El mandatario se hizo presente en el predio ubicado en el barrio San Benito y constató el 80 por ciento en el avance de las obras. Destacó la millonaria inversión de la Provincia a fin de descentralizar el casco céntrico y apuntar a un estado moderno, que mejore la atención de los correntinos.

El gobernador Gustavo Valdés, acompañado por la ministra de Educación, Susana Benítez, recorrió este jueves el predio donde se construye el Centro Administrativo Corrientes, en el barrio San Benito, de esta capital. Allí se levantan las nuevas sedes del Instituto de Previsión Social (IPS), el Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor) y del Banco de Corrientes, al igual que las que estarán destinadas a la Inspección General de Personas Jurídicas, Registro Provincial de la Propiedad Inmueble y Dirección de Catastro.

En la oportunidad, el mandatario verificó los avances en la construcción ubicada en las calles Ex Vía, Doctor Piragine Niveyro, Lavalle y Benjamín de la Vega del citado barrio, donde se emplaza un edificio moderno y sustentable que se encuentra realizado en un 80 por ciento y cuyo principal objetivo es descentralizar el cásco céntrico, para lo cual la Provincia invierte alrededor de 1.500 millones de pesos.Durante la recorrida, también se hicieron presentes las interventora del IPS, Lorena Lazaroff, el inspector general de Personas Jurídicas, Juan Carlos Noya, subsecretarios de distintas áreas del gobierno y directivos de la empresa que lleva adelante las obras.En un alto de su visita, el gobernador Valdés sostuvo en primer lugar que desde la Provincia “estamos invirtiendo para avanzar con esta obra para que realmente este bien ejecutada”, la que permitirá “tener a la administración pública en otra dimensión, no solamente con más confort para recibir a sus contribuyentes, sino para sus empleados”.Además, resaltó que “esto aporta a la modernización del Estado y se verá complementado con un sistema de digitalización de última tecnología para garantizar la eficiencia en la atención de los correntinos”.Con el horizonte puesto en la descentralización de las instituciones ubicadas en el casco céntrico, Valdés dijo manifestó que es “un primero paso el que estamos dando, pero sabemos que vendrán otros que implican nuevas inversiones”, y continuó diciendo que son necesarias para tener “un estado eficiente que tenga una visión clara de dónde tiene que ir la administración, modernizando a la provincia de Corrientes”.En lo que respecta a las características principales de la construcción el mandatario expresó que “son torres green building” cuyo significado es “construcciones verdes”, caracterizadas por su gran ahorro en consumo energético.“Estamos agrupando y sacando fuera del casco céntrico de la ciudad a la administración pública, y a su vez tenemos a la avenida 3 de Abril que va a permitir motorizar la actividad con todos los sectores”, subrayó el mandatario.Por otra parte, explicó que en los edificios se “hicieron reformas ya que se agregaron dos pisos más en cada departamento ya que resistía el soporte inicial de la obra para que a la vez se trasladen Catastro, el Registro de la Propiedad Inmueble, Persona Jurídica”, y sobre este punto agregó: “tenemos un edificio más aparte del IPS, el IOSCOR, y el Banco, así que tenemos una estructura importante al servicio de los correntinos”.En tanto, Valdés precisó que las obras, contando todos los edificios están “avanzadas en un 80 por ciento” y destacó que las instalaciones estarán conectadas a la red de fibra óptica tendida en Capital, que actualmente ya cuenta con 6 kilómetros de cableado.“Asimismo, se prevé una inversión en desagües pluviales por La Ex Vía donde está avanzado el proyecto y estamos esperando el okey del Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de lograr la financiación para ejecutar obras que van a mejorar la infraestructura de la zona y el escurrimiento de las aguas en días de lluvias”, informó el titular del ejecutivo provincial.Prosiguiendo con el desarrollo urbanístico de Corrientes, Valdés se dio tiempo para hablar de Santa Catalina, considerando que es el “lugar de fuerte desarrollo que tiene la Capital, por lo que estamos haciendo obras importantes para la que podemos considerar como una nueva ciudad que tendrán los capitalinos”.Sobre el traslado y reubicación de la Unidad Penal N°1 a San Cayetano, Valdés puntualizó que “estamos trabajando sobre ello y lo que prometimos lo vamos a ir cumpliendo”, resaltando además es “necesario trasladar la vieja unidad penal que data de principios del Siglo XX, por lo que hacemos una importante inversión para contar con un nuevo y moderno centro carcelario, acorde a los tiempos que corren”.