Este mini basural se encuentra ubicado en calle Santa Fe y Juan Pujol, donde algunos equinos hacen de la suya en busca de alimento porque sus dueños no lo cuidan como corresponde, a pesar de las constantes quejas el estado municipal hace oído sordos al grave inconveniente en ese sector de la ciudad.-

No es la primera vez que sucede este tipo de inconveniente en los petit basurales que tiene la ciudad de Mercedes, muchas personas aseguran que es constante este tipo de desastre originado por los animales sueltos que salen por la noche para alimentarse hurgando en la basura.-

Esta situación tiene a los vecinos cansados y desanimados porque a pesar de reclamar y pedir una solución a los gobernantes de turno no encuentran una medida para evitar los inconvenientes.-

DiarioMercedes.COM en contacto con alguna de las personas de la cuadra pudo conocer que algunos ya no saben qué hacer porque el municipio no tiene la solución y prácticamente no le dan la importancia que merecen, además dijeron que los dueños de los animales son irresponsable por no alimentarlos y cuidarlos como debe ser.-

Se refirieron también que sería bueno que los inspectores de animales sueltos san menos contemplativo a la hora de quitar de la calle a esos animales que en cualquier momento podrían ocasionar un serio accidente.-

Deben aplicar sanciones fuertes para que esos animales no sean retirados fácilmente por sus dueños del potero municipal-

La vecina que envió las imágenes contaba que por la noche no podía conciliar el sueño por el ruido de los caballos desarmando las bolsas, fue así que cerca de las 02:30 de la madrugada de este martes registro varias imágenes de los animales.-

La gran pregunta podrá el municipio de la ciudad de Mercedes erradicar este mal?...