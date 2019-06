El diputado ELI, Lic. Vícente H. Pozo estuvo en Mercedes presentando su libro “Mujeres Que Hicieron Historia” en el marco del encuentro literario del Paiubre.

Organizado por la “Biblioteca Popular San Martín” y “Grupo Letras” se dio éste 7 y 8 de junio el 10° Encuentro Literario del Paiubre. El libro del diputado de la lista 18 nos narra 50 semblanzas de revolución, de cambio, de generosidad, de lucha, de pensamiento crítico, que quedarán por siempre en la historia viva de Corrientes y que son recopiladas de una manera brillante, un libro que no es ajeno a las ideas que se pregonan desde ELI –Encuentro Liberal- donde el rol de la mujer es protagónico y lo demuestra siendo el primer partido político de la provincia que se adecua a la Ley de Paridad de Género o en su compromiso con la Agenda de la Mujer.Palabras del autor:“Este libro surgió con motivo de celebrar el día Internacional de la Mujer. Y Homenajear a todas las mujeres de Corrientes.Tomamos la propuesta de la licenciada Ludmila Vargas Viola dirigente goyana de ELI, hemos trabajado la temática de las “Mujeres que hicieron historia” en Corrientes.

Contamos con el apoyo de nuestro Presidente de ELI el Diputado Pedro “Perucho” G. Cassani que alentó desde la primer conversación realizar este libro en homenaje a las mujeres, de los innumerables ejemplos conmovedores de esfuerzos y luchas, de adversidades o de grandes logros.Gracias a todo el equipo con Alejandro Mauriño que hicieron posible en tiempo récord editar el libro. Con 50 la semblanza de 50 mujeres.Fue una tarea apasionante porque fuimos descubriendo innumerables ejemplos conmovedores de esfuerzos y luchas, de adversidades o de grandes logros, dignos de conocer y difundir.ELI fiel a sus valores y con el compromiso de llevarlos a la práctica como parte de nuestra activa función política, tratamos de unir valores con ejemplos personificados. Por eso en el día de la mujer que es tan significativo, nada mejor que reconocer a algunas de las tantas que en diversos roles tuvieron trayectorias ejemplares.No fueron elegidas como las mejores, ni desconocemos a las que no recordamos, pero si podemos afirmar que son mujeres que demostraron ser personalidades destacadas de su lugar y su tiempo, las hay fallecidas y otras que están muy presentes. Todas contribuyeron a dar un mejor lugar a la mujer.Revisamos la historia en el siglo 19, en el 20, en la actualidad. Personalmente me sirvió para descubrir historias de vida, ejemplos maravillosos que los podrán disfrutar leyendo el libro, generosidad, esfuerzo, heroísmo.El aporte silencioso o notorio de las mujeres en corrientes ha sido maravilloso.Además de las 50 semblanzas, el libro tiene una presentación, un compromiso de ELI con la Agenda de la Mujer.Una nota de Ludmila Vargas “Aproximación a la Temática de Género”. Medulosa, densa, documentada con numerosos autores. …Para este tiempo nos comprometemos a ocuparnos de la Agenda actual: No más discriminación. En todos sus aspectos y en el laboral en particular. Ninguna violencia de género. Y por ninguna causa. Empoderar a las mujeres y mejorar las Instituciones públicas.Más allá de una historia larga y tenebrosa de los esclavitudes, discriminaciones, injusticias, explotaciones, perversidades, violaciones…. Que todos conocemos.Nosotros pensamos que debemos comprometernos con la agenda que incluimos en el libroNo más discriminación.Ninguna violencia. Y por ninguna causa.Igualdad de género. Como ocurre en Dinamarca.No discriminación laboral.Mejora de las Instituciones públicasAlgunas de las MUJERES QUE HICIERON HISTORIA incluidas en el libro: Acuña, Judith Élida, Diputada Goyana. Dra. Altave de Lértora, Martha Helia, Camarista. Activista en empoderar a las mujeres. Argilaga, Marta. Veiravé, María Delfina. Decotto Madariaga, Celia. Howard, Jennie. King, Cautivas de Corrientes. Centeno de Navajas, María ConcepciónPara el final alguien muy cercana a ustedes y que se supo ganar tantos afectos, respeto y admiración por esas cualidades tan reconocidas: Gumersinda Codello de Colombi, “GUMER”Su semblanza tomada del libro Mujeres que hicieron Patria escrita por BalbastroGumer, engalana las páginas de este libro.Muchas gracias por la atención. Disfruten el libro con las semblanzas.”