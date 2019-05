El candidato a senador por Unidad Correntina, José Tata Sanánez, explicó su experiencia como productor de tomate y pimiento en Santa Lucía, de donde es oriundo y donde actualmente es intendente. “Sin clientes no hay tomate, sin tomate no hay producción y sin producción no hay trabajo”, dijo al sostener que su pasado en el campo le servirá para desarrollar proyectos en la Legislatura pensando en las economías regionales.

Tata Sanánez es intendente de Santa Lucía por el Partido Justicialista. Pero antes trabajó como productor rural en plantaciones de tomate y pimiento en esa localidad, caracterizada por la expansión de la horticultura durante los últimos 15 años y que, en la actualidad, sufre las graves consecuencias de la caída del consumo de alimentos, el aumento estrepitoso de los costos de producción y los impagables precios de los combustibles que afectan a la cadena de distribución.

Con la lista 310 de Unidad Correntina, Sanánez se propone en las elecciones del 2 de junio llevar al Senado provincial su experiencia municipalista y su pasado como productor hortícola, para articular experiencias municipalista y rural con el objetivo de lograr el desarrollo urbanístico y rural con mejores servicios, obras y creación de fuentes de trabajo.



“Dedicarse al tomate y al pimiento es una tarea hermosa porque uno trabaja pensando en que se trata de alimentos de nuestra provincia que serán consumidos por nuestros compatriotas. Pero cuando comenzamos a ver que cae el consumo, porque la gente no puede comprar o compra menos porque no le alcanza, empezamos con los quebrantos”, relata Sanánez.

“Producir alimentos me sirvió como una gran experiencia para llevar a la política: los productores dependen del poder adquisitivo que tengan nuestros hermanos para consumir. Es decir, hay que trabajar en el campo con un pensamiento colectivo. Yo productor necesito que al otro le vaya bien, que el otro gane un buen salario, para que a mí me vaya mejor”, afirma el candidato de Unidad Correntina.

“Sin clientes no hay tomate, sin tomate no hay producción y sin producción no hay trabajo. Eso significa trabajar en el campo con el anhelo de que la situación económica en la ciudad sea positiva”, expresó.

El candidato hizo un duro análisis sobre la situación del consumo y su impacto en las economías regionales: “Hoy observo precios impagables en los supermercados. Entiendo a la gente que no compra porque tenemos que saber que este modelo económico lo único que hizo fue incrementar todos los precios de los insumos para producir tomate y pimiento y elevar el costo del flete para llevar el producto al comercio.

A su vez, la gente gana menos comparado con la alta inflación y veo que todo se destruye. Pierden el productor, la gente, el comerciante y el distribuidor. Este modelo que Gobierna la Argentina no le beneficia a nadie en Corrientes”.

Tata Sanánez no duda en afirmar: “Hay que articular políticas para la producción primaria y ayudar a los pequeños y mediano…