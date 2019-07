En conferencia de prensa, el primer mandatario informó del pago de 6 mil millones de pesos -a través de la DPEC- con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, tras una larga negociación. En este contexto, además, dio cuenta de la compensación de la deuda a través de las regalías adeudas a la Provincia por las represas de Yacyretá y Salto Grande, a valores actualizados.

La cancelación de la obligación cancelada cierra un capítulo de nueve años de idas y venidas con distintas administraciones de la Nación, lo que permitirá comenzar a diseñar nuevas planificaciones en la distribución energética dentro del territorio provincial, convocando además, a que se vayan gestando distintos proyectos de energía renovable, vitales para el desarrollo y modernización de Corrientes.

El gobernador Gustavo Valdés anunció las medidas a través de una rueda de prensa en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, acompañado por el vicegobernador Gustavo Canteros; el intendente de Capital, Eduardo Tassano, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el secretario de Energía, Arturo Busso, el interventor de la DPEC, Alfredo Aún; el senador nacional, Pedro Braillard Poccard; los ministros de Educación, Susana Benítez, de Coordinación, Horacio Ortega y de la Secretaría General, Juan Carlos Álvarez, entre otros funcionarios y legisladores.Al dar inicio a su alocución, el mandatario provincial recordó que “esta negociación arrancó tres meses antes de que haga la declaración pública de que no nos estaba yendo bien con un funcionario relacionado con la cartera de Energía de la Nación”, destacando posteriormente las tratativas con el actual titular del área, Gustavo Lopetegui, “gracias a la intermediación del presidente Mauricio Macri”.“Comenzamos a hacer un comparativo de deudas que veníamos reclamando por las regalías de Yacyretá y Salto Grande respecto a lo que nos reclamaban depositar a los correntinos por la luz. Estamos resolviendo todo el sistema de regalías energéticas que se le adeudaban a Corrientes, lo que vamos a percibir en el futuro, ya que somos generadores de energía, y ésto como producto es fundamental para nosotros”, continuó el mismo.Valdés: “Debemos exigir que se nos pague lo que corresponde”“No fue sencilla tomar la determinación de pagar esa cantidad de dinero. Cuando asumimos nuestra primera discusión recaía en que nos pagaban las regalías históricas a previo vil y que por otro lado nuestra deuda con CAMMESA era muy grande”, dijo el gobernador, continuando con la conferencia, agregando que “era impensado poder llegar a un acuerdo, los intereses se acumulaban a razón de 3 millones de pesos diarios”.Valdés remarcó que el tema de las regalías de Yacyretá era de los más urgentes a tratar. “Hasta hace poco nos calculaban el megavatio a 4 dólares, muy por debajo de su valor, ahora logramos que se nos compute a 48 dólares. Debemos exigir que se nos pague lo que corresponde”.Reconoció además que, a diferencias de gestiones nacionales anteriores, el Gobierno de Macri “entrega a las provincias lo que les corresponde”. “Agradezco al presidente que haya comprendido nuestra situación y diera las órdenes pertinentes para solucionar nuestro problema, lo mismo para con el secretario de Energía Gustavo Lopetegui”.“La regularización de nuestra deuda nos va a permitir ser sujetos de promoción, poder asumir y presenta proyectos como la energía solar, que nos dará un avance en eficiencia”, declaró.“La energía hay que pagarla, no podemos volver a caer en ese sistema donde se crean intereses impagables. Para eso necesitamos que tanto los ministerios como los municipios y otras entidades colaboren para hacer de la DPEC una institución eficiente”, dijo para después detallar que actualmente la provincia destina 70 millones de pesos mensuales en tarifa social.Finalmente, el titular del Ejecutivo dijo que de ahora en más queda el debate puertas adentro sobré cuál será el sistema que adopte la DPEC de ahora en más ante este nuevo panorama. “No podíamos discutir esto si antes no cancelábamos las deudas, hoy logramos este convenio que beneficia a todo Corrientes y sus futuras generaciones“.