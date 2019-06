El presidente de la Nación, Mauricio Macri recibió este martes al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, luego del holgado triunfo que obtuvo el domingo en la provincia. Tras las felicitaciones del caso, ambos mandatarios hablaron de “lo que tenemos que hacer para adelante”. En ese amplio temario incluyeron la forestoindustria y del viaje a China que prepara el mandatario provincial en busca de inversiones.

También estuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña y Valdés negó que hayan hablado de candidaturas en la ocasión, pero que sí abordará este tema durante la jornada, en el seno del radicalismo, asegurando que el partido tendrá un “rol central” en las negociaciones. Y se mostró abierto a diversas estrategias electorales al sostener que “lo importante es que nosotros tratemos de encaminar a la Argentina en el desarrollo y el crecimiento”.

Al salir de la Casa Rosada, alrededor de las 15, Valdés infirmó que “estuve reunido con el Presidente y con Marcos Peña, hablando de lo que fue la elección en Corrientes con algunos resultados que le interesaron al Presidente, porque estuvo en muchos pueblos y ciudades de nuestra provincia”.Sobre esta reunión en el despacho presidencial, que duró cerca de una hora, el mandatario provincial dijo que “fue una linda conversación, muy amena, donde hablamos de desarrollo, de lo que tenemos que hacer para adelante y lo que está experimentando Corrientes con este ‘boom’ de la foresto-industria”. Acotó que este tema “lo tenemos que trabajar” y en este sentido, anunció que “próximamente voy a estar viajando a China, con algunas recomendaciones del Presidente que conoce ese país”.Ante la consulta de la prensa sobre el resultado electoral en Corrientes, Valdés consideró que “se viene confirmando lo que venimos diciendo, que los oficialismos vienen ganando, nosotros tuvimos un triunfo muy resonante, sabiendo y conociendo Corrientes, es un triunfo histórico, donde tuvimos nosotros 60 por ciento de los votos y el Frente para la Victoria 19 por ciento, una diferencia de 41 puntos”.Consultado por la imagen de Macri en Corrientes, el mandatario provincial respondió que “el Presidente tiene muy buena intención de voto en nuestro distrito y ahora comenzamos a hablar de la cuestión nacional, donde no sólo se va a dar en Corrientes, sino en cada uno de los distritos que tuvieron elecciones por anticipado”.Valdés negó haber hablado de la candidatura a vicepresidente de Cambiemos y dijo que “hablamos de lo que se viene y de lo que tenemos que hacer los argentinos para salir adelante, no de quien vaya a ocupar cargos, eso es una cuestión coyuntural, pero lo importante es que nosotros tratemos de encaminar a la Argentina en el desarrollo y el crecimiento”.No obstante, el gobernador radical opinó que el candidato a vicepresidente “tiene que tener un perfil fuerte y legislativo que trate de aglutinar a la mayor cantidad de ciudadano posibles, pero con esta idea de cambiar, empujar y desarrollarnos, que tenga buen diálogo con todos los gobernadores, buena llegada con la gente y buena imagen”. Planteó así la necesidad de “poner un buen candidato que tenga la misma visión de país”.Con respecto a las conversaciones que por estos días se dan entre distintas fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales, Valdés entendió que “las PASO permite tener diversidad de criterios y dirigentes dentro de cada uno de los espacios” y deseó que “esto pueda dirimir quiénes son los candidatos y que tengamos a los mejores”.“Las conversaciones serán a través de las distintas mesas para ver quienes pueden integrar esos espacios”, señaló y aseguró que “sin lugar a dudas el radicalismo va a tener un rol central en estas conversaciones que se tienen que dar en este tiempo que se están cerrando las listas”.Así fue que anunció que luego de este encuentro entre Valdés y Macri, a las 15 se reunía la Comisión de Acción Política de la UCR y en ese marco, dijo que “vamos a estar juntándonos y trabajando en ese sentido”. Cabe señalar que en la Convención Nacional del partido, realizada en Parque Norte el pasado 27 de mayo, se resolvió la permanencia en Cambiemos y conformar esta comisión para negociar espacios, la cual está integrada por el gobernador correntino y sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo y de Jujuy, Gerardo Morales, más los dirigentes Ernesto Sanz, Emiliano Yacobitti y Alejandra Lorden.En tanto, consultado puntualmente sobre la estrategia de que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal acompañe una candidatura presidencial de Alternativa Federal, además de la de Cambiemos, Valdés se mostró abierto a tal posibilidad al entender que “si no está prohibido, está permitido, si no hay una ley electoral que lo impida, eso está permitido, no solo para Vidal, sino para todos los candidatos y eso habla de que tienen que haber reglas parejas para todos”.Valdés sostuvo que “eso será una decisión de la gobernadora y de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, por lo pronto nosotros nos ocupamos de la cuestión nacional y de las cuestiones de cada una de nuestras provincias”.