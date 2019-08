El gobernador Gustavo Valdés inició este miércoles en la localidad de Goya una jornada de actividades oficiales con la inauguración de 30 kilómetros de enripiado en la Ruta Provincial (RP) Nº82, acceso a paraje Cocalito, y 10 kilómetros de mejorado de los terraplenes; además recorrió diversas obras en el Hospital Regional “Dr. Camilo Muniagurria” y abrió la charla “Grooming: el lado B de internet”, dirigido a alumnos y docentes de colegios secundarios.

“No hacemos obras populistas”, afirmó el Mandatario al respecto, considerando que aunque “no son muy visibles, por primera vez se está trabajando para mejorar toda la infraestructura” para que “Goya esté cada vez mejor”, poniendo énfasis en nuevas redes energéticas.

Valdés señaló, antes vecinos y productores del paraje El Cocalito, que (en el inicio de su gestión) “comenzamos a invertir casi el doble de lo que se venía invirtiendo para mejorar los caminos rurales”. Y agregó que esta prioridad se aplicó “fundamentalmente en aquellos departamentos de Corrientes, como es el caso de Goya, que tiene más de 120 escuelas en el campo, una inmensidad de caminos rurales y mucha población, salitas de salud y capillas”, entendiendo que ello “es lo más equitativo que puede ser en una provincia”.“Por eso en estos dos primeros años en Goya, llevamos cumplidos 150 kilómetros de caminos rurales y vamos a seguir haciendo mediante el entendimiento con los productores, las sociedades rurales y los ministerios de Producción, de Obras Públicas y de Hacienda”.Luego aclaró el Gobernador: “Esta no es una obra populista, hoy costaría unos 45 millones de pesos, pero es una plata bien invertida, porque tal vez hubiera dado más rédito político utilizarla en la plaza central de Goya, dejarla hermosa, que lo vamos a hacer con el intendente Ignacio Osella en los próximos tiempos, pero este tipo de obra (ripio rural), le da calidad de vida a la gente todos los días trabaja para construir la provincia de Corrientes, poniendo el hombro”.En este marco, Valdés sostuvo que “el país y la provincia se hace solamente trabajando, por eso vamos a seguir haciéndolas”. Y agregó que “esto no es lo único que estamos haciendo (por el campo), también estamos apostando a la educación con (la ministra) Susana Benítez, porque estamos haciendo que las escuelas rurales tengan conexión a internet para que los chicos puedan acceder a los nuevos contenidos”, entendiendo que ello equivale a “abrir una biblioteca” en los establecimientos. Y agradeció el esfuerzo de los docentes rurales, porque “son los que hacen patria en campo”.El mandatario también hizo mención al “apoyo tecnológico” que se brinda a los ruralistas goyanos a través del Ministerio de la Producción y del IPT (Instituto Provincial del Tabaco). En este sentido, enumeró: “En poco tiempo comenzamos a arar mil hectáreas, lanzamos el Plan Pollito y perforaciones de agua”.Luego dejó para un párrafo aparte “la electrificación rural” indicando que “se resolvieron cuestiones judiciales” para avanzar en distintas obras, entre ellas: “tenemos un avance del 56 por ciento en el final de la segunda etapa de la distribución, por medio de un transformador de 13,2 KV en el Centro de Distribución de Goya Norte y obras complementarias con $ 5,3 millones de inversión; la normalización y refuncionalización de la estación transformadora de 13,2 KV del Centro de Distribución 1 con una inversión de 53 millones de pesos; con un 50 por ciento de avance en el paraje Marucha, la electrificación rural para 30 familias con una inversión de 14 millones de pesos, la instalación de 50 transformadores rurales con una inversión de 7 millones de pesos para que por primera vez muchas familias puedan gozar del tendido eléctrico; y estamos haciendo una obra que va a permitir que en toda la zona rural sur de Goya puedan tener calidad energética con una estación transformadora de 132 KV que vale 50 millones de pesos para resolver definitivamente la cuestión eléctrica del departamento de Goya”.“Son obras que no son muy visibles, pero por primera vez se está trabajando para mejorar toda la infraestructura”, sostuvo Valdés, repasando que “en la zona rural de Goya estamos haciendo caminos, trabajando en educación, electrificación rural y apoyando a los productores”.El Mandatario aseguró que “este es el camino, el de la cooperación, porque trabajando juntos bajo este sol correntino vamos a hacer que esta patria chica, que es Goya, esté cada vez mejor” e instó a “seguir haciéndolo para lograr el futuro que todos queremos”.