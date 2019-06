La candidata electa a diputada participó de la inauguración de la sede de ECO Yofreño, en la oportunidad en primer lugar felicito a todos por el triunfo a Yofre que ha sido en la última reunión tuvimos un gran anhelo y que ya sea hecho realidad y felicitaciones por esta sede, dijo la concejal Meza.-

“Realmente tener una sede en cualquier localidad que sea Encuentro por Corrientes significa una gran madures de los dirigentes políticos significa que encuentro por corrientes que ha tenido una gran historia en cuanto a triunfos a cuanto a poder sacar Corrientes adelante en cuanto al desarrollo de nuestra provincia hoy a dado sus frutos aquí en Felipe Yofre ustedes no se imaginan lo que significa esto para la localidad de cada vecino de Yofre que tenga un espacio donde epoda ser escuchado sea del partido político que sea por aquí se van a nuclear diferentes pensamientos, diferentes concepciones políticas todos ponen en alto y dejan de lado sus intereses políticos por los yofreños y eso es algo fabuloso que han logrado los yofreños felicitaciones por eso”.-

Quiero decirles que este paso que han dado, de triunfo en Yofre es el primer paso para muchos más triunfos, creo que se ha demostrado que el yofreño confía en cada una de estas personas que están adelante de los partidos políticos que conforman la alianza Encuentro por Corrientes y no hay que perder esa confianza del vecino, no hay que perder el trabajo hecho, no hay que perder la idea y la convicción de que se puede , así que simplemente quiero que sepan que pueden contar con nosotros, que nosotros desde el lugar que estemos hoy yo concejal, Jorge Molina diputado podemos hacer muchas gestiones por ustedes deñemos estar a disposición porque formamos parte de un equipo, de un equipo que sabemos que vamos a lograr muchísimas más cosas aquí en Yofre y en Mercedes también.-

El primer paso es ahora en las P.A.S.O.S. confiamos en el trabajo que se viene por delante de ustedes sabemos que podemos lograr muchas más cosas y ya han dado el primer paso y son victoriosos, confíen en que se vienen muchos más triunfos y el objetivo principal va a ser de aquí a dos años recuperar el municipio de Mercedes, Felipe Yofre y el de Chavarría, “Yo sé que va a ser posible que lo vamos a lograr porque con trabajo con esfuerzo se va a lograr confiemos en nosotros vamos para adelante y estamos a disposición de ustedes dijo muy emocionada la Dra. Mariel Meza actual concejal de la UCR en Felipe Yofre.-