“Tenemos un convenio suscripto para hacer una moderna unidad de detención con capacidad para 700 condenados, que significa sacar la cárcel de la ciudad y llevarla a un lugar con mayor y mejor infraestructura y seguridad”, finalizó afirmando Valdés.La importancia del nuevo Centro Admnistrativo de CorrientesCabe señalar que el Centro se levanta en un predio comprendido entre las calles ex vías del Ferrocarril, Doctor Piragine Niveiro, Lavalle y Benjamín de la Vega, y se construye cumpliendo las normas internacionales, garantizando el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, así como también alistándolo para bajo consumo de energía y otros aspectos integrales armónicos con el desarrollo urbano.La construcción y el posterior funcionamiento de las instituciones provocarán una notoria revalorización de todas las propiedades lindantes y alrededor; los comercios vecinos también se beneficiarán con el positivo impacto ya que aumentará sustancialmente la potencial cantidad de clientes, entre otros aspectos.Se trata de edificios ecológicos, construidos en armonía con el medio ambiente; habiéndose previsto, al frente de los edificios, una plaza con árboles y plantas. Además, se iluminará toda la zona, con seguridad las 24 horas y se pavimentará la “ex – vía”, arteria que hoy es de tierra. Todas estas acciones brindarán, sin dudas, mayor seguridad en el barrio a los vecinos.Sobre el terreno de 6 mil metros cuadrados, se erigirá el Centro Administrativo, en cuyo basamento estarán las plantas de oficinas, distribuidas en 3 bloques, uno del Banco de Corrientes y dos que corresponderán al IOSCOR y al IPS los cuales tendrán, sobre el basamento, cuatro niveles de oficinas.Por su estructura, se dispuso además disponer de modernos espacios físicos destinados a la Inspección General de Personas Jurídicas, Registro Provincial de la Propiedad Inmueble y Dirección de Catastro.Como en los otros dos edificios, el de la entidad financiera correntina contará con una planta baja de atención al público, y en la planta alta cocheras para los empleados. Este edificio contará con 10 cajeros automáticos a disposición del público.Teniendo en cuenta tanto la población de trabajadores como de usuarios, se propuso un partido con una apertura hacia la calle ex vía, volcando sobre ésta, los ingresos peatonales a las distintas reparticiones.Sobre la calle Lavalle, se emplazarán los accesos vehiculares, tanto a los estacionamientos como del movimiento de caudales que origina el Banco.El proyecto apunta a concretar un importante basamento en el cual se resuelve una gran parte de la atención al público, y en los dos pisos superiores el sector de estacionamiento.Desde el punto de vista urbano, plantea una propuesta integradora, en la cual se toma como eje del desarrollo urbano la calle ex vías del Ferrocarril, generándose un gran espacio protagónico que actúa como plaza con características especiales, dadas por el verde, el diseño de los solados, el equipamiento urbano, el planteo de áreas de estacionamiento de bicicletas, entre otros.En lo que se refiere a la imagen arquitectónica, se propuso la utilización de un lenguaje moderno, de vanguardia, utilizando para ello grandes superficies acristaladas y con un tratamiento a manera de “quiebravista”, que unifica el basamento de los tres edificios.Teniendo en cuenta el movimiento vehicular que se generará, y con la intención de atenuar dicho impacto, se han generado 107 lugares de estacionamiento para automóviles para el conjunto de los dos edificios, además de sectores especiales para estacionamiento de motos y bicicletas. Ambos sectores son cubiertos, a los que se accede por medio de rampas. También se incorporaron lugares de estacionamiento a 45° sobre la calle Doctor Piragini Niveiro y sobre calle ex vía del Ferrocarril.El proyecto de complejo administrativo se elaboró con los parámetros que fija la Certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que distingue proyectos de construcción que han demostrado un compromiso con la sustentabilidad al cumplir los más altos estándares de desempeño en eficiencia energética y bajo impacto al medio ambiente.Con los parámetros resueltos para la ejecución de esta obra, se garantizan beneficios tales como: ahorros en los costos operativos y facilidad de operación y mantenimiento; adaptabilidad y flexibilidad de usos; incremento en productividad y salud para los usuarios.