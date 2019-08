El gobernador Gustavo Valdés inauguró, este viernes, la refacción integral de la plaza General San Martín de Colonia Liebig y 21 cuadras de pavimento en la localidad. También entregó bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos y alentó a seguir el “espíritu sanmartiniano” para sortear los “obstáculos y dificultades” de “la Argentina, en estos momentos complicados, donde tenemos diferentes visiones” para poder “seguir construyendo nuestra Corrientes porá”.

El mandatario provincial se dirigió pasadas las 16 al Centro Cívico de la localidad para encabezar la entrega de bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos. Allí, en la oportunidad, 12 beneficiarios de la localidad de Liebig y de San Carlos recibieron elementos, maquinarias y herramientas para potenciar emprendimientos propios en rubros como los de peluquería, gastronomía, carpintería y diseño de indumentaria, entre otros.Acto en la Plaza San MartínLos presentes se dirigieron luego hacia la plaza San Martín para dar inicio al acto de inauguración, puesta en valor y remodelación integral del mismo espacio verde, concretado a través de una inversión de 50 millones de pesos. En la misma ceremonia, se formalizó la apertura de la segunda etapa de 21 cuadras de asfalto en el ejido urbano de la localidad, completando 35 calles.

El acto dio inicio con el corte de cintas por parte de ambos mandatarios y el descubrimiento del busto del general San Martín en el centro de la Plaza, como antesala a conmemorarse mañana el 169° aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador.Promediando la celebración, la banda militar del Regimiento de Infantería Monte 30 con asiento en Apóstoles ejecutó las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, los presentes también lo cantaron en su versión en guaraní y posteriormente vocalizaron la tradicional A Colonia Liebig.Siguiendo con el programa, directivos de instituciones educativas depositaron una ofrenda floral al pie del flamante busto, a la vez que inmediatamente la banda de música ejecutó el Toque de Silencio, para pasar luego a la invocación religiosa por parte del cura párroco Javier Sánchez.En el mismo acto, Valdés y González descubrieron la placa central donde consta la remodelación integral de la Plaza, el monumento al general San Martín y el mural denominado “Tríptico de vida”.Continuando, alumnos primarios de la localidad realizaron una representación en honor al Libertador y cantaron fervorosamente el chamamé Sargento Cabral ante el reconocimiento del público y del mismo Gobernador.Valdés: “Sigamos una idea de patria, sorteando obstáculos”Al tomar la palabra, Valdés sostuvo que “Colonia Liebig no es el último pueblo de Corrientes, sino el primero”, teniendo en cuenta su límite con la provincia de Misiones. Y afirmó: “Necesitamos que nuestra Patria chica esté en todos lados”. Luego para hacer mérito a ese concepto de equidad, el Gobernador planteó que “teníamos que hacer esta plaza que lleva, nada más y nada menos, el nombre de General San Martín, que la venía haciendo el municipio con esfuerzo, y la terminamos con una inversión que a valores actuales estaría en los 50 millones pesos”.Asimismo, el Mandatario resaltó también inversiones provinciales en esta localidad que redundaron en una terminal de ómnibus, una comisaría, escuelas y asfalto urbano. Cabe señalar así que en la oportunidad se formalizó la inauguración de 21 cuadras de pavimento, las cuales constituyen una segunda etapa de un plan de 35 cuadras ya terminadas.“Estamos haciendo también casas, pero lo hacemos con esfuerzo y es necesario acompañar a que los pueblos de los intendentes que se esfuerzan”, agregó Valdés. Y evocó la figura de San Martín que se lo homenajeó en la ocasión, asegurando que el prócer “hoy nos diría con claridad que sigamos una idea de patria, sorteando obstáculos, pero con la convicción de que nosotros podemos transformar nuestra patria chica”.En este contexto, el Gobernador reconoció que “obstáculos y dificultades hay en todas partes del mundo”, pero sostuvo que “lo que nos define en este espíritu sanmartiniano es la fuerza con que luchamos para sortearlos”. Así deseó que “la Argentina en estos momentos complicados, donde tenemos diferentes visiones, todos los sigamos esa convicción para que el camino sea del esfuerzo, del sacrificio y que defendamos la vida para que trabajemos en paz y en armonía para construir una patria más grande”. Finalmente, instó a “seguir construyendo nuestra Corrientes porá”.Emprendedores Somos TodosTras completar la entrega de las herramientas, Valdés reconoció que “Emprendedores Somos Todos” es “el programa que nos da más satisfacción, porque está dirigido a los que necesitan una mano, hombres y mujeres de nuestra provincia que no se rindieron, que no bajaron los brazos y que todos los días apelan a su fuerza de voluntad para poder hacer y ganarse el mango”.“No queríamos estar ausentes ahí y a través de este programa, generamos la posibilidad de que mejoren la calidad de las cosas que hacen”, agregó el Gobernador. Y consideró que “muchas veces tiene que ver con la pastelería, con el lavadero y otras actividades que seguramente para comprar esas máquinas que hoy estamos entregando, debe trabajar muchísimo y ahorrar, aparte de poder comer con su trabajo”.Ante esa situación que describió, el Mandatario entendió que “esto le va a permitir desarrollar la actividad que realiza, con menor esfuerzo, pero también con mayor calidad del trabajo que está haciendo y es un pequeño envión para que estén mejor, para que realmente confíen y que sepan que el camino es el del trabajo, porque el camino del progreso es el del trabajo y eso es lo que estamos queriendo demostrar acompañándolos”.Valdés señaló luego que así “los reconocemos y queremos que sigan adelante como correntinos, por eso acá estamos como Estado provincial dándoles una mano en este esfuerzo de construir la provincia de Corrientes que todos queremos”.