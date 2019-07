El gobernador Gustavo Valdés sostuvo este jueves que “hoy la Nación está repartiendo el 42 por ciento del total de los recursos” que el anterior Gobierno nacional “birlaba” a las provincias, porque solo “otorgaba el 27 por ciento”.

Fue la respuesta del mandatario provincial, durante de la celebración del 121° aniversario de Felipe Yofré, al intendente local, Leonardo Aguirre, quien reclamó en la ocasión el regreso del Fondo Sojero. Y recargó la refutación al agregar que “en energía, que nunca antes se nos pagaba en el anterior Gobierno, ahora comenzamos a tener un resarcimiento”. Así fue que invitó a los “yofreños a sumarse a una epopeya histórica”, anunciando una nueva sucursal del Banco de Corrientes para la localidad. Mientras que el cruce discursivo no impidió que ambos compartieran luego un almuerzo comunitario.

En la mañana fría de este jueves, Valdés llegó por primera vez a la localidad de Felipe Yofré, en calidad de Gobernador. Arribó al lugar a las 10, mientras en la plaza central lo esperaban funcionarios, legisladores, autoridades militares y policiales, docentes, alumnos y gran cantidad de vecinos que a pesar de las bajas temperaturas (4° a esa hora) asistieron a la plaza central para presenciar el acto por el 121° aniversario del lugar, cuya fundación se conmemora cada 4 de julio por la habilitación del ferrocarril en 1.898.Valdés tomó la palabra y vehemencia dijo: “Intendente, le voy a decir una cosa, respecto del Fondo Sojero, en su momento fue un fondo de emergencia, porque a las provincias ni a los municipios le alcanzaban los recursos para cumplir lo que manda la Constitución. Nosotros como Provincia, no tenemos que pelear por la vuelta de un fondo de emergencia, lo que tenemos que hacer los correntinos es pelear por lo que verdaderamente nos corresponde por lo que producimos. Por eso, sin importar que este sea un Gobierno (nacional) del mismo signo que el Gobernador, nosotros estamos saliendo a pelear por lo que es nuestro, por ejemplo por lo que generamos en energía, que nunca antes se nos pagaba en el anterior Gobierno y ahora comenzamos a tener un resarcimiento exacto a lo que corresponde a las regalías de Yacyretá y Salto Grande”.Y continuó explayándose en esa línea al sostener que “en el anterior Gobierno, a las provincias se le otorgaba el 27 por ciento del total de los recursos y a las provincias argentinas les era birlada la posibilidad del 15 por ciento de precoparticipación. Hoy la Nación está repartiendo el 42 por ciento del total de los recursos que recibimos por las cuentas corrientes y a las provincias se lo están transfiriendo todos los meses”.“Eso es lo que nos va a ser grande como correntinos: defender los ingresos de coparticipación, defender lo que no nos era otorgado en el anterior Gobierno”, exaltó.“Usted va a tener un descuento de 50 mil pesos (por el extinto Fondo Sojero), pero fíjese los aumentos que ha tenido en coparticipación en los últimos tiempos, eso le permite a usted brindar los servicios que usted mismo mencionaba anteriormente y eso es saludable, no solo para usted y para Yofre, sino para cada uno de los habitantes”, le espetó Valdés a Aguirre, intendente comunal de Yofré.Asimismo, el mandatario provincial expresó que “en Mariano I. Loza inauguramos una sucursal del Banco de Corrientes, en Chavarría la estamos haciendo a nuevo y le acabo de dar la orden al presidente de la entidad para que haga una sucursal en Felipe Yofre”. Y consideró que “como Banco público, tenemos que brindar un servicio a los correntinos para que todos los empleados de la administración pública puedan tener comodidad y que la producción yofreña pueda tener apertura, trabajar con seguridad y con los beneficios que otorga tener un Banco en la localidad”.Por otra parte, Valdés sostuvo que “el Gobierno provincial vienen actuando de manera sostenida a lo largo y ancho de la provincia de manera intensa” y recordó la reciente gira realizada en China, remarcando la posibilidad de exportar “nuestros productos que son de excelencia y que hacen a nuestra economía”.“La ganadería argentina en el mundo va a ser muy demanda en los próximos tiempos”, consideró, destacando a Mercedes, Curuzú Cuatiá y Yofre como “potencia de la ganadería correntina, excelencia en la provincia”. En este marco, dijo que “recuperamos en la Argentina el sexto lugar en la exportación en el mundo y Corrientes es una de las provincias que tiene la mejor genética en la República Argentina”.“Hemos comenzado un fuerte esfuerzo por la inversión, esto hace que podamos tener mayor calidad en la construcción a lo largo de la provincia e invertir”, agregó, mencionando a Yofre como “la capital de la piedra”.Luego, Valdés aseguró que “como nunca antes estamos haciendo trabajos de ruta”, detallando que “la ruta provincial 123 la estamos haciendo a nueva, la RP119 también la estamos trabajando, la RP118 que va de Saladas la estamos dejando en condiciones -pasando por San Miguel, Loreto y desembocando en la RN12-, además un tramo de la RP124 que la inauguramos hace poco; estamos haciendo trabajos en la RN12 en su tramo sur y al norte y también terminamos la RP71 que va de Colonia Liebig a la zona de la RN14”.Finalmente, el Gobernador concluyó que “hoy podemos decir que los correntinos recibimos más recursos de la Nación que con gestiones anteriores. Por eso no es bueno convertir las tribunas, en tribunas políticas y de reclamos, tenemos que hacer un balance de lo que tenemos que hacer juntos hacia adelante, de lo que tenemos que juntarnos los correntinos para construir un futuro, juntos, y estoy seguro que Yofre a esto tiene mucho que aportar. Por eso invito a cada uno de los yofreños a sumarse a una epopeya histórica que llevamos adelante los correntinos”.