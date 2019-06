El precandidato a diputado nacional en tercer término por la la Lista Verde, que competirá detro de Juntos por el Cambio, dialogó con Radio Sudamericana y aseguró que su campaña se centrará en expresar al vecino qué pueden aportar en el Congreso Nacional. "Esto es un paso previo a lo que será en octubre. Para mí es un honor que mi partido me haya elegido".

José "Pepe" Fernández Affur, precandidato a diputado nacional, visitó los estudios de Radio Sudamericana tras la oficialización de las listas de cara a las elecciones Primarias del 11 de agosto. "No me desvela ir a Buenos Aires, me gusta estar en el terreno", sostuvo. "Por ELI, estoy muy agradecido, ante la propuesta de mi partido no dudé en ponerle el pecho a la situación y comenzar a trabajar de cara a las elecciones".

“Para mí es un honor y es más que importante. Las PASO es una competencia dentro de la propia alianza para después encasillarnos en las elecciones definitivas. Lo difícil es hacer campaña en esta oportunidad porque uno no quiere competir con el compañero, más que hablar de otra lista puedo decir lo que me corresponde. Todos tienen el derecho a participar y es la ciudadanía quien elige”.