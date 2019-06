El diputado provincial, José Fernández Affur (Eli) dijo en declaraciones a Radio Dos sobre su candidatura a diputado nacional por ECo+Juntos por el Cambio que “enaltece a nuestro Partido por ser considerado y tomado en cuenta, me enorgullece poder integrarla” y afirmó que “confío que vamos a andar bien”.

“Es un honor integrar la lista de ECo mas Juntos por el Cambio”, dijo el dirigente de Encuentro Liberal.

En tanto, sostuvo que “es un largo camino, competiremos en las PASO y la gran batalla en octubre, con las presidenciales y diputados nacionales”.

“Estoy preparado tanto para triunfar como para ser vencido”, sostuvo Fernández Affur y señaló además que me enorgullece ser precedido por dos ministros prestigiosos”

Finalmente, el legislador señaló que “confío en que me vamos a andar bien. no me desvela llegar al Congreso de la Nación, pero, si me toca voy a votar r leyes que favorezcan a Corrientes y hacer proyectos, estoy preparado para asumir el desafío”.