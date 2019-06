En el mes en el cual se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, el Banco de Sangre Central de Corrientes (BSCC) informa a la comunidad las actividades programadas para el comienzo de junio. Las campañas de promoción son importantes para fomentar la solidaridad de todos los correntinos.

La Institución, dependiente del Ministerio de Salud Pública realizará mañana martes desde las 17 horas en el Juzgado Corregional Número 1 de Corrientes Capital, diversas actividades en donde se aplicará la vacuna antigripal para el personal y se realizará una colecta externa de sangre, también podrán ingresar al Registro Nacional de Médula Ósea.

Además la Directora del BSCC, la Dra. Carolina Aromí brindará una charla acerca de los cuidados de la salud y la calidad de vida. En tanto el Coordinador del Área de Hemodonación realizará un Taller Informativo sobre de la importancia de la donación voluntaria de sangre y las funciones de la misma.En otro orden de cosas, ese día se procederá al envío de muestras de Células Progenitoras Hematopoyéticas al INCUCAI. Cabe destacar que hasta el momento se han registrado 2855 voluntarios para ser donantes de Médula Ósea.El miércoles 5 de junio, en el Marco de Día Mundial del Medio Ambiente se desarrollará una nueva colecta externa de sangre en el Palacio Municipal de Paso de Los Libres de 13 a 18 horas. Esta activad es organizada por la Promotora Comunitaria Cindy Duarte.También habrá una feria de artesanos, un espectáculo musical en la plaza central, donde la Dra. Aromí en representación de la Fundación Bansacor y la Responsable de Desarrollo Forestal y Espacios Verdes de la Municipalidad, Elina Fischer, plantarán un árbol cómo símbolo de la vida.Por otra parte, el jueves 6, en esa misma localidad se vivirá una jornada educativa en donde tanto Elina Fischer como la Directora del Banco de Sangre, darán charlas en diferentes entidades educativas. La finalidad es concientizar a los alumnos acerca de la importancia de ser donantes de sangre y cuidar el medio ambiente ya que cuidando al planeta damos vida, y donando sangre la salvamos.Estas actividades se dan gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia, especialmente del Gobernador Dr. Gustavo Valdés, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo del Dr. Ricardo Cardozo, la Municipalidad de Paso de Los Libres, trabajando en conjunto con el Hospital San José de esa localidad y su director Dr. Jorge Ferreyra Dame y al Jefe de Servicio del Banco de Sangre, Bioquímico Jorge Altamira.El viernes 7 en el Colegio Yapeyú tendrá lugar otra colecta externa de sangre durante la mañana, la misma está destinada a los alumnos, tutores, ex alumnos y profesores. Recordemos que ambas instituciones firmaron un convenio el año pasado para realizar acciones coordinadas de estas características.Las colectas son actividades que se realizan desde el año 2002 y pretenden acercar el Banco de Sangre a la población; ya que las personas son convocadas a donar en ámbitos más cotidianos como: Iglesias, hospitales, empresas, universidades, clubes deportivos, escuelas, plazas, etc. Esta temática permite fomentar e incrementar la donación voluntaria y habitual de sangre.Cabe destacar, que los requisitos para ser donante de sangre son los siguientes: Tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de los 50 kilos, gozar de buena salud, concurrir al lugar de extracción con el DNI, estar descansado e hidratado. Si tenés tatuajes y/o piercings hace más de un año, podes donar sin inconvenientes. Además, se recomienda no estar ayunas (se puede tomar agua, mate, té o café, evitando lácteos o alimentos grasos).Por el último, este sábado 8 de junio el Banco de Sangre acompañará al Programa Activa Tu Salud, del Ministerio de Salud Pública, a cargo de la Dra. Adela Saade en la maratón “Se parte de una comunidad de donantes”, en donde se podrá correr 3K y 5K. Esta es una acción en conjunto con CUCAICOR, a cargo del Dr. Héctor Álvarez y el Grupo Voluntarios Dar nos Da Vida, que tiene como referente a Natalia Mozzati. La actividad es libre y gratuita.