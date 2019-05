Existe un gran inconveniente en el centro de jubilados y pensionados de Mercedes, así lo hizo conocer Coco Pujol que manifestó que hay bolsones que aún no fueron retirados por sus titulares y eso causó un serio inconveniente para continuar con la entrega de los bolsones del mes de abril.-

No entiendo porque los titulares no se acercan al centro para llevar la mercadería, todavía hay un total de 15 bolsones que no fueron retirados por los beneficiarios es por ello que solicitamos que los suplentes concurran a la brevedad para poder llevar la mercadería.-

Este es un inconveniente grave que estamos atravesando en el centro, si esa mercadería no es llevada por los titulares y/o suplentes no podemos seguir con la entrega del mes de abril.-

Estos bolsones que se encuentran sin ser retirados corresponde a la entrega del mes de marzo de 2019 remarco el presidente del centro de jubilados y pensionados nacionales de la ciudad de Mercedes Coco Pujol.-