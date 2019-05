Los candidatos de la lista 310, Unidad Correntina continúan con su recorrido por todas las localidades de la provincia. Hoy fue el turno de Bella Vista. A este lugar arribo está mañana el flamante candidato a senador por dicha fuerza, José "Tata" Sanánez (PJ) para dialogar con medios de prensa y charlar con vecinos y militantes.

La localidad ribereña ubicada en el centro oeste correntino es considerada la "capital Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva. En ese marco, Sanánez aprovechó para hacer una comparación entre la realidad política provincial y el notorio crecimiento del frente Unidad Correntina. "Es como una semilla nueva en el escenario electoral en Corrientes" dijo, "pero con la salvedad de que estamos germinando una gran fuerza política en tiempo récord. Yo creo que tiene que ver con la Unidad y con los nuevos dirigentes que nos pusimos al hombro este proyecto, y eso nos puede llevar al triunfo el 2 de junio", recalcó Tata Sanánez en declaraciones al programa de Mirta Echevarría (Radio Uno). También visitó otras dos programas de Diego Perichón, FM Líder y Carlos Verón FM Impacto) de dicha ciudad.El actual intendente de Santa Lucía destacó además la diversidad de partidos y dirigentes que integran Unidad Correntina. Aseveró que es una fuerza que expresa "valores democráticos y también juventud", dijo y agregó, "si no miremos a Bella Vista, a Gustavo Oviedo y todo su equipo. Lo bueno que es ver a los jóvenes militando en política. La fuerza y la capacidad que tienen. Además del compromiso y la responsabilidad. De eso se trata este nuevo espacio y creemos que la gente nos va a acompañar", remarcó.Asimismo Sanánez criticó con dureza a quienes "llegan a un cargo legislativo y se olvidan de la gente". "Conozco legisladores que llegan a la Capital, conocen el asfalto y ya no quieren pisar el barro. No vuelven a su pueblo más que una vez cada cuatro o seis años a mendigar un voto y a mentirle al vecino. Eso no somos ni queremos para nuestra provincia" manifestó.Luego de recorrer los medios, Sanánez se reunió con dirigentes de Unidad Correntina en su sede Bella Vista. "Estamos muy orgullosos de ustedes. Van a dar la sorpresa en estas elecciones" arengó. Al mismo tiempo llamó a reforzar la recorrida por los barrios y pedirle más apoyo a la gente para "luchar unidos contra el modelo de pobreza, exclusión y ajustes que promueve Eco Cambiemos". "Con espíritu peronista, con humildad y sinceridad vamos a germinar el triunfo de Unidad Correntina" apuntó.La lista 310 Unidad Correntina está encabezada en la grilla de senadores por José "Tata" Sanánez y .. Ordenavia y como diputados Miguel Arias y Sonia López. En la Capital correntina lleva como primer y segundo candidatos a Belén Galarza y Julio Maciel respectivamente y en Bella Vista cuenta con seis candidatos a concejales: Gustavo Oviedo, Justa Serbin, Dahiana Espíndola, Walter Eduardo Suárez y Andrea Ramírez. Las elecciones serán el 2 de junio.