El gobernador Gustavo Valdés participó de la inauguración de la 9° Feria del Libro que se realizará hasta el 21 de este mes en el predio del Ex Regimiento N°9. En su discurso destacó la libertad de pensamiento que debe existir sea cual fuera la ideología, para escuchar todas las voces.

En la tarde de este viernes, el primer mandatario correntino se hizo presente al predio del Ex Regimiento 9 ubicado en la Costanera de la ciudad para participar de la apertura de la 9° Feria Provincial del Libro “En Colectivo” 2019.

El acto dio inicio con la bendición de las instalaciones que durante 10 días serán cede de concentración de miles de correntinos y de otras provincias que serán partícipes de un evento único literario, gastronómico y de inventiva en sus stands. La Feria contará con varias alternativas para que los concurrentes a esta gran puesta en escena provincial puedan aprovechar lo que la cultura correntina y de otros lugares, brindarán en el Ex Regimiento 9.Al momento de su alocución, Valdés expresó la importancia del evento al decir que “este es un evento esperado, no es cualquier evento, es nuestra Feria del libro que se fue posicionando como un evento cultural a lo largo del tiempo” pero que esto se logró: “Con mucho esfuerzo acumulado y mucha experiencia lo que nos permite tener personalidades salientes” que hacen a la cultura.Además resaltó que esta Feria: “no solamente convoca en lo estructural, en el convocar gente, a mirar a recorrer y no es como en otras ferias porque estamos hablando de la feria que te da el conocimiento, un libro” y nos invita a reflexionar que “te da un libro, un libro te da libertad, te da conocimientos sin restricciones”.Haciendo una comparación con lo virtual que hoy manda en el mundo, el gobernador Valdés dijo que “hoy los contenidos que vienen casi todos en 2.0, uno muchas veces no sabe quién es el autor, qué es lo que se lee y de dónde viene la información” y al contrario cuando: “Uno lee un libro, siempre extrae lo mejor de una persona, lo que te transmite un ser humano escribiendo letra por letra” y que “la sumatoria de lectura de libros nos da la posibilidad de decidir hacia dónde vamos, quienes somos y qué es lo que queremos”.En ese mismo sentido, recalcó que “para conocer a una persona hay que mirar su biblioteca que es la suma de su conocimiento” y es por ello que “a este evento le queremos dar magnificencia, cada vez más grande, que convoque más gente y que no solamente podamos ver a nuestros escritores correntinos y seguir apoyándolos sino que también animemos a otros a escribir a aquellos que todavía no lo hicieron”.Por último, el Gobernador instó a que “en esta feria podamos escuchar pensamientos inteligentes, innovadores para cualquier lado y dirección pero que realmente nos ayude a pensar, un mundo de la inclusión y libertad” y para eso: “Nosotros ponemos siempre la fuerza del estado para que nuestra gente aprenda a entender las letras, a combinarlas y que en algún tiempo puedan capar todo el conocimiento que nos da un libro”.