El gobernador Gustavo Valdés presidió este viernes, la inauguración de los nuevos sectores del Instituto de Cardiología de Corrientes y aseguró que “vamos a seguir invirtiendo para que el pueblo de Corrientes pueda acceder a la salud de alta complejidad”. Se habilitó así, nuevas instalaciones para internación, terapia intensiva y unidad coronaria que demandaron la suma de más de 260 millones de pesos, por lo cual hablaron de una “refundación”. El mandatario adelantó que las próximas obras de estas características serán en los hospitales Escuela “José de San Martín” y el Pediátrico “Juan Pablo II”.

En horas de la tarde en el Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”, el gobernador Valdés se presentó para dejar inaugurado los nuevos sectores de internación, terapia intensiva y de unidad coronaria.

Seguidamente, prosiguió el acto con la ejecución del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Orquesta Sinfónica de la Provincia a cargo de la directora, licenciada Andrea Fusco. Seguidamente, se dio paso a la invocación religiosa a cargo del arzobispo de la Provincia, monseñor, Andrés Stanovnik.Acto seguido anunciaron la disposición de instrumentos musicales en las salas de espera, mediante la musicalización por parte de los músicos que voluntariamente brindarán música en vivo durante la espera de los pacientes. De esta manera, se apreciaron piezas clásicas ejecutadas por la Orquesta presente.En el momento de las alocuciones el gobernador Valdés expresó que “es un orgullo estar ante estas concreciones que durante un buen tiempo fueron planeadas por el Instituto” comenzó diciendo el gobernador, Gustavo Valdés.Asimismo, el mandatario resaltó que “siempre vimos la manera de poder brindar asistencia y vimos el nivel de excelencia de este Instituto a pesar de las complicaciones o dificultades que tuvieron que sobrellevar”.También rememoró el proceso del que “ni bien fui electo como Gobernador solicité una reunión con Vallejos para conocer el funcionamiento del lugar donde me dieron a conocer el Plan maestro que tenían en mente” y añadió “es necesario que los correntinos luego de esta inversión cuenten con esta refuncionalización concretada en tiempo y forma”.A su vez, Valdés recalcó que las tareas que se vienen realizando en el ámbito sanitario dan lugar a uno de los ejes de gestión como lo es la modernización y el progreso que desemboca en el desarrollo.Por otro lado, destacó la importancia de contar con estos servicios sanitarios, donde indicó que “en Corrientes el 85% se atiende en los servicios públicos por lo tanto el cuidado de la salud va ser fundamental para la inversión, por eso estamos apostando unos 360 millones de pesos anuales”; que se suman al total de 270 millones invertidos en las refacciones y las ampliaciones efectuadas.“Esto es un logro de todos los correntinos”, reflexionó y adelantó que las próximas inversiones se verán reflejadas en el Hospital Escuela -con los quirófanos- y en el Hospital Pediátrico que contará con remodelaciones completas en diferentes áreas.Finalmente, Valdés enfatizó en que “vamos a seguir invirtiendo para que el pueblo de Corrientes pueda acceder al tercer nivel de complejidad y vamos a seguir apuntalando el Instituto desde todos los ángulos de la Provincia”.Todas las habitaciones fueron concebidas desde un aspecto funcional y técnico, para asegurar la comodidad y pronta recuperación del paciente, incorporando criterios tan sencillos como la visión directa desde la cabecera de la cama al exterior, permitiendo la ubicación en tiempo y espacio del paciente; a los más complejos, como la instalación de aires acondicionados de alta eficiencia que permiten la regulación individual de temperatura en cada habitación.La Planta del Internación en el Primer Piso tiene una superficie de 916 m2, con 16 habitaciones individuales con baños privados, y 3 estaciones de enfermería, una de ellas central equipada con equipos de telemetría que permite el monitoreo del paciente sin necesidad de estar conectado a un monitor; estaciones de equipos médicos, y áreas de apoyo: para médicos, enfermería, servicios de gastronomía y mantenimiento.La Planta de Unidad Coronaria en el Segundo piso tiene una superficie de 821 m2, con 14 habitaciones individuales con baño privado, a las cuales se acceden a través de puertas automáticas, que permiten el control visual del paciente sin necesidad de perturbar su descanso. Estación central de enfermería equipada con los medios necesarios para la preparación y manipulación de medicación, con monitores centrales que permiten la visualización, a través de un circuito cerrado de cámaras del interior de cada habitación y monitoreo electrocardiográfico continuo de los pacientes. Además cada habitación tiene espacio para un acompañante, e incorpora equipamiento médico de última generación como ser, monitores multiparamétricos y ventiladores mecánicos (respiradores).La Planta de Terapia Intensiva en el Tercer piso cubre un área de 964m2, con 14 habitaciones individuales con baño privado, cuya configuración espacial y funcional, al tratarse de cuidados críticos, cuenta con las mismas prestaciones técnico funcional que la planta de Unidad Coronaria. Son particularidades especiales de monitoreo de parámetros neurológicos para pacientes que eventualmente hayan requerido atención por este tipo de patologías.El cuarto piso es una planta libre, cubre una superficie de 964m2 y está destinada a la futura Central de Esterilización, Docencia, aulas de usos múltiples e Infectología. Si bien estas áreas aún no se encuentran ejecutadas, la planta se encuentra a la espera de convocatorias de precios para la adjudicación de su construcción.El quinto piso es una Terraza Técnica, se trata del coronamiento del edificio, en el cual se sitúan todos los equipos de alta tecnología que prestan servicio a las plantas antes descriptas y se configura en una terraza técnica que contiene al sistema termo solar por tubos de vacío para la generación de agua caliente del edificio a través del empleo de energías renovables, equipos de aire acondicionado de alta eficiencia del tipo VRV (Volumen de refrigerante variable) para uso sanitario, equipos de bombeo de agua para el sistema de extinción de incendios. Toda tecnología de gran eficiencia energética pionera en la región.El equipamiento adquirido incluye 90 camas Eléctricas Stryker con espaldar radiolúcido (SV2 Complete), que son las camas de mayor calidad en el mobiliario sanitario para este tipo de pacientes; Bombas de Infusión Volumétricas marca Mindray que tienen monitoreo por WIFI, y permiten controlar la infusión de fármacos a los pacientes desde una central; 42 monitores multiparamétricos marca GE Healthcare modelo Carescape B450 tienen la ventaja que son modulares, se adaptan y tiene baterías propias por lo que se pueden transportar. Monitorean todos los parámetros vitales, invasivos y no invasivos; 3 centrales de monitoreo marca GE Healthcare modelo Carescape Central Station sirven como estación de trabajo para cardiólogos, presentan más información que la disponible en los monitores y permiten centralizar la unidad de monitoreo junto con las cámaras de visualización directa de las habitaciones y la de las bombas de infusión.También 2 monitores multiparamétricos de transporte marca GE Healthcare modelo B105; 6 monitores de constantes vitales transportables marca GE Healthcare modelo Dinamap V100 que permiten la medición de presión no invasiva, temperatura y oximetría; 4 monitores multiparamétricos para anestesia marca GE Healthcare Carescape B650; 5 monitores de sedación + oximetría regional marca Masimo modelo Root + Sedline + O3 que miden la electroencefalografía en pacientes sedados; 18 ventiladores mecánicos (respiradores) marca GE Healthcare modelo R860 Discovery con capnografía (medir CO2) y medición de oxígeno para magnética; 8 ventiladores mecánicos (respiradores) marca GE Healthcare modelo R860 Discovery + RFC que miden la capacidad residual funcional y medición de calorimetría. Todos estos parámetros sirven a los médicos para tratar condiciones específicas de los pacientes.El nuevo equipamiento se completa con 2 respiradores de transporte marca GE Healthcare / Siare modelo Falco 202, son a turbina, por lo que no dependen de gases, tienen sensor de flujo paramagnético y baterías internas de larga duración (más de 3hs); 4 servocunas marca GE Healthcare Giraffe Warmer para pacientes pediátricos neonatales; 3 máquinas de anestesia marca GE Healthcare modelo Aisys CS2 con ET-Control, es una mejora para la rápida recuperación del paciente anestesiado; 3 vaporizadores electrónicos de sevofluorano marca GE Healthcare modelo Aladin 2; 25 electrocardiógrafos marca GE Healthcare MAC 2000, permite enviar los ECG por red; 2 monitores de mecánica respiratoria marca Fluxmed modelo GrE que miden distintas variables respiratorias (más que los respiradores); Una central de telemetría con 32 telémetros de 12 derivaciones, última generación.Además para el Servicio de Diagnóstico por Imágenes se adquirió: 1 Ecógrafo para mamas y partes blandas; 1 Ecógrafo para Cardiología; 3 Equipos de RX móviles; Actualización del resonador de 1,5 Ts; y Actualización del resonador de 3 Ts.El 1 de febrero último, con un acto inaugural encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, el Instituto de Cardiología habilitó obras destinadas a complementar las áreas de diagnóstico, aplicación y refuncionalización de Emergencia, apertura de nuevo acceso de circulación pública, servicios de ecocardiografía, remodelación del Departamento de Medicina Nuclear y de Imágenes. Esta etapa también incluyó la puesta en marcha de los siguientes nuevos equipamientos: mamógrafo de última generación para el Instituto y otro para el Servicio de Imágenes del Hospital “San Juan Bautista” de Santo Tomé, nuevo tomógrafo Siemens de 128 canales para el Servicio de Diagnóstico por Imágenes y el primero de los dos nuevos equipos de cámara gama que toma imágenes de medicina nuclear y tomografía en el mismo estudio, dotándolo de una marcada precisión diagnóstica.Las inversiones provienen fundamentalmente de los aportes del Gobierno de la Provincia de Corrientes, que en conjunto con la administración y gestión de la Fundación Cardiológica Correntina, han solventado todos los gastos hasta este momento, mediante unos $127.107.000 en obras civiles y $135.000.000,00 en equipamiento, totalizando así 262.107.000 pesos.