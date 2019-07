El gobernador de la provincia firmó un convenio para la creación de un fondo de garantías y sustentabilidad que tiene como objetivo apuntalar al sector productivo arrocero, generar mayores ingresos y exportaciones.

Durante la reunión que se realizó en el Salón Amarrillo de Casa de Gobierno, el gobernador remarcó los beneficios de este acuerdo entre la provincia y todo el sector arrocero, al mismo tiempo que explicó que “somos la primera potencia arrocera de la Argentina y necesitábamos salir a generar mayor competitividad en el sector, para lo cual empezamos a trabajar fuerte en una herramienta económica y financiera, que se conformó con el trabajo de distintos sectores” dejando luego en claro que “si no contamos con esos mecanismos, muchas veces perdemos oportunidades y el costo de siembra se eleva”.

El mandatario remarcó que estas iniciativas significan un “fuerte respaldo al sector arrocero y representará que no se concentre la mayor cantidad de hectáreas en pocas manos”.Seguidamente, Valdés enfatizó que “apostamos a que esta herramienta sea un éxito, para que nuestro arroz tenga más fuerza”, considerando a su vez que se trata de un “sector sensible y que desde el estado muchas veces no se han resuelto los problemas de la producción”.“Desde el Estado Provincial no podíamos quedar impávidos ante problemáticas del sector, por eso creamos el Fondo de Garantía, Sustentabilidad y Anticíclico que nos permitió recaudar un monto que hoy ronda los 50 millones de pesos”, resaltó el mandatario.En este contexto, el gobernador sostuvo que “en el fideicomiso arrocero apoyamos con plata para la compra de insumos más económicos, porque con la bicicleta financiera el productor termina siendo tren de los precios”.“Este diseño permitirá que la garantía sea la provincia porque consideramos al arroz como un cultivo estratégico, y esperemos que el productor tenga mayor superficie sembrada y trabajemos otros aspectos productivos”, manifestó.“Hoy trabajamos el financiamiento y más adelante, a través del Ministerio de Producción, trabajaremos en otros aspectos como la logística”, subrayó Valdés y por último recordó que “la decisión del gobierno de Corrientes es apoyar al sector arrocero”.Alcances del proyectoEl asesor de la Asociación de Productores de Corrientes, Daniel Filigoy explicó los alcances del proyecto, destinado al apoyo de pequeños y medianos productores de Corrientes para que mantengan la superficie sembrada de años anteriores, evitar que abandonen la actividad y que puedan acceder a un financiamiento para adquirir insumos básicos y “permitir la conformación de un importante volumen de arroz exportable que marcará un precio de referencia en todo el mercado argentino”.Específicamente, los objetivos de “Corrientes exporta arroz” son:– Poner en marcha un esquema de financiamiento y comercialización conjunta que se podrá replicar en los próximos años, con vistas a para mejorar los diferentes aspectos de competitividad.– Cubrir el 30% del costo total de producción para 8.000 hectáreas.– Un compromiso de entrega de 25millones de kilogramos de arroz que serán destinados a la cancelación de la asistencia financiera.– La compra de 1billón de litros de gasoil, 3millones de kilogramos de distintos tipos de fertilizantes, 24millones de pesos en productos específicos para el cultivo de arroz y 13.800millones de pesos en fletes. “Todo esto equivale a $141millones”.“La iniciativa surge a raíz de problemas de competitividad que tenemos actualmente, como los costos de energía y logística, derechos de exportación, entre otros”, manifestó Filigoy, quien reconoció que estas cuestiones trajeron aparejadas un descenso de superficie cultivada, concentración de la cadena productiva y la caída de exportaciones. “Con este proyecto apuntalaremos al sector productivo y competiremos mano a mano con los grandes exportadores”, finalizó.Detalles del instrumento del fideicomiso financieroHugo Días Lourenco, gerente de Gestión de Activos y Estructuración de Financiamiento del Banco de Corrientes, fue el encargado de ofrecer un pormenorizado detalle del instrumento fideicomiso financiero privado, Corrientes Exporta Arroz.En ese sentido explicó que el monto de la emisión de valores fiduciarios es de dólares valor nominal: 3 millones y medio. La tasa de interés es del 9,75 por ciento anual. El plazo es de 12 meses. La amortización y renta se paga al vencimiento y conlleva una garantía otorgada por el Fondo de Desarrollo, Garantía, Sustentabilidad y Anticíclico de la Provincia.Corresponde a un trabajo en equipo de cinco meses con un conjunto de instituciones, destacándose el Banco de Corrientes y el Banco de Servicios y Transacciones.El fiduciante es la Cooperativa Puerto Valle, y el fiduciario el Banco de Servicios y Transacciones.Los inversores de la operación son el Fondo de Desarrollo Garantía del Banco de Corrientes y de Servicio y Transacciones.Lourenco destacó el acompañamiento de la provincia en la estructuración de este tipo de financiamientos a través del Banco de Corrientes como organizador de la transacción e inversor y la Provincia a través de su Fondo de Desarrollo, a fin de garantizar la operación.“Es una primera herramienta y el objetivo es trabajar más adelante con otros sectores de la producción”, puso de relieve Lourenco.