Comenzó desde muy pequeño acompañando en los programas de radio de su mamá, también locutora. Luego se animó a largarse sólo. A la edad de 5 años arrancó en su programa infantil propio denominado "EL PLANETA DE SANTINO " QUE SE TRASMITE POR REY FM. Todos los sábados de 17 a 19HS. Donde abarca una amplia audiencia.

No sólo de niños sino también de oyentes de todas las edades. Es un niño como cualquiera. Estudia. Cursa 3°grado turno mañana en la escuela Nro 588 turno mañana. Sale de paseo siempre. Juega con amigos. Con la única diferencia que es apasionado de la locución. Y le gusta mucho ser solidario con otros niños donando sus juguetes a quien no tenga. Aunque tiene corta edad y mucho futuro por delante. Ya tiene sueños que quiere seguir hasta alcanzarlos. Terminar el estudio. Seguir la radio. Y un sueño en particular. En algún momento, en su futuro sere intendente.