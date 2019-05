El gobernador Gustavo Valdés inauguró en la tarde de este lunes la primera etapa de las defensas de Lavalle y aprovechó la oportunidad para remarcar “los cambios profundos” que generan estas obras. De esta manera y debido a que sobre la localidad lloviznaba, el acto tuvo lugar en el Colegio Secundario “Rubén Darío Casco”, donde el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, también presente, anunció la segunda etapa de los trabajos que en un tiempo será licitado.

“Para los correntinos es muy importante contar con estas acciones de defensas en Lavalle, que fueron muy pedidas durante todos los tiempos y gobiernos a gritos desesperados, porque era un pueblo que se lo estaba llevando el río”, inició su discurso el primer Mandatario. Recordó así que tanto el Gobierno provincial y municipal no podían concretar la obra, “hasta que encontramos un presidente que se hizo cargo de la primera etapa de las defensas, que está cumplida y concretada”.

Insistió que “es una obra que dará muchos beneficios” y respecto al anuncio de Bereciartua, indicó que “la segunda parte dará funcionalidad a diversidades de ventajas a la ciudad, promocionando al municipio con costanera”. Agregó además que “estaremos realizando obras en el ámbito del bienestar en salud y educación, con el apoyo del Gobierno provincial”.Valdés destacó por otra parte la obra del Puerto de Lavalle, que se encuentre en plena ejecución con recursos provinciales y que será “para recuperar el trabajo logístico de la economía correntina en la región”. Seguidamente contó que ahora “esperamos la concreción de la última parte del financiamiento con recursos propios, cercana a los 5 millones de dólares de inversión”.“Cuánto tiempo estuvimos sin ver cambios profundos para darnos otra perspectiva”, se interrogó el Gobernador al referirse a ambas obras, “generando mano de obra genuina” sostuvo. Explicó que “generalmente estas obras no se ven, como el dragado del Riachuelo, pero que permitirán que el Municipio no se vuelva a inundar”, y agradeció en este aspecto al Gobierno nacional por la obra de los desagües pluviales de Goya, con una inversión de 310 millones de pesos, entre otros proyectos, otros trabajos en ejecución y varios ya concretados.Cerró por último afirmando que “nunca se realizaron en la Provincia tantas obras en materia hídrica: las mismas fueron esperadas por años no diciendo que la vamos a hacer, sino que las estamos haciendo ahora”.Detalles técnicosLa obra fue encarada en el marco del Plan Nacional del Agua, incluido en el Plan Belgrano y con financiamiento del Fondo de Infraestructura Hídrica, por un monto cercano a los 174 millones de pesos. Los espigones que se construyeron en la costa de la localidad de Lavalle son estructuras transversales al eje del río, con una inclinación de 90 grados en la punta del espigón, y un tramo paralelo al curso de agua hacia abajo.Están formados por pilotes metálicos empotrados en el lecho del río, en una longitud mínima de siete metros. Los pilotes están vinculados entre sí mediante una estructura metálica formada por vigas de ese material. La finalización de la primera etapa de las defensas definitivas, también incluye desagües pluviales