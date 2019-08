En el acto central desarrollado sobre Avenida Costanera General San Martín, el mandatario puso de relieve que Corrientes cuenta con una Policía “honesta e íntegra, compuesta por hombres y mujeres que todos los días dan lo mejor de sí”. Tras anunciar una serie de inversiones para optimizar el servicio de seguridad a la comunidad, instó a que junto a las fuerzas federales, se libre una batalla implacable contra el narcotráfico.

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés presidió esta mañana el acto central en conmemoración al 48° aniversario de la Policía de Corrientes, junto al tradicional desfile de las fuerzas de seguridad.

El mismo tuvo lugar en la Costanera General San Martín y el mandatario, ubicado en el palco oficial, fue acompañado por el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni y el Jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza.Como es tradicional, el gobernador Valdés, junto al ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni y el jefe policial, comisario general Félix Barboza, ofrecieron el saludo especial a la Formación 9 de agosto, tras lo cual dio inicio de manera formal el acto.Los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes, tras lo cual se realizó una invocación religiosa a cargo Capellán Auxiliar de la Institución, Guillermo Danuzzo, quien bendijo los premios y distinciones que luego fueron entregados durante la ceremonia a las distintas dependencia policiales destacadas por sus procedimientos en los cuales han demostrado un marcado profesionalismo, iniciativa, vocación de servicios y espíritu policial en servicio a su comunidad.Vale señalar que en la oportunidad se leyó la Resolución N°2232 del municipio capitalino por la cual el intendente Eduardo Tassano declaró de Interés la fecha aniversario de la Policía de Corrientes e invitó a la institución a realizar de ahora en más el izamiento diario de la bandera en la Plaza 25 de Mayo.Gobernador ValdésAl hacer uso de la palabra el gobernador Gustavo Valdés destacó en su mensaje la presencia y acompañamiento de las distintas fuerzas de seguridad, autoridades, y legisladores, y manifestó: “Siempre los 9 de agosto conmemoramos este día que sirve para hacer balances, y ver cuál es el avance en materia de seguridad y hoy no será una excepción”.De esta manera, anunció la construcción de la futura Escuela de Policía en terrenos del ex-regimiento Santa Catalina que se realizará mediante la firma de un Convenio con el intendente Eduardo Tassano.“Hoy quiero darle un lineamiento político de lo que nosotros vamos a hacer y de lo que buscamos a futuro”, indicó Valdés y señaló que hay tres ejes fundamentales a marcar, los cuales son infraestructura, equipamiento y formación.En materia de infraestructura anunció que se presupuestarán para el año que viene 10 nuevas comisarías y se mejorarán otras 20 ya existentes dentro del territorio provincial.Respecto a la Escuela de Policía, que funcionará en el predio de Santa Catalina, explicó que se dará mediante la firma de un Convenio con la Municipalidad que cede 50 hectáreas en el ex predio del regimiento donde se va a “hacer la inversión para tener la escuela de Policía que siempre quisimos”, resaltó el gobernando y agregó que se debe hacer una reestructuración en materia educativa “por lo que es necesario seguir invirtiendo en educación porque la vida moderna nos exige mayor conocimiento y formación del personal policial”.En cuanto al equipamiento policial Valdés comunicó que el gobierno invertirá en uniformes, armamento, 500 cámaras de seguridad con reconocimiento de rostro y cuestiones de prevención.Además, subrayó que se buscará recuperar la línea 911 con una fuerte inversión por lo que felicitó por el trabajo realizado al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Corrientes, en este aspecto.A la vez, el jefe del Ejecutivo Provincial resaltó que se invirtieron 4 millones de pesos en los dos años de su gestión en cámaras de seguridad en la ciudad, para el monitoreo de las calles.Sobre los delitos informáticos, Valdés hizo hincapié en que la Policía se encuentra trabajando con su equipo de seguimiento especial para estos casos en donde los correntinos son víctimas de estafas virtuales.El gobernador Gustavo Valdés, dijo que es fundamental contar con una Policía de Corrientes que garantice los derechos de todos los ciudadanos, siendo de los puntales fundamentales del gobierno, para lo cual “van a contar siempre con todo nuestro apoyo”.Párrafo seguido, el mandatario se refirió a la problemática de los accidentes de tránsito que redundan en hechos luctuosos en las rutas provinciales y nacionales de Corrientes, ante la cual manifestó que “vamos a poner en marcha un Plan de seguridad vial para reducir las muertes viales”, siendo uno de los “flagelos que debemos combatir, con la Policía de Corrientes y cada uno de los municipios”.En tanto, el titular del ejecutivo provincial no dudó en señalar que la sociedad correntina “debe reconocer la labor de nuestra Policía”, en tiempos donde no solo acechan los peligros del delito, sino también por el narcotráfico” y consideró que si bien no es una responsabilidad primaria de la Policía, es menester “colaborar con las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico, ya que están unidas vamos a poder darle mayor seguridad a los ciudadanos, en una lucha frontal contra este flagelo que carcome nuestra sociedad”.Seguidamente, Valdés destacó que la Policía de Corrientes es una fuerza “honesta e íntegra, compuesta por hombres y mujeres que todos los días dan lo mejor de sí” y los instó a “no caer en las tentaciones y en las trampas que nos pretenden imponer para corrompernos”, ya que a los que se aparten del camino “les caerá todo el peso de la ley y la Constitución, ya que deben estar a la altura de las circunstancias”.“Este es el camino que quiero marcar con claridad y hacia el futuro. La lucha contra el narcotráfico la vamos a seguir dando con fuerza”, subrayó Valdés, asegurando además que “solamente con la represión del delito no resolvemos la problemática”.Para finalizar, Valdés aseguró que el Gobierno y la Policía de Corrientes seguirán trabajando arduamente para darle a los correntinos mayor seguridad.