que mirarnos, que apreciarnos, orgullosos de lo que tenemos y mostrar cómo somos”.Por último el Gobernador hizo un paralelo con lo acontecido ayer cuando recordó que “el día de ayer Corrientes abrió el paso junto con el país del paso entre Ituzaingó y Ayolas, después de 25 años que decían que no se podía y eso va a traer a toda la zona de los Esteros del Iberá nuevos turistas” y antes “nosotros decíamos que Ituzaingó iba a ser el gran centro de distribución del turismo pero también lo va a ser Corrientes capital y que uno de los grandes beneficiarios de este nuevo paso sin lugar a dudas va a ser Concepción y para eso tenemos que prepararnos”.“Estas son las cosas que cambian para siempre, esto es lo que va a permitir a nuestros ciudadanos que todos los días estén un poquito mejor y que podamos construir la provincia que todos queremos” finalizó.Más inauguracionesSeguidamente, la recorrida por el pueblo de Concepción continuó hasta el sitio donde se encuentra camping Carambolita para dejar inaugurado sus mejoras. Esta obra ejecutada por convenio a través de la Fundación Flora-Fauna Argentina, brindará los turistas albergue y confort. Dicho predio, cuenta con los servicios indispensables para el desarrollo de diferentes actividades turísticas.Finalmente, el programa de inauguraciones culminó en el alojamiento turístico “El Tránsito”, ubicado en inmediaciones del Camping. La misma, se incorpora de esta forma a la oferta de establecimientos de la localidad correntina.