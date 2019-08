El primer mandatario nacional y el titular del Ejecutivo provincial encabezaron esta mañana el acto central en conmemoración por los 150 años de la fundación del Colegio Provincial General San Martín en las escalinatas del mismo edificio. En la oportunidad, Mauricio Macri ratificó su compromiso para profundizar la revolución en la educación, a través de la tecnología. En tanto Valdés, valoró el permanente apoyo de la gestión presidencial con “tantas obras que se hicieron y se están haciendo en Corrientes”.

El Presidente Mauricio Macri y el Gobernador Gustavo Valdés acompañaron este viernes a autoridades, docentes y ex alumnos del ex colegio nacional en su centésimo quincuagésimo aniversario, tras haberse decretado como monumento histórico por parte de la Presidencia al edificio, el pasado 31 de julio del corriente.

Pasadas las 9.30, ambos mandatarios arribaron al establecimiento ubicado en la intersección de las calles Quintana y Tucumán, fueron recibidos por el rector del mismo, Fabián Hamm, y posteriormente por una multitud que se dio cita para la ocasión, en la mencionada esquina.Tanto Macri como Valdés, estuvieron acompañados por sus esposas, Juliana Awada y Cristina Garro, y los ministros nacionales de Educación, Alejando Finocchiaro y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros funcionarios.Gobernador Valdés“En primer término quiero felicitar a esta querida escuela por la que han pasado generaciones de correntinos, es un símbolo para todos. Son nada menos que 150 años de educación pública y les deseo un feliz aniversario”, dijo al tomar la palabra el gobernador Gustavo Valdés, tras lo cual ofreció su más cálida bienvenida al presidente Mauricio Macri a nuestro “Taragüi, a Corrientes porá, que siempre se jugó por la Argentina y que a lo largo de la historia es, fue y seguirá siendo valerosa. Desde los Cazadores Correntinos en 1806, en donde el pueblo de Corrientes mostró su valentía, hasta llegar a la Guerra de Malvinas”.Seguidamente, el mandatario expresó con tono firme: “sabemos que la Nación tiene que reconocer todo el esfuerzo que Corrientes hizo en defensa de la patria y hoy nos sentimos reconocidos por este gobierno”, dejando en claro que es elocuente el “trabajo, el esfuerzo y el compromiso de los correntinos, para que nuestra provincia esté todos los días mejor. No tenemos dudas que es el camino para salir adelante”.Asimismo, valoró el permanente apoyo que reciben de la gestión presidencial, con tantas “obras que se hicieron y se están haciendo en Corrientes”, remarcando para concluir que se trata de “un enorme reconocimiento hacia la provincia que debemos resaltarlo”.Mauricio MacriEn tanto, el presidente Mauricio Macri se mostró “feliz por ser partícipes de un día histórico para este Colegio: 150 años no se cumplen todos los días”.Tras señalar que el Colegio fue creado gracias al aporte y la visión de Domingo Faustino Sarmiento, enfatizó que tiene que ver con lo más importante, la libertad, siendo un “valor que los correntinos siempre han proclamado y creído. La libertad de desarrollarse, crecer y ser y tiene mucho que ver con la calidad de educación que uno recibe”.A la vez que ratificó su compromiso en profundizar la “revolución de la educación, que es también la revolución tecnológica y por ende la conectividad”.Y en ese contexto detalló que luego de tres años y medio de gestión, “tenemos 16.500 escuelas en todo el país conectadas a internet y eso beneficia a 4.500.000 alumnos y seguimos avanzando con más conexión”, agregando que ya “contamos con 3.600 escuelas rurales con conectividad, muchas de las cuales pertenecen a Corrientes”.El titular del ejecutivo nacional, al proseguir con sus conceptos, afirmó convencido qué si los “chicos hoy no tienen acceso a internet, carecen de igualdad de oportunidades” y con estas acciones se lograran que sean parte de “una mejor educación, con acceso al conocimiento y las mismas herramientas en cualquier lugar donde les toque nacer. Serán partes del mundo para salir adelante”.También comentó que el gobierno nacional promovió y desarrolló el mecanismo de las aulas digitales a lo largo y a lo ancho del país, con pizarras interactivas y elementos para robótica. “Es impresionante como con estas herramientas los chicos interactúan”, sostuvo Macri, poniendo de relieve que “fuimos distinguidos por la UNESCO como unos de los cinco países del mundo que utilizamos estas tecnologías ya desde el nivel inicial”.“Este es el camino y por ello hago un público reconocimiento al trabajo de los grandes protagonistas de la educación que son nuestros queridos docentes, con quienes trabajamos en programas abarcativos y apostamos a la capacitación permanente”, agregó Macri.Ponderó además la puesta en marcha de la primera evaluación Aprender en todo el país y mencionó en ese sentido que la “experiencia ha sido espectacular y demuestra que tenemos un gran futuro”.Para Macri, “puestos a trabajar todos juntos, los argentinos somos capaces de grandes cosas”, lo que queda demostrado en “esta provincia pujante y con espíritu emprendedor”.“Hablamos de una provincia que crece y se desarrolla en el turismo, la ganadería, energías renovables, la madera y tantos otros sectores de la producción, apuntando a generar trabajo genuino para los correntinos que se proyecte al mundo”, subrayó Macri.Tras elogiar a los correntinos y decirles que “los amo con el corazón y creo en ustedes”, destacó para finalizar la figura de Gustavo Valdés: “es un gran gobernador, que siente lo que hace por su provincia y traba por amor y honestidad hacia un futuro mejor”.