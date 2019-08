Una mujer que sufre violencia de género recurrió a la dirección de la Mujer del gobierno local para que desde esa área se ocupen y brinden el asesoramiento por la delicada situación que vive junto a sus hijos.-

La víctima se llama Mirian Sánchez y recurrió al municipio de Mercedes para contar lo que atraviesa en casa porque su pareja la golpea, cuando acudió aún era intendente María Elvira Sánchez que le sugirió dirigirse a la dirección de la Mujer y entrevistarse con la responsable de esa área la Dra. Consuelo Della Rosa y que exponga su caso, la primer mandatario le aseguro que allí encontraría contención y se ocuparían de su caso, como de otros tantos que llevan adelante.-

Mirian fue entrevistada por la directora de esa área municipal Dra., Consuelo Della Rosa quien conoció en profundidad el tema de la mujer que, desesperada y prácticamente desamparada acudió en busca de ayuda que brinda el gobierno local a través de esa delicada área que se ocupa de diferentes casos de violencias donde mujeres y niños se encuentran en riesgo, muchos casos son judicializados no consiguió mejorar su condición, fue todo lo contrario.-

Esta ciudadana luego de haber sido entrevistada por la titular de la dirección de la mujer, se fue esperanzada que en ese lugar encontrarían una solución, o al menos, estaría más cuidada por la profesional que prácticamente la exprimió con preguntas conociendo hasta lo más íntimo de su vida.-

La mujer que sufre violencia de genero se contactó con nuestra redacción para manifestar que la Dra. Consuelo Della Rosa la traicionó, que confió en ella para que se ocupe de atender la delicada situación de sus hijos y la propia, pero esto no sucedió, fue todo lo adverso,

“Recibí una puñalada por la espalda de parte de la profesional que en lugar de llevar mi caso, representó a la otra parte, en este caso a un empleado que se desempeña en la área de vivienda del gobierno municipal”.-

“Considero que esta aptitud de la profesional es muy desleal y hasta podría calificarla de antiética y hasta un mal desempeño en el cargo que ocupa en el gobierno de Mercedes”,

La situación que me toca vivir y la mala experiencia me hace pensar y hasta deducir que como mi caso habrá algunos otros, estoy casi segura mencionó Mirian muy confundida y enfadada por lo que le hicieron.-

La victima presume que hay que poner mucha atención y sobre todas las autoridades que nos gobiernan a nivel local deben investigar sobre el accionar y el desempeño de la persona asignada en el cargo, así mismo pidió que no deben callarse cuando ocurren estos casos donde hay irregularidades y algunos vicios, cuando una mujer va en busca de ayuda, y esa doctora desde ese lugar hace un gran negocio valiéndose de la confianza de mujeres maltratadas, golpeadas humilladas por sus parejas, por padres que dentro del hogar ejercen violencia es algo que merece ser denunciado

“Quiero pensar, quiero creer, que por tratarse de un empleado municipal golpeador, la doctora decidió sacar un dinero extra defendiendo a su compañero de trabajo Antonio A. Fernández” Ya no sé qué pensar, lo único que logre fue complicar más mi situación sentenció Mirian Sánchez.-

En la comunicación telefónica con nuestra redacción Mirian pedía que se investigue y que al menos alguien le dé una explicación sobre lo que hizo la profesional, además planteo que los casos que llegan a esa área municipal no deben salir de allí, deben verificar si algunos de los expedientes existentes no están en manos de la titular de esa área de la mujer y atiende de manera privada en su estudio jurídico.-

° Quiero pensar, quiero creer que estoy equivocada, pero no lo consigo porque fui traicionada y manipulada °, ojala alguien se anime a contar si vivió algo parecido, a no callarse ni permitir estas maniobras donde existen posibles violaciones a las normas éticas profesionales.-