El gobernador Gustavo Valdés, este viernes a la tarde, en la Escuela 428 de la localidad de Yapeyú dejó inauguradas obras de refacción en la institución, la primera etapa de red cloacal en la ciudad, adeoquinado de calles y 10 cuadras de cordón cuneta. Además, entregó herramientas a emprendedores y rubricó acuerdos con la intendenta local para financiar la construcción de un Museo Histórico y más infraestructura urbana.

De esta manera, el Gobierno provincial invertirá, de esta manera, $4.286.969 para la fabricación de 10 cuadras de cordón cunera. Y $14.375.350 en el Museo Histórico que contará con el hall de acceso cubierto y descubierto, una cafetería, una sala de exposiciones, un depósito, un taller, una sala de servicio, sanitarios, circulaciones y galerías.De la misma manera, el Gobierno, a través de Lotería Correntina, entregó un subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios "General San Martín" destinado al relleno del suelo y contra piso del edificio de la entidad, por un monto de $200.000, que fue recibido por su presidente, Anastacio Fagundez.Por otra parte, a través del Ministerio de Salud Pública se realizó la entrega de un electrocardiógrafo y laringoscopio para el Hospital de Yapeyú, y fue recibió por el director de nosocomio, Rafael Reinoso, y presidente de la Cooperadora, Sandra Avancini.Gustavo ValdésAl empezar su discurso el gobernador Valdés, mostró su alegría por estar nuevamente en Yapeyú cuando dijo que "cada vez que vengo, yo sé que estoy viniendo a la casa del padre de la Patria" y es por eso que "lo hago con mucho respeto porque es un lugar sagrado y le digo así ya que aquellos lugares que ven nacer un héroe, uno que nos dio los valores morales, auténticos y no solo cunde sus obras sino que cunde en el tiempo su ejemplo como persona" y que con esto adaptado a nuestros tiempos: "Si siguiéramos las máximas de San Martín como sociedad seríamos mucho mejores" expresó.En el mismo sentido Valdés sobre la institución educativa que lleva el nombre del prócer valorizó más su respeto al decir: "Como no honrarlo como mínimo, haciendo esta refacción para que estos niños, alumnos, docentes y profesores, puedan dar clases en condiciones adecuadas" y continuó diciendo que "por eso hemos accedido y acá esta, éste es el colegio".Por otro lado, el primer Mandatario expresó que "no es lo único que tenemos que hacer en materia educativa" y que "estamos con créditos porque es la única forma de construir una escuela, de hacer un polideportivo y es con plata" y adelantó a los yapeyuanos que "vamos a estar haciendo una nueva escuela secundaria y van a tener lo que tanto pidieron"."Tenemos que levantar un poco la vista porque podemos hacer muchas cosas como lo estamos haciendo con la intendente, en el tiempo junto a su equipo "Fuimos construyendo una Yapeyú distinta, diferente con pujanza" y es por eso que tenemos que "empezar a hacer otras obras con ese articulado que ha quedado maravilloso, pero hay que continuar y seguir para darle una forma a la localidad que es nuestra imagen".Además, Valdés agregó que "hay cosas que por ahí lo destinamos a hacer plazas y otras que no se ven, por eso estamos haciendo el cordón cuneta en la plaza" y ahora: "Encaramos un nuevo desafío, la construcción de un nuevo museo, que nos donaron el terreno y vamos a construir y de esa forma vamos a agregar un nuevo valor "para que visiten, vean todas las personas de lo que se vivía antes en esta zona".Con respecto al mejoramiento de la calidad de vida de los yapeyuanos, el Gobernador dijo que "estamos terminando una Estación Transformadora y estamos trayendo a la localidad la luz eléctrica segura" y que costó muchos recursos pero lo estamos terminado con el aporte del gobierno Provincial".Por último cerró su discurso resaltando que "no puede ser que los habitantes de la localidad del padre de la Patria no tengan cloaca, por eso estamos haciendo una gran inversión de casi $50.000.000 para que Yapeyú tenga cloacas para poder vivir mejor